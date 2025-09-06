Kho bạc Nhà nước đã chi 10.700,3 tỉ đồng tặng quà Quốc khánh, công bố ngày tặng quà đợt 2 cho người chưa được chi trả

Đến nay người dân còn đăng ký nhận quà 100.000 đồng qua VNeID được không?

chủ tịch UBND phường Hòa Hưng (TP.HCM), cho biết đến thời điểm hiện tại (ngày 5-9), người dân không thể đăng ký nhận quà 100.000 đồng qua ứng dụng VNeID được nữa. Thay vào đó người dân sẽ đến trực tiếp UBND phường hoặc các khu phố (đã được chính quyền địa phương bố trí) để nhận quà trực tiếp.

Trước đó người dân nhận quà bằng hình thức đăng ký qua ứng dụng VNeID, sau đó ngân hàng sẽ chuyển khoản vào tài khoản mà người dân đã cung cấp. Tuy nhiên những trường hợp đăng ký sai tài khoản, chưa nhận được quà, người dân hãy lên trực tiếp UBND phường để cung cấp lại số tài khoản đúng (thông qua công an khu vực) để tổng hợp, chuyển khoản lại.

Lưu ý người đăng ký nhận quà bằng hình thức chuyển khoản sẽ không nhận quà bằng tiền mặt.

Bên cạnh đó phường Hòa Hưng đã chỉ đạo các khu phố chủ động rà soát, tổng hợp danh sách các trường hợp chủ hộ vì lý do sức khỏe không đảm bảo, đi lại khó khăn,... mà không thể đại diện đến nhận quà trực tiếp gửi về Phòng Văn hóa - Xã hội. Sau đó UBND phường sẽ lên danh sách, thành lập đoàn đi phát quà trực tiếp tại nhà.

Địa phương bổ sung phát tiền mặt để không sót đối tượng

Việc chi trả qua VNeID vẫn đang được thực hiện song song với việc chuyển trực tiếp tiền mặt đến người dân thông qua chính quyền cơ sở như tổ dân phố, thôn, xóm hay UBND phường, xã.

Tại P.Thanh Xuân (Hà Nội), địa bàn có hơn 45.000 hộ dân với trên 139.000 nhân khẩu, công an phường đã tham mưu Đảng ủy, UBND phường xây dựng phương án chi trả cụ thể, huy động sự phối hợp đồng bộ của tổ dân phố, đoàn thanh niên, hội phụ nữ.

Để bảo đảm thuận lợi, việc chi trả được chia nhỏ theo từng tổ dân phố, tổ chức tại các nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng. Công an phường cũng tổ chức tập huấn nhanh cho lực lượng hỗ trợ về quy trình, cách kiểm tra dữ liệu...

Nhiều địa phương đã bổ sung các đợt chi trả bằng tiền mặt cho người dân để đảm bảo không bỏ sót, không trùng lắp người được tặng. P.Hà Đông (Hà Nội) đã có đợt chi trả ngày 31/8 và buổi sáng 1/9. Song, do nhiều người dân nghỉ lễ đi du lịch hoặc về quê chưa nhận được, nên UBND phường tiếp tục công bố đợt nhận quà lần 2.

Theo UBND P.Hà Đông, đợt 2 sẽ tiếp tục phát trong 2 ngày 6 - 7/9 cho các tổ dân phố trong khu vực. Việc chi quà theo hộ gia đình thường trú. Chủ hộ hoặc người được ủy quyền nhận thay các thành viên trong gia đình. Người dân đi nhận tiền mang theo căn cước công dân hoặc VNeID để so sánh đối chiếu.

Tuy nhiên, việc chi trả bằng tiền mặt chỉ thực hiện với các hộ dân có địa chỉ thường trú trên địa bàn, không áp dụng với các hộ dân mới đăng ký tạm trú. Do đó, với những người không có tên trong danh sách phát trực tiếp vẫn tiếp tục phải chờ nhận chuyển khoản qua VNeID.

Một cán bộ phường cho biết, quá trình triển khai tặng quà cũng gặp một số vướng mắc do VNeID có thời điểm không truy cập được. Đặc biệt là vướng mắc liên quan đến các trường hợp tạm trú, công dân có hộ khẩu ở phường A nhưng lại tạm trú ở phường B, dẫn đến không có tên trong danh sách phát, hoặc cán bộ phường phải mất thêm thời gian xác minh.

10.700 tỉ đồng quà Quốc khánh đã được rút từ Kho bạc

Theo Kho bạc Nhà nước (Bộ Tài chính), tính đến 17h ngày 2/9, toàn bộ 3.321 xã, phường trên cả nước đã hoàn thành việc rút kinh phí để chi trả quà Quốc khánh, với tổng số tiền 10.700,3 tỉ đồng.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, quà Quốc khánh được chi trả qua hai hình thức: nhận trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua VNeID. Thời gian chi trả từ ngày 31/8 đến 2/9, song trường hợp đặc biệt vẫn có thể kéo dài nhưng không muộn hơn 15/9/2025.