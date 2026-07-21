Khinh hạm mới Triều Tiên gây chú ý với dàn súng máy dày đặc

Chiến hạm Kang Kon phô diễn hỏa lực trước nhà lãnh đạo Kim Jong Un, nhưng chính số lượng súng máy trên thân tàu mới là chi tiết gây nhiều bàn luận.

Chiến hạm mới trình diễn hỏa lực

Triều Tiên vừa công bố hình ảnh và video về cuộc trình diễn năng lực tác chiến của chiến hạm Kang Kon trước sự chứng kiến của nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Đáng chú ý, bên cạnh các hệ thống tên lửa và pháo hạm, con tàu còn thu hút sự quan tâm bởi số lượng lớn súng máy hạng nặng được bố trí dọc hai mạn tàu.

Theo truyền thông nhà nước Triều Tiên, Kang Kon dự kiến sẽ chính thức được đưa vào biên chế trong vòng khoảng hai tháng tới. Đây là chiếc thứ hai thuộc lớp Choi-Hyun mà Bình Nhưỡng gọi là tàu khu trục, dù với lượng giãn nước khoảng 5.000 tấn, nhiều chuyên gia quốc tế cho rằng nó phù hợp hơn với phân loại khinh hạm theo tiêu chuẩn phổ biến.

Hình ảnh một bên tàu khu trục mới của Triều Tiên với nhiều vị trí súng máy. Ảnh The War Zone

Kang Kon từng gặp sự cố trong quá trình hạ thủy vào năm 2025, khiến hình ảnh vệ tinh về vụ việc được lan truyền rộng rãi. Sau quá trình sửa chữa, các đoạn video mới công bố cho thấy chiến hạm đã có thể tự hành trên biển.

Trong màn trình diễn, Kang Kon được ghi nhận đã phóng 12 tên lửa hành trình mà Triều Tiên gọi là “chiến lược” - thuật ngữ nước này thường dùng để chỉ các hệ thống có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Ngoài ra, tàu còn khai hỏa pháo hạm cỡ 127 mm, một tổ hợp pháo phòng thủ tầm cực gần (CIWS) sử dụng pháo Gatling 30 mm nhiều nòng, đồng thời tiến hành thử nghiệm các hệ thống tác chiến điện tử, phát hiện mục tiêu và xử lý thông tin.

Dàn súng máy phủ kín mạn tàu

Điểm thu hút sự chú ý của giới quan sát lại nằm ở hệ thống súng máy bố trí dày đặc trên thân tàu. Qua các hình ảnh được công bố, ít nhất 12 súng máy hạng nặng KPV được bố trí bên mạn trái, trong đó có nhiều cụm điều khiển từ xa hai nòng đặt trên boong và một số khẩu lắp trong các lỗ châu mai trên cấu trúc thượng tầng.

Từ các góc quay, giới phân tích cho rằng nếu mạn phải cũng được trang bị tương tự, tổng số súng máy trên tàu có thể lên tới hơn 20 khẩu.

Một khẩu súng máy KPV được lắp đặt trên đơn vị hỗ trợ trên tàu chiến của Hải quân Nga. Ảnh The War Zone

KPV là súng máy hạng nặng do Liên Xô phát triển từ cuối Chiến tranh thế giới thứ hai, sử dụng đạn cỡ 14,5 mm. Dù đã có lịch sử phục vụ nhiều thập kỷ, loại vũ khí này vẫn được nhiều quốc gia sử dụng nhờ khả năng tiêu diệt mục tiêu bay thấp, xuồng cao tốc, phương tiện bọc thép hạng nhẹ và các mục tiêu mặt nước cỡ nhỏ.

Theo các chuyên gia, việc bố trí dày đặc súng máy trên chiến hạm có thể phản ánh xu hướng tăng cường khả năng phòng vệ tầm gần trước các mối đe dọa mới như máy bay không người lái và xuồng không người lái mang thuốc nổ. Đây là những loại vũ khí đã được sử dụng rộng rãi trong xung đột Ukraine và buộc nhiều hải quân phải điều chỉnh phương án bảo vệ tàu chiến.

Hiệu quả thực tế còn bỏ ngỏ

Ngoài hệ thống súng máy, Kang Kon còn được đánh giá sở hữu hỏa lực đáng kể so với kích thước. Các hình ảnh trước đây cho thấy chiến hạm được trang bị nhiều cụm ống phóng thẳng đứng (VLS) với tổng cộng khoảng 74 ống phóng, đủ kích thước để mang nhiều loại tên lửa khác nhau, trong đó có những ống được cho là có thể triển khai tên lửa đạn đạo.

Bên cạnh đó, tàu cũng được cho là trang bị tổ hợp phòng thủ tầm cực gần có thiết kế tương đồng Pantsir-ME của Nga hoặc một biến thể nội địa, cùng các bệ phóng mồi bẫy và khí tài đối phó điện tử.

Hình ảnh tàu Kang Kon tại xưởng đóng tàu ở Chongjin vào ngày 23 tháng 5 năm 2025. Ảnh vệ tinh

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia quân sự cho rằng hỏa lực mạnh chưa đồng nghĩa với năng lực tác chiến toàn diện. Khả năng phát hiện mục tiêu, chỉ huy tác chiến, phòng không, chống ngầm, trình độ huấn luyện thủy thủ đoàn cũng như khả năng phối hợp với các lực lượng khác mới là những yếu tố quyết định hiệu quả của một chiến hạm hiện đại.

Một số nhà phân tích nhận định nếu xảy ra xung đột quy mô lớn, những tàu chiến như Kang Kon nhiều khả năng sẽ trở thành mục tiêu ưu tiên do có khả năng mang các loại tên lửa tấn công tầm xa. Vì vậy, khả năng sống sót của lớp chiến hạm này trong môi trường tác chiến cường độ cao vẫn còn là câu hỏi chưa có lời giải.

Theo kế hoạch được Triều Tiên công bố, Kang Kon sẽ chính thức gia nhập hải quân trước tháng 9. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế của lớp chiến hạm mới này chỉ có thể được đánh giá đầy đủ khi có thêm thông tin về hệ thống cảm biến, khả năng tác chiến tổng thể và quá trình vận hành sau khi đưa vào biên chế.