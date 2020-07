Kho hàng lậu 'khủng', mỗi ngày livestream chốt 200 đơn: Có vọng gác canh và chó nghiệp vụ nên rất khó tiếp cận

Trước đó, khoảng 15h ngày 7/7, sau thời gian dài mật phục, theo dõi, Tổ công tác của Tổng cục Quản lý thị trường phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) Bộ Công an và lực lượng chức năng địa phương đã đột kích vào kho hàng do Trần Thành Phú làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, có 3 nhân viên được thuê để thay nhau livestream trên các tài khoản Facebook như: Thảo Trần, Giầy Đồng giá... Các nhân viên khai nhận ban đầu, ngày nào tối thiểu thì cũng chốt được 100-150-200 đơn...

Sau khi livestream bán hàng, các đơn hàng này sẽ được hơn 40 nhân viên ngồi máy tính chốt đơn hàng bằng phần mềm cực kỳ chuyên nghiệp, quản lý tập trung. Hàng được đóng gói cẩn thận để gửi đi khắp cả nước thông qua các hãng chuyển phát nhanh.

Theo thuật lại của VOV, kho hàng được bố trí quy mô thành nhiều khu: khu nhập hàng, khu chứa hàng, khu bán hàng và phòng để các nhân viên tổ chức livestream bán hàng.