Khó nhận ra diện mạo của "Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh" ở tuổi 59

Tên tuổi của Lý Nhược Đồng một lần nữa gây chú ý cư dân mạng khi những hình ảnh đời thường được chia sẻ trên mạng xã hội.

Loạt ảnh đăng tải loạt ảnh mới nhất của Lý Nhược Đồng, khiến cư dân mạng đồng loạt bày tỏ sự lo lắng cho "Tiểu Long Nữ" đình đám một thời. Trong ảnh, nữ diễn viên 59 tuổi diện áo tập thể thao, khoe vóc dáng săn chắc trong phòng gym.

Với chiều cao 1m65, nhiều người ước tính cân nặng hiện tại của Lý Nhược Đồng chỉ khoảng hơn 40kg.

Mặc dù sở hữu nhan sắc trẻ trung hơn tuổi nhưng Lý Nhược Đồng khiến khán giả lo lắng khi người đẹp quá gầy. Đặc biệt trong những bức ảnh cư dân mạng phát hiện phần xương quai xanh trũng sâu, mạch máu nổi rõ và khuôn mặt hốc hác của nữ diễn viên.

Nhiều người hâm mộ lo lắng cho Lý Nhược Đồng, ngay lập tức đã lên tiếng trấn an khán giả. Nữ diễn viên cho biết, những đường gân nổi trên cổ không phải là dấu hiệu bệnh tật mà là cơ ức đòn chũm, hiện tượng thường thấy ở người có tỷ lệ mỡ thấp khi tập luyện cường độ cao. Cô còn hài hước chia sẻ: "Đó không phải nếp nhăn đâu, là gân cổ đấy!". Đồng thời, người đẹp khẳng định bản thân tập luyện không phải để ép cân mà để được ăn ngon hơn: "Tôi tập thể dục là để có thể thoải mái ăn bánh ngọt. Tôi chưa bao giờ cố tình theo đuổi vẻ gầy gò hay cực đoan trong ăn uống".

Để duy trì được sắc vóc đáng kinh ngạc với vòng eo chỉ 58 cm, Lý Nhược Đồng đã tuân thủ một lối sống kỷ luật và khoa học trong suốt nhiều năm. Nền tảng thể chất được xây dựng từ thói quen tập luyện không ngừng nghỉ. Cô đã duy trì việc tập luyện cường độ cao, kết hợp giữa gym để tăng cơ, yoga để cải thiện độ dẻo dai và chạy bộ để nâng cao sức bền. Mỗi ngày, người đẹp xứ cảng thơm dành khoảng 90 phút tại phòng gym và không quên nâng tạ tại nhà. Ngay cả trong thời gian bị cách ly, thói quen này vẫn không hề bị gián đoạn.

Lý Nhược Đồng luôn duy trì một tinh thần tích cực

Để gìn giữ sức khỏe Lý Nhược Đồng luôn duy trì một tinh thần tích cực. Cô tự hào về vẻ ngoài tự nhiên của mình và tin rằng quá trình lão hóa đã mang lại cho cô sự khôn ngoan và chiều sâu. Chính sự kết hợp giữa kỷ luật thép, lối sống khoa học và một tâm hồn lạc quan đã tạo nên một Lý Nhược Đồng rạng rỡ, tràn đầy sức sống, một biểu tượng sắc đẹp vượt thời gian của màn ảnh Hoa ngữ.