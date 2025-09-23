Khó cứu Jeon Ji Hyun: Mất trắng 854 tỷ sau 1 đêm, bị công ty quản lý "mang con bỏ chợ"

Jeon Ji Hyun đang vấp phải làn sóng tẩy chay khủng khiếp tại Trung Quốc. Các thương hiệu lớn như La Mer, Piaget, Ecovacs, LV... đã xóa sổ hình ảnh, gỡ bỏ quảng cáo của minh tinh Hàn Quốc ở xứ tỷ dân. 1 thương hiệu thời trang Trung Quốc dự định quay quảng cáo với Jeon Ji Hyun tại Seoul (Hàn Quốc) vào ngày 25/9 đã tuyên bố hủy lịch trình vào sáng nay (23/9).

Theo thông tin tờ China Times tìm hiểu được, các nhãn hàng đang yêu cầu Jeon Ji Hyun bồi thường thiệt hại sau khi cô dính tranh cãi đóng phim có tình tiết xúc phạm Trung Quốc. Số tiền các thương hiệu đề nghị nữ diễn viên đền bù lên tới 230 triệu NDT (854 tỷ đồng). Cô cũng bị liệt vào danh sách nghệ sĩ rủi ro cao, hoàn toàn "bít cửa" lộ diện tại Trung Quốc.

Đáng chú ý, công ty đại diện của Jeon Ji Hyun ở Trung Quốc đã chối bỏ trách nhiệm liên đới. Trả lời truyền thông, họ cho biết không có liên quan gì đến những tranh cãi gần đây của minh tinh Hàn Quốc. Động thái mang con bỏ chợ của phía công ty đại diện cho Jeon Ji Hyun tại thị trường xứ tỷ dân gây xôn xao.

Cư dân mạng cho rằng nữ diễn viên này nhiều khả năng phải tự móc tiền túi ra bồi thường cho loạt nhãn hàng. Đây sẽ áp lực nặng nề cho Jeon Ji Hyun bởi tài chính của gia đình cô thời gian qua lâm cảnh điêu đứng sau khi chồng đại gia làm ăn thua lỗ. Cô cũng không công ty quản lý chất lượng chống lưng, hỗ trợ kinh tế vào giai đoạn này.

Jeon Ji Hyun bị đòi bồi thường lên đến 854 tỷ đồng

Trước nghi vấn bị "phong sát" tại Trung Quốc, PEACHY (Peach Company) - công ty quản lý Jeon Ji Hyun tự thành lập để quản lý hoạt động nghệ thuật của mình sau khi rời IEUM Hashtag vào tháng 6 - lên tiếng phủ nhận. Phía PEACHY cho biết Jeon Ji Hyun không hề bị tẩy chay do câu thoại trong bộ phim Tempest. Họ khẳng định lịch trình tham gia sự kiện, quảng cáo và ghi hình tại Trung Quốc của Jeon Ji Hyun chỉ đang bị hoãn lại chứ không hề bị hủy bỏ. Việc tạm hoãn được quyết định trước khi bộ phim Tempest phát sóng.

Sau khi PEACHY đăng bài giải thích về tình hình của Jeon Ji Hyun, cư dân mạng Trung Quốc liền mỉa mai nữ diễn viên này chỉ đang cố giữ thể diện cho bản thân. Thực tế, Jeon Ji Hyun đang bị tẩy chay mạnh mẽ, mất fan hàng loạt tại thị trường tỷ dân, giá trị thương mại tại Trung Quốc đã sụp đổ hoàn toàn chỉ sau 1 đêm. Có thể nói vì câu thoại gây tranh cãi trong bộ phim Tempest, Jeon Ji Hyun đã từ "con cưng" trở thành cái tên vạn người ghét tại xứ Trung.

Hiện, tất cả tài khoản MXH của nữ diễn viên và cả công ty đại diện đều bị tắt chức năng bình luận. Sự im lặng của Jeon Ji Hyun khiến khán giả xứ tỷ dân càng thất vọng và phẫn nộ hơn với cô. Trong khi đó, phía Disney+ và nhà sản xuất Tempest cũng im hơi lặng tiếng khi Jeon Ji Hyun dính bão và không hề đề cập đến chuyện có chỉnh sửa hay cắt bỏ các cảnh quay nhạy cảm, được cho là xúc phạm Trung Quốc trong tác phẩm.

Công ty của minh tinh Hàn Quốc cho biết Jeon Ji Hyun không bị "phong sát", hủy bỏ quảng cáo ở Trung Quốc, nhưng tình hình thực tế lại rất khác so với tuyên bố của phía nữ diễn viên

Theo 1 số nguồn tin ở Cbiz, vụ ầm ĩ của Jeon Ji Hyun khiến cơ quan chức năng quyết định tăng cường siết chặt quá trình hợp tác, sự hiện diện của nghệ sĩ Hàn và công ty Hàn Quốc tại xứ tỷ dân. Các thương hiệu và nền tảng đã nhận được thông báo này từ cơ quan quản lý văn hóa. Do đó, La Mer, Piaget, Ecovacs, LV mới phải tuyên bố hủy hợp đồng hoặc xóa hết tất cả bài đăng về Jeon Ji Hyun trên mạng xã hội.

Trang QQ cho rằng, trường hợp của Jeon Ji Hyun cũng giống như Jang Na Ra - người đã có phát ngôn sang Trung Quốc đóng phim chỉ vì tiền - năm nào, thậm chí còn có phần nghiêm trọng hơn rất nhiều. Có thể nói, người đẹp Vì Sao Đưa Anh Tới đã bấm nút "tự hủy", khép lại tương lai của mình ở thị trường Trung Quốc ở tranh cãi nghiêm trọng lần này.

Theo các chuyên gia, tương lai của Jeon Ji Hyun ở thị trường Trung Quốc đã chấm dứt sau tranh cãi ầm ĩ lần này

