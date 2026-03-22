Kho báu chiến lược mới giúp Trung Quốc giành lợi thế trong đối đầu công nghệ với Mỹ

Hải Yến |

Việc phát hiện hàng triệu tấn khoáng sản quý hiếm đang tạo ra lợi thế áp đảo Trung Quốc trong cuộc đối đầu công nghệ.

Các mỏ mới giúp củng cố vị thế thống trị đất hiếm và lợi thế công nghiệp của Trung Quốc. (Ảnh minh họa)

Chính quyền Trung Quốc vừa công bố việc phát hiện các mỏ khoáng sản quan trọng với trữ lượng khổng lồ, giúp củng cố vị thế dẫn đầu trong các ngành công nghệ cao, năng lượng sạch và quốc phòng.

Tại mỏ Maoniuping thuộc huyện Miện Ninh, tỉnh Tứ Xuyên, trữ lượng mới được xác nhận đạt 9,7 triệu tấn oxide đất hiếm, nâng tổng tài nguyên đã được chứng minh tại đây lên mức 10,4 triệu tấn.

Bên cạnh đất hiếm, các cuộc khảo sát còn xác định được 27,1 triệu tấn fluorite và 37,2 triệu tấn baryte. Cả 2 đều được phân loại là các mỏ "siêu lớn", mang tầm quan trọng chiến lược đối với chuỗi cung ứng công nghiệp toàn cầu.

Tầm quan trọng của fluorite và baryte

Dù đất hiếm là nhóm 17 nguyên tố thiết yếu cho điện thoại thông minh, xe điện và vũ khí tiên tiến, các chuyên gia nhận định fluorite và baryte mới là những phát hiện thực sự gây kinh ngạc.

Theo Giám đốc Viện Tài nguyên Khoáng sản Wang Denghong, fluorite đóng vai trò then chốt trong sản xuất bán dẫn và pin lithium-ion. Trong khi đó, baryte là thành phần không thể thiếu để ổn định giếng dầu và ngăn ngừa phun trào trong khai thác dầu khí.

Ông nhấn mạnh rằng nếu không có baryte, hoạt động thăm dò hydrocarbon hiện đại sẽ bị đình trệ hoàn toàn.

Tỉnh Cam Túc cũng thông báo phát hiện thêm 51.455 tấn antimon - kim loại dùng làm chất chống cháy trong linh kiện điện tử, giúp thúc đẩy trữ lượng tại khu vực này lên hơn 50%.

Đòn bẩy trong căng thẳng thương mại

TIN LIÊN QUAN

Nắm giữ vị thế độc tôn về đất hiếm, Trung Quốc ngày càng sử dụng quyền kiểm soát vật liệu làm đòn bẩy trong các tranh chấp công nghệ với Mỹ.

Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế lên hàng hóa Trung Quốc, quốc gia này đã áp đặt các hạn chế xuất khẩu đối với 7 nguyên tố đất hiếm và nam châm vĩnh cửu.

Hiện nay, các công ty phải có sự chấp thuận của chính phủ trước khi vận chuyển vật liệu hạn chế ra nước ngoài. Tuy nhiên, để ổn định chuỗi cung ứng, Trung Quốc đã bắt đầu cấp giấy phép xuất khẩu dài hạn cho một số đối tác.

Dấu hiệu ban đầu cho thấy chính sách này giúp phục hồi các chuyến hàng sang châu Âu, trong khi xuất khẩu sang Mỹ vẫn ở mức thấp do các ma sát địa chính trị và pháp lý kéo dài.

Theo IE
Ai liên quan đến doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền với tổng giao dịch tới 131 tỷ đồng phải làm ngay việc này

Ai liên quan đến doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền với tổng giao dịch tới 131 tỷ đồng phải làm ngay việc này

01:10
Khung cảnh 'khó tin' tại công trình sân vận động Trống Đồng lớn nhất thế giới ở Hà Nội do Vingroup xây dựng

Khung cảnh 'khó tin' tại công trình sân vận động Trống Đồng lớn nhất thế giới ở Hà Nội do Vingroup xây dựng

01:04
Camera phát hiện bất thường, CSGT lập tức có mặt xử phạt 13 triệu đồng với hành vi nhiều tài xế mắc phải

Camera phát hiện bất thường, CSGT lập tức có mặt xử phạt 13 triệu đồng với hành vi nhiều tài xế mắc phải

01:17
Choáng ngợp hàng chục tỉ đồng, hơn 1000 miếng vàng, hàng chục siêu xe trong vụ Mr Pips

Choáng ngợp hàng chục tỉ đồng, hơn 1000 miếng vàng, hàng chục siêu xe trong vụ Mr Pips

01:20
6 thanh niên bốc đầu xe máy nhận “cái kết đắng”: Dính 6 lỗi, tịch thu 3 xe

6 thanh niên bốc đầu xe máy nhận “cái kết đắng”: Dính 6 lỗi, tịch thu 3 xe

00:45
Con gái của ông Kim Jong-un lái xe tăng, khai hỏa súng bắn tỉa thế hệ mới

Con gái của ông Kim Jong-un lái xe tăng, khai hỏa súng bắn tỉa thế hệ mới

00:48
Iran công bố khoảnh khắc "tiêm kích tàng hình F-35 Mỹ trúng tên lửa'- máy bay và phi công hiện ra sao?

Iran công bố khoảnh khắc "tiêm kích tàng hình F-35 Mỹ trúng tên lửa'- máy bay và phi công hiện ra sao?

00:54
Cục Cảnh sát giao thông: Sẽ có nhiều thay đổi trong kỳ thi bằng lái xe, tập trung vào 1 vấn đề

Cục Cảnh sát giao thông: Sẽ có nhiều thay đổi trong kỳ thi bằng lái xe, tập trung vào 1 vấn đề

01:05
