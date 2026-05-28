Khó chê Chu Thanh Huyền

Không chỉ nhan sắc mà vóc dáng của Chu Thanh Huyền mới đây lại khiến netizen, đặc biệt là hội chị em phải xin vội bí quyết. Trong loạt ảnh cập nhật từ chuyến nghỉ dưỡng biển cùng gia đình mới đây, Chu Thanh Huyền gây chú ý với body săn chắc, vòng eo gọn, đôi chân thon dài cùng tỷ lệ cơ thể cân đối. Đặc biệt, làn da trắng mịn và thần thái tự tin của cô cũng nhận về nhiều lời khen từ cư dân mạng.

Sắc vóc tuổi 26 của Chu Thanh Huyền.

Nhiều người nhận xét rằng càng sau khi kết hôn và sinh con, ngoại hình của Chu Thanh Huyền lại càng “lên hương”. Không còn là hình ảnh nàng WAGs gây chú ý chỉ vì chuyện tình với cầu thủ nổi tiếng, cô hiện tại mang vibe của một người phụ nữ trưởng thành hơn, biết chăm chút bản thân.

Được biết, người đẹp sinh năm 2000 cao khoảng 1m60, ghi điểm nhờ vóc dáng cân đối và phong cách ăn mặc biết tôn ưu điểm hình thể. Trong những hình ảnh đời thường hay đi du lịch, cô thường ưu tiên các outfit đơn giản nhưng ôm dáng vừa phải, khoe khéo body.

“Chê cái gì thì chê chứ không thể chê được body bà này nha”, “Ê tính ra bà này đẹp dữ, kiểu da mộc bả đã đẹp, tóc dài đen khỏe, mà vóc dáng cũng quá peak luôn ấy”, “Quang Hải sướng nha, vợ đẹp lại giỏi nè”, “Body bà này cực phẩm ha, dáng đẹp, da đẹp luôn ấy”, “Xin vía chị ơi”, ... là những bình luận của cư dân mạng.

Sắc vóc đời thường của Chu Thanh Huyền.

Bóng lưng đã cỡ này.

Không khó để hiểu vì sao Chu Thanh Huyền giữ được phong độ ngoại hình sau khi sinh con. Trên các nền tảng mạng xã hội cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ chuyện tập luyện thể thao và duy trì lối sống lành mạnh. Bà xã Quang Hải theo đuổi khá nhiều bộ môn khác nhau như pilates, chạy bộ hay bơi lội vào mùa hè. Song song với việc vận động, cô cũng chú trọng chế độ ăn uống và chăm sóc cơ thể.

Có lần bà xã Quang Hải còn dí dỏm chia sẻ về động lực tập luyện của mình: "Quyết tâm đẻ 1 đội bóng nên giờ phải sẵn sàng 1 sức khỏe tốt chị em ạ".

Chu Thanh Huyền chăm chỉ rèn luyện thể thao.

Sau hơn 2 năm kết hôn và có con đầu lòng, Chu Thanh Huyền hiện vẫn là cái tên nhận được sự quan tâm lớn trên mạng xã hội. Ngoài ngoại hình, cô còn gây chú ý bởi cuộc sống hôn nhân với Quang Hải, công việc kinh doanh online cũng như hình ảnh “vợ đảm - mẹ trẻ” mà cô xây dựng.

Trên MXH, Chu Thanh Huyền thường xuyên cập nhật hình ảnh đời sống cá nhân, những khoảnh khắc bên gia đình hay chuyện học cách làm vợ, làm mẹ sau khi kết hôn. Dù vậy, cô vẫn duy trì cuộc sống riêng năng động, dành thời gian chăm sóc bản thân, mua sắm hay theo đuổi sở thích cá nhân.

Bà xã Quang Hải cũng nhiều lần khiến dân tình chú ý khi chia sẻ những món quà được chồng tặng trong các dịp đặc biệt, đặc biệt là túi xách hay phụ kiện hàng hiệu. Bên cạnh đó, cô cũng tự thưởng cho bản thân sau những phiên livestream kéo dài bằng các chuyến du lịch hoặc mua sắm.

Cuộc sống của Chu Thanh Huyền ở tuổi 26.

Hiện tại, Chu Thanh Huyền sở hữu lượng người theo dõi rất lớn trên mạng xã hội, với khoảng 2 triệu follower trên TikTok và gần 6 triệu người theo dõi Facebook. Dù từng vướng không ít tranh cãi liên quan đến phát ngôn hay hoạt động kinh doanh, sức hút của cô trên MXH vẫn rất mạnh. Gần đây, bà xã Quang Hải tiếp tục nhận về nhiều bàn luận xoay quanh thương hiệu thời trang thiết kế riêng, tuy nhiên cô không lên tiếng phản hồi.

Dẫu vậy, không thể phủ nhận rằng ở thời điểm hiện tại, Chu Thanh Huyền vẫn là một trong những nàng WAGs nổi bật nhất trên mạng xã hội Việt Nam: Có độ nhận diện, có sức hút và đặc biệt là ngày càng thăng hạng về ngoại hình sau khi làm vợ, làm mẹ.