Khó bán nhà vì thị trường vẫn dư thừa 80 triệu căn, nhiều chủ hộ tại một quốc gia tuyệt vọng, làm mọi chiêu "tâm linh" để cầu may

Trong bối cảnh thị trường nhà ở Trung Quốc ngày càng u ám, nhiều chủ nhà ở nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đang tìm đến ﻿các nghi thức mê tín nhằm cầu may, từ điều chỉnh phong thủy đến mua bùa “bán nhà nhanh”, tờ SCMP đưa tin.

Từ việc cầu khấn ở đền chùa, mua bùa online đến cách đơn giản hơn là viết cụm từ “đã bán” lên giấy đỏ, tất cả đều được xem là cách để tăng vận may. Gần đây, một chủ nhà ở Thượng Hải chia sẻ trên mạng rằng cô tìm được người mua sau khi đến chùa Tĩnh An và chạm vào tay tượng Phật. Bài đăng lập tức thu hút hàng trăm bình luận kèm biểu tượng chắp tay cầu nguyện, hy vọng “vía tốt” sẽ lan sang họ.

“Cầu mong căn hộ của tôi bán nhanh”, nhiều người viết. Có người còn than: “Tôi có 3căn cần bán.”

Tuyệt vọng vì giá giảm sâu

Cuộc khủng hoảng trên thị trường bất động sản Trung Quốc đã bước sang năm thứ 5, với khoảng 65 – 80 triệu căn hộ tồn kho. Các nghi thức mê tín này phản ánh rõ sự bi quan và tuyệt vọng của giới chủ nhà khi giá tiếp tục giảm. Môi giới cho biết thời gian bán nhà kéo dài hơn do nhu cầu yếu, trong khi người mua ngày càng ép giá mạnh. Càng để lâu, mức giảm càng sâu.

“Thông thường từ lúc rao bán đến lúc chốt, người bán thường phải giảm thêm 5–10%”, ông You Liangzhou, chủ công ty môi giới Baonuo ở Thượng Hải, nhận định.

Khủng hoảng bất động sản của Trung Quốc bắt nguồn từ cuối năm 2020, khi Bắc Kinh áp dụng chính sách “ba lằn ranh đỏ”, siết chặt tài chính của các chủ đầu tư nhằm hạ nhiệt thị trường. Kể từ đó, doanh số của các nhà phát triển lớn đã giảm hơn một nửa, khiến họ gặp khó trong việc hoàn thiện nhà đã bán trước và thanh toán nợ.

Theo China Index Academy, chính quyền địa phương đã tung hơn 510 biện pháp hỗ trợ thị trường nhà ở trong năm nay. Tháng 6, Quảng Châu trở thành thành phố cấp 1 đầu tiên bãi bỏ toàn bộ hạn chế mua nhà. Từ tháng 8 đến tháng 9, Bắc Kinh, Thượng Hải và Thâm Quyến cũng xóa bỏ hầu hết rào cản.

Các nhà hoạch định chính sách đang cân nhắc thêm nhiều biện pháp như trợ cấp thế chấp và tăng ưu đãi thuế. Tuy vậy, theo chuyên gia Nomura của Nhật Bản, các biện pháp này khó đảo ngược xu hướng suy giảm hiện tại.

Giá nhà cũ ở 70 thành phố tiếp tục giảm trong hơn 3 năm qua. Tháng 10, giá giảm 5,4% so với cùng kỳ và 0,7% so với tháng trước. Dữ liệu của khu vực tư nhân cho thấy tình hình còn tệ hơn, đặc biệt tại các đô thị phát triển. Ở Thượng Hải, giá nhà cũ trung bình đã quay về mức đầu năm 2016 – xóa sạch gần một thập kỷ tăng trưởng, theo chỉ số của Centaline.

“Người dân đã mất niềm tin vào triển vọng thị trường”, ông Andy Lee Yiu-chi, CEO Centaline tại Trung Quốc, nói.

Trong khi đó, các chủ đầu tư tung ra nhiều dự án mới có thiết kế tốt hơn, diện tích sử dụng lớn hơn, giá thấp hơn. Điều này tiếp tục gây áp lực lên thị trường thứ cấp.

Bán nhà lỗ nặng, rao mãi không ai mua

Sau 7 tháng rao bán, một chủ nhà ở Thượng Hải mới bán được căn hộ vào tháng 10, nhưng phải chấp nhận lỗ tới 44%. Căn 37 m² mua năm 2018 với giá 2,01 triệu nhân dân tệ (bao gồm thuế), nay chỉ bán được 1,1 triệu nhân dân tệ. “Đây là thời điểm tồi tệ nhất cho người bán nhà ở Thượng Hải”, cô viết trên mạng xã hội RedNote.

Một người khác đã giảm giá nhiều lần trong một năm: từ 3,2 triệu NDT xuống 2,8 triệu vào mùa hè, rồi còn 2,4 triệu vào tháng 10. “Tôi đã bỏ lỡ cơ hội bán”, người này than.

Theo môi giới You Liangzhou, lượng nhà cũ rao bán ở Thượng Hải đã tăng gấp đôi so với vài năm trước. “Bán nhà bây giờ cực kỳ khó. Nếu không ra giá thật rẻ, thường phải mất 3–6 tháng mới bán được”, môi giới Song Yulin cho biết.

Trên RedNote, hàng trăm người đăng hình bùa bán nhà kèm lời cầu mong bán hàng nhanh. Một số tuyên bố đã bán được không lâu sau khi đăng, nhưng nhiều người khác vẫn than không có nổi một cuộc gọi hỏi mua. “Tôi thử hết rồi… mà vẫn không có nổi một cuộc hỏi,” một người viết.

Tham khảo: SCMP﻿