Ngày 16/5, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo tiến độ chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Ở hướng Kharkov , các đơn vị từ nhóm Lực lượng Sever của Nga đã tiến sâu vào tuyến phòng thủ của đối phương, gây tổn thất cho các đơn vị thuộc lực lượng dân tộc chủ nghĩa Kraken và Quân đoàn quốc tế.

Họ cũng tấn công nhân lực và trang bị của Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 125 và Đội biên phòng số 15 của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) gần Dergachi, Liptsy và Volchansk (vùng Kharkov).

Hai đợt phản công của AFU đã bị đẩy lùi gần Staritsa và Glubokoye (vùng Kharkov).

Tổn thất của AFU ở hướng trên là 205 quân, 3 xe tăng, 2 xe chiến đấu bọc thép, 8 xe cơ giới, 1 hệ thống pháo tự hành Krab 155 mm do Ba Lan sản xuất, 1 pháo tự hành D-30 122 mm và 1 pháo BM-21 Grad 122-mm.

Ở hướng Kupyansk , các đơn vị từ nhóm Lực lượng Zapad của Nga đã cải thiện tình hình chiến thuật dọc theo tiền tuyến.

Họ gây tổn thất cho các đội hình của Lữ đoàn cơ giới số 21 AFU gần Krasny Liman (Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng - DPR).

Hai cuộc phản công do các đơn vị từ Lữ đoàn cơ giới 44 AFU và Lữ đoàn vệ binh quốc gia số 1 Ukraine phát động đã bị đẩy lùi gần Berestovoye (vùng Kharkov) và Stelmakhovka (Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng - LPR).

Tổn thất của AFU ở hướng trên là 40 binh sĩ, 3 phương tiện cơ giới và 2 pháo D-20 152 mm.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 16/5, hướng Donestk. (Ảnh: Rybar)

Ở hướng Donetsk , các đơn vị từ nhóm Lực lượng Yug của Nga đã có được những tuyến có lợi hơn. Họ gây tổn thất về nhân lực và trang thiết bị của Lữ đoàn xung kích số 5 và Lữ đoàn cơ giới 116 AFU gần Chasov Yar và Antonovka (DPR).

Tổn thất của AFU ở hướng trên là 520 binh sĩ, 4 xe chiến đấu bọc thép, 4 phương tiện cơ giới, 1 pháo tự hành M777 155 mm do Mỹ sản xuất và 1 hệ thống pháo tự hành Akatsiya 152 mm.

Ở hướng Avdeevka , các đơn vị của Nhóm Lực lượng Tsentr đã cải thiện tình hình chiến thuật và gây tổn thất cho đội hình của các lữ đoàn cơ giới số 47 và 100 AFU gần Novoaleksandrovka và Yevgenovka (DPR).

8 cuộc phản công do các phân đội xung kích của Lữ đoàn Jaeger số 71, Lữ đoàn xung kích số 92, các lữ đoàn cơ giới số 23, 24 và Lữ đoàn bộ binh 142 AFU phát động đã bị đẩy lùi gần Arkhangelskoye, Solovyovo, Umanskoye, Netaylovo và Novoselovka (DPR).

Tổn thất của AFU ở hướng trên là lên tới 390 quân Ukraine, 2 xe tăng, 3 xe chiến đấu bộ binh, 2 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe cơ giới, 1 pháo tự hành M777 155 mm, 1 pháo tự hành M109 Paladin 155 mm do Mỹ sản xuất, 1 pháo tự hành D-20 152 mm và 1 pháo Gvozdika 122 mm.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 16/5, hướng Slobozhanske. (Ảnh: Rybar)

Ở hướng Nam Donetsk , các đơn vị từ nhóm Lực lượng Vostok của Nga đã có được những tuyến thuận lợi hơn và gây tổn thất về nhân lực và trang thiết bị của Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 58 AFU và Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 128 gần Velikaya Novosyolka và Urozhaynoye (DPR).

Tổn thất của AFU ở hướng trên là 125 quân, 2 xe chiến đấu bộ binh, 3 xe cơ giới, 1 hệ thống pháo tự hành Krab 155 mm do Ba Lan sản xuất và 1 pháo tự hành Giatsint-B 152 mm.

Ở hướng Kherson , các đơn vị từ nhóm Lực lượng Dnepr của Nga đã gây tổn thất về nhân lực và trang bị của Lữ đoàn cơ giới số 65 AFU và Lữ đoàn tấn công miền núi số 128 gần Nesteryanka và Pyatikhatki (vùng Zaporozhye).

Tổn thất của AFU ở hướng trên là 40 binh sĩ và 4 phương tiện cơ giới.

Lực lượng Nga đã quét sạch một kho chứa phương tiện mặt nước không người lái.

Ngoài ra, các cuộc tấn công của Nga cũng nhắm vào một khu vực triển khai tạm thời của đội hình chủ nghĩa dân tộc Sonechko thuộc Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài, cũng như các cụm nhân lực và khí tài của AFU tại 113 khu vực.

Các đơn vị phòng không Nga đã bắn rơi 3 máy bay MiG-29 của Không quân Ukraine.

Ngoài ra, Nga đã bắn hạ 25 UAV Ukraine, 7 tên lửa chiến thuật ATACMS và Tochka-U, 5 quả đạn HIMARS và Olkha do Mỹ sản xuất, 5 quả bom dẫn đường Hammer do Pháp sản xuất và 4 tên lửa chống bức xạ HARM do Mỹ sản xuất.

Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 15/5, phía Nga mất thêm 1.520 quân, 19 xe tăng, 30 xe chiến đấu bọc thép, 27 hệ thống pháo, 13 UAV, 1 tên lửa hành trình, 93 phương tiện chở nhiên liệu và 1 phương tiện đặc biệt.