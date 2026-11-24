Ngày 21/11/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức xác nhận hệ thống cơ sở dữ liệu tội phạm quốc gia của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã bị tin tặc xâm nhập nhưng bất ngờ cho rằng vụ rò rỉ này có thể mang lại một điểm tích cực.

Ông Donald Trump - Tổng thống Mỹ, người đang trực tiếp chỉ đạo đợt rà soát an ninh hạ tầng liên bang và vừa quyết định thay thế Giám đốc An ninh mạng Quốc gia Nhà Trắng Sean Cairncross trong tuần này sau hàng loạt sự cố sập mạng dây chuyền - đã lên tiếng xác nhận vụ xâm nhập mạng nghiêm trọng tại Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền hình ngày 21/11/2026. Đây đã là lần thứ hai chỉ trong vòng chưa đầy 3 tháng hệ thống mạng của cơ quan điều tra liên bang quyền lực nhất nước Mỹ bị tin tặc chọc thủng, đồng thời diễn ra cùng thời điểm hệ thống thanh toán hỗ trợ nông dân của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cũng vừa bị tấn công.

Mục tiêu bị tin tặc đột nhập trong vụ việc công bố ngày 21/11/2026 là Trung tâm Thông tin Tội phạm Quốc gia (NCIC) - mạng lưới cơ sở dữ liệu hình sự trung tâm được FBI vận hành để kết nối toàn bộ các sở cảnh sát liên bang, tiểu bang và địa phương trên khắp nước Mỹ. Hệ thống NCIC lưu trữ hàng triệu hồ sơ dấu vân tay tội phạm, danh sách lệnh truy nã toàn quốc, hồ sơ những kẻ phạm tội bạo lực nguy hiểm, thông tin người mất tích và tài sản bị đánh cắp mà các sĩ quan cảnh sát phải tra cứu tức thì trên máy tính tuần tra mỗi khi dừng xe kiểm tra nghi phạm trên đường.

Trụ sở FBI mang tên J. Edgar Hoover tại Washington. Ảnh: ajay_suresh/Wikimedia Commons (CC BY 2.0)

Theo đánh giá của các cựu quan chức an ninh FBI, mối đe dọa lớn nhất từ việc Trung tâm Thông tin Tội phạm Quốc gia bị xâm nhập không chỉ nằm ở việc tin tặc xem trộm hay đánh cắp danh sách nghi phạm, mà là nguy cơ kẻ tấn công có thể âm thầm chỉnh sửa hoặc xóa bỏ dữ liệu bên trong hệ thống. Nếu độ chính xác của kho dữ liệu truy nã bị can thiệp mà chưa kịp phát hiện, lực lượng cảnh sát làm nhiệm vụ ngoài hiện trường có thể rơi vào tình huống bắt nhầm công dân vô tội hoặc thả tự do cho những tên tội phạm nguy hiểm đang có lệnh truy nã đặc biệt.

Trước đó vào cuối tháng 9/2026, băng nhóm tin tặc ShinyHunters từng đột nhập thành công vào hệ thống tuyển dụng của FBI làm lộ hồ sơ cá nhân của toàn bộ nhân viên đương nhiệm, cựu đặc vụ và ứng viên xin việc vào cơ quan này; tiếp đó vào tháng 10/2026, Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) cũng bị đánh cắp 40.000 hồ sơ nhân sự. Đối với vụ tấn công vào hệ thống dữ liệu thanh toán của Bộ Nông nghiệp Mỹ vừa xảy ra song song với vụ FBI, các chuyên gia cảnh báo tin tặc có thể dùng đây làm bàn đạp để xâm nhập sâu hơn vào kho dữ liệu an toàn thực phẩm và các nghiên cứu về dịch bệnh lây truyền từ động vật.

Điều khiến dư luận và giới chuyên gia bảo mật bất ngờ nhất là phản ứng của Tổng thống Donald Trump trong ngày 21/11/2026 khi ông bàn về vụ kho dữ liệu FBI bị đột nhập. Sau khi thừa nhận ngắn gọn rằng việc hệ thống FBI bị tin tặc tấn công là điều không tốt, Tổng thống Donald Trump lập tức chuyển hướng và nhận định vụ xâm nhập này có thể mang lại một góc nhìn tích cực, bởi việc dữ liệu nội bộ của FBI bị phơi bày ra ngoài có khả năng giúp công chúng biết được những thông tin ẩn giấu liên quan đến các cáo buộc gian lận bầu cử cũng như hồ sơ cuộc điều tra về mối liên hệ giữa ông với Nga trong những năm trước.

Theo CNBC, TechCrunch, FBI

