Trước khi bắt đầu sản xuất hàng loạt, Fire Point đã mua một lượng lớn động cơ máy bay cũ có tuổi thọ lên đến 10 giờ.

Chúng không còn có thể sử dụng trên phi cơ nữa, nhưng thời gian hoạt động vẫn đủ cho các bài kiểm tra sau sửa chữa cần thiết và giai đoạn bay thực tế - 3,5 giờ khi lắp trên tên lửa.

Các động cơ nói trên đang được sửa chữa và cải tiến: một số bộ phận cấu trúc đang được đơn giản hóa, các vật liệu thay thế rẻ và dễ sản xuất hơn đang được sử dụng thay cho linh kiện bằng titan chống mài mòn. Tất cả những điều này là cần thiết để giảm chi phí và đẩy nhanh công việc.

"Có hàng ngàn động cơ như vậy, chúng tôi đã mua trước để dự trữ trước khi mở rộng quy mô. Nhưng cần nghĩ đến tương lai: đó là lý do tại sao công ty đang xây dựng một nhà máy để lắp ráp theo giấy phép với mục tiêu từ đầu năm sau, Fire Point có thể tự sản xuất loại động cơ này", bà Iryna Terek - Giám đốc kỹ thuật của công ty cho biết.

Bà Terek nói thêm rằng một số cơ quan truyền thông đôi khi viết rằng Motor Sich sản xuất những động cơ này cho chúng tôi, nhưng thực tế không đúng. Nguồn cung cấp hiện tại cho nhiều tháng thực chất đã được "tìm thấy trong một bãi rác" và được các nhà phát triển khôi phục lại.

Đồng thời việc thành lập cơ sở sản xuất động cơ tại các nhà máy của công ty đang được thực hiện thông qua sự hợp tác chặt chẽ với nhiều đối tác khác nhau nhằm đa dạng hóa rủi ro.

Tháo rời động cơ AI-25 khỏi máy bay huấn luyện L-39.

Cần nhớ lại rằng trước đây các nhà nghiên cứu đã gợi ý rằng động cơ phản lực AI-25 của Liên Xô, được sản xuất với số lượng lớn cho máy bay huấn luyện L-39 Albatross ở Ukraine, đã được chọn làm động cơ cho tên lửa Flamingo.

Trong thời kỳ Liên Xô, hơn 6.000 động cơ thuộc mẫu này đã được sản xuất và số lượng lớn vẫn còn ở các nước trong không gian hậu Xô Viết, châu Á và châu Phi.

Hiện tại bộ phận duy nhất của tên lửa mà Fire Point không trực tiếp xử lý là đầu đạn. Phần chiến đấu đang được sản xuất và phát triển bởi các công ty khác của Ukraine.

Theo bà Terek, đầu đạn chùm và "nhiều loại khác" sẽ sớm được chế tạo cho tên lửa. Hiện tại, tên lửa sử dụng đầu đạn xuyên giáp có khả năng "xuyên thủng bê tông dày" và xuyên sâu 10 mét dưới lòng đất.

Công ty đã tự động hóa gần như hoàn toàn quy trình sản xuất tên lửa và chia thành nhiều địa điểm khác nhau. Tính đến đầu tháng 9, tốc độ sản xuất đạt khoảng 2 tên lửa mỗi ngày (chu kỳ đầy đủ). Dự kiến đến cuối năm nay, sản lượng sẽ đạt 200 tên lửa mỗi tháng.