Khoảng 26.000 km² tranh chấp tại Vịnh Thái Lan giữa Campuchia và Thái Lan chứa một kho báu khổng lồ.

Theo Reuters, thỏa thuận đạt được sau phiên họp lần thứ ba của Ủy ban Hòa giải, diễn ra tại Kuala Lumpur, Malaysia, từ ngày 24-27/11, trong khuôn khổ Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

Tại cuộc họp, hai nước nhất trí thành lập nhóm công tác kỹ thuật chung, gồm các chuyên gia của Campuchia, Thái Lan và thành viên ủy ban hòa giải. Nhóm này có nhiệm vụ giải quyết những vấn đề chuyên môn liên quan đến việc phân định ranh giới trên biển.

Đáng chú ý, hai bên đã đạt được hiểu biết chung về một số thông số sẽ được sử dụng trong quá trình phân định. Đây là nội dung được Ủy ban Hòa giải xác nhận trong thông cáo ngày 27/11.

Campuchia và Thái Lan cũng nhất trí để ủy ban tới khảo sát các đảo và thực thể địa lý liên quan ngoài khơi bờ biển hai nước. Chuyến đi nhằm giúp các thành viên hiểu rõ hơn đặc điểm địa lý và bối cảnh thực tế của khu vực đang được xem xét. Hai bên đã thảo luận những vấn đề tổ chức và thủ tục cần thiết, song chưa công bố thời điểm cụ thể tiến hành khảo sát.

Chủ tịch Ủy ban Hòa giải Katrina Cooper đánh giá những hiểu biết kỹ thuật đạt được sẽ giúp các cuộc đàm phán diễn ra hiệu quả hơn. Bà cho biết chuyến khảo sát sẽ giúp ủy ban trực tiếp tìm hiểu khu vực liên quan đến tiến trình hòa giải.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn gọi kết quả tại Kuala Lumpur là một bước tiến đối với cả hai nước. Trong khi đó, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow khẳng định Bangkok sẽ tiếp tục tham gia tiến trình một cách xây dựng và hy vọng các cuộc thảo luận đạt thêm kết quả tích cực.

Sau chuyến khảo sát tại hai nước, Ủy ban Hòa giải và các bên sẽ tiếp tục tổ chức những cuộc họp nhằm tìm kiếm các điểm có thể thống nhất.

Campuchia - Thái Lan tranh chấp vùng biển 26.000 km²

Theo Reuters, khu vực hai nước tranh chấp rộng khoảng 26.000 km² tại Vịnh Thái Lan. Vùng biển này được ước tính chứa gần 12.000 tỷ feet khối khí tự nhiên cùng một lượng lớn dầu mỏ, với giá trị khoảng 300 tỷ USD.

Tiềm năng tài nguyên khiến việc phân định ranh giới trên biển trở thành vấn đề có ý nghĩa kinh tế lớn đối với cả Phnom Penh và Bangkok. Tuy nhiên, tranh chấp không chỉ liên quan đến quyền khai thác dầu khí mà còn là việc xác định phạm vi quyền chủ quyền và quyền tài phán của mỗi nước trên biển.

Trong hơn hai thập kỷ, hai nước từng có khuôn khổ hợp tác nhằm giải quyết các yêu sách chồng lấn và cùng khai thác tài nguyên. Đó là Bản ghi nhớ năm 2001, thường được gọi là MOU 2001.

Quan chức Campuchia - Thái Lan tham gia đàm phán giải quyết xung đột.

Tuy nhiên, Thái Lan đã đơn phương chấm dứt thỏa thuận này trước khi Campuchia khởi động tiến trình hòa giải theo UNCLOS vào tháng 6/2026. Theo AP, Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow cho rằng thỏa thuận năm 2001 không đạt được tiến triển cụ thể, khi hai nước chỉ tổ chức được hai cuộc họp trong suốt 25 năm.

Campuchia cho biết việc Bangkok chấm dứt khuôn khổ hợp tác khiến nước này phải tìm kiếm một cơ chế giải quyết tranh chấp hòa bình khác. Ngày 2/6/2026, Phnom Penh chính thức khởi động thủ tục hòa giải theo Phụ lục V của UNCLOS. Thái Lan gửi phản hồi vào ngày 19/6 cùng năm.

Tranh chấp chưa thể giải quyết

Cuộc họp tại Kuala Lumpur là vòng làm việc thứ ba giữa hai nước và Ủy ban Hòa giải. Trước đó, phiên họp đầu tiên diễn ra tại Singapore từ ngày 14-16/9; vòng thứ hai được tổ chức tại The Hague, Hà Lan, từ ngày 14-18/10/2026. Tại cuộc họp tháng 10, hai bên đã hoàn tất một số biện pháp xây dựng lòng tin nhằm tạo điều kiện cho quá trình thương lượng.

Ủy ban Hòa giải gồm 5 thành viên do bà Katrina Cooper, người Australia, làm chủ tịch. Các thành viên còn lại đến từ Đan Mạch, Pháp, Nam Phi và Đức. Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) tại The Hague đảm nhiệm vai trò cơ quan đăng ký và hỗ trợ thủ tục cho tiến trình này theo thỏa thuận của hai nước.

Cơ chế hòa giải theo UNCLOS nhằm hỗ trợ các bên tìm kiếm giải pháp thông qua đối thoại và khuyến nghị của một ủy ban độc lập. Tuy nhiên, kết quả hòa giải không có tính ràng buộc pháp lý như một phán quyết của tòa án. Vì vậy, ngay cả khi ủy ban đưa ra khuyến nghị, Campuchia và Thái Lan vẫn cần tiếp tục thương lượng để đạt được thỏa thuận về ranh giới trên biển.

Tranh chấp hàng hải diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước chịu sức ép sau các cuộc đụng độ biên giới trên bộ năm 2025, khiến nhiều binh sĩ và dân thường thiệt mạng, hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa.

Hai bên đạt thỏa thuận ngừng bắn vào cuối tháng 12/2025, nhưng căng thẳng vẫn chưa hoàn toàn được giải quyết.