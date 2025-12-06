Kho báu 3.000 năm hé lộ bí ẩn có thể viết lại lịch sử Ai Cập

Tổng cộng 225 bức tượng tang lễ, được chế tác để làm người hầu tháp tùng người chết sang thế giới bên kia, đã được phát hiện. Khám phá này dẫn nhóm nghiên cứu đến việc tìm ra ngôi mộ thuộc về Pharaoh Shoshenq III, người trị vì từ năm 830 đến năm 791 trước Công nguyên.

Các nhà khảo cổ tại Ai Cập vừa phát hiện một kho báu hiếm có trong một lăng mộ hoàng gia cổ ở Tanis, được đánh giá là khám phá có thể viết lại lịch sử.

Tại đây, nhóm nghiên cứu tìm thấy 225 tượng tùy tá được chế tác tinh xảo, sắp xếp theo hình ngôi sao và thành các hàng ngang hoàn chỉnh, dù lăng mộ hoàn toàn không có thi thể.

Hơn một nửa số tượng là hình nữ giới – điều gần như chưa từng thấy trong các nghi thức tang lễ hoàng gia thời kỳ Chuyển tiếp thứ Ba. Đây cũng là lần đầu tiên sau gần 80 năm, tượng tùy tá được phát hiện nguyên vẹn trong một lăng mộ hoàng gia ở Tanis.

Các biểu tượng hoàng gia trên những tượng nhỏ xác nhận lăng mộ thuộc về Pharaoh Shoshenq III, người trị vì từ năm 830 đến 791 trước Công nguyên.

Hơn một nửa số tượng nhỏ là phụ nữ, một đặc điểm hiếm có ở những ngôi mộ như vậy

Phát hiện này làm dấy lên câu hỏi vì sao nhà vua không được chôn cất trong chính lăng mộ của mình. Các chuyên gia nhận định có thể việc kế vị không diễn ra như dự tính hoặc thi hài ông bị di dời do nạn trộm mộ.

Nhóm khai quật mất 10 ngày làm việc liên tục, kể cả ban đêm, để di chuyển các tượng trong tình trạng mong manh. Sau khi nghiên cứu, hiện vật sẽ được trưng bày tại một bảo tàng Ai Cập.

Nhà Ai Cập học Frederic Payraudeau cho biết phát hiện này “đáng kinh ngạc”, nhất là khi tên của Shoshenq III xuất hiện ở một lăng mộ khác cùng khu vực.

Ông nhấn mạnh việc xây lăng mộ luôn là “canh bạc” đối với các pharaoh vì không thể chắc chắn người kế vị sẽ thực hiện đúng ý nguyện.

Hình ảnh là khu vực nơi ngôi mộ được khai quật

Lăng mộ đá vôi này được nhà khảo cổ Pierre Montet phát hiện năm 1939, nằm cạnh đền Amun. Dù từng bị trộm phá, 1 trong 4 phòng vẫn còn quan tài đá granite của Pharaoh Osorkon II.

Nhóm nghiên cứu cũng đã khai quật 3 góc còn lại của lăng mộ hẹp chứa một quan tài lớn chưa rõ danh tính.

Payraudeau cho biết chưa từng có phát hiện tương tự ở Thung lũng các vị vua, ngoại trừ lăng mộ Tutankhamun năm 1922, do phần lớn các lăng mộ đã bị cướp phá trong lịch sử.