Khi xe điện trở thành "vũ khí" mới của các hãng xe công nghệ tại Việt Nam

Trong bối cảnh thị trường gọi xe tại Việt Nam ngày càng cạnh tranh, xu hướng chuyển đổi sang các phương tiện xanh, xe điện và xe hybrid đang trở thành chiến lược trọng tâm của nhiều hãng công nghệ. TP.HCM là địa phương đang thúc đẩy mạnh mẽ mục tiêu phát triển giao thông xanh theo Nghị quyết 98, việc sử dụng xe điện, xe tiết kiệm nhiên liệu đang được kỳ vọng sẽ góp phần giảm thiểu phát thải và hiện đại hóa hạ tầng vận tải.

Với những lý do trên các hãng xe công nghệ như Be và Grab đã đồng loạt triển khai nhiều chương trình hỗ trợ tài xế chuyển đổi phương tiện, nhằm thích ứng với xu hướng mới và giữ vững thị phần.

Be tăng tốc chuyển đổi xanh với xe hybrid

Be Group vừa công bố thỏa thuận hợp tác chiến lược cùng GWM Thành An Việt Nam, đơn vị nhập khẩu và phân phối xe GWM độc quyền tại Việt Nam. Mục tiêu của thỏa thuận là thúc đẩy xu hướng di chuyển bền vững bằng xe hybrid, đồng hành cùng định hướng "xanh hóa" giao thông của Chính phủ và TP.HCM.

Với mạng lưới hàng tài xế sẵn có, Be đặt mục tiêu hỗ trợ tài xế chuyển đổi từ xe xăng sang phương tiện thân thiện môi trường. Theo đó, hãng xe này sẽ tích hợp các dòng hybrid của Haval vào beCar 4 chỗ, beCar 7 chỗ, beCar Plus và các dịch vụ sắp ra mắt. Những dòng xe này, sử dụng động cơ kết hợp xăng - điện.

Song song với việc hợp tác với QWM Thành An, tài xế Be sé được giảm 30 triệu đồng khi mua xe, giảm 2 triệu đồng/tháng khi thuê xe. Ngoài ra, nếu đăng ký sớm, trước ngày 30/08, tài xế sẽ được tặng thêm các phần quà như gói phụ kiện, voucher xăng và giảm tiền thuê xe mỗi tháng. Đây là giải pháp giúp tài xế giảm chi phí chuyển đổi ban đầu - một trong những rào cản lớn trong chuyển đổi phương tiện xanh.

"Be Group xác định chuyển đổi xanh là ưu tiên chiến lược trong nhiều năm tới. Chúng tôi không chỉ đầu tư vào công nghệ, hạ tầng và vận hành thông minh mà còn chủ động hợp tác cùng các doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực phương tiện xanh", ông Hoàng Công Huấn, Giám đốc Phát triển Kinh doanh và Dự án chiến lược của Be Group, chia sẻ.

Be cho biết chiến lược chuyển đổi xanh không chỉ nằm ở phương tiện, mà còn bao gồm thiết kế sản phẩm, tối ưu công nghệ, nâng cao trải nghiệm người dùng và đồng hành tài xế trong tiếp cận tài chính, phương tiện và khách hàng.

Trước đó, Be cũng từng hợp tác cùng Hà Nội Metro để kết nối gọi xe với hệ thống giao thông công cộng, đồng thời triển khai các chương trình hỗ trợ tài xế chuyển đổi sang xe máy điện VinFast và Selex Motors với mức ưu đãi đáng kể.

Vào 21/05/2025, Be cũng đã thông báo dừng tích hợp dịch vụ gọi xe điện GSM do định hướng hợp tác giữa hai bên thay đổi. Tuy nhiên, Be khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác với các thương hiệu xe điện, bao gồm cả GSM, trong các chương trình hỗ trợ chuyển đổi cho tài xế trong tương lai.

Grab khuyến khích tài xế mua xe điện BYD, cam kết đảm bảo thu nhập

Không nằm ngoài cuộc đua, Grab Việt Nam cũng đang triển khai chương trình hỗ trợ tài xế sở hữu xe điện BYD. Grab cho biết tài xế có thể tiếp cận 6 mẫu xe BYD với giá từ 659 triệu đến 1,359 tỷ đồng thông qua các kênh phân phối hợp tác. Ngoài hỗ trợ tài chính khi mua xe, chương trình còn cam kết mức thu nhập lên tới 25 triệu đồng/kỳ (30 ngày), nếu tài xế đáp ứng đủ điều kiện hoạt động.

Cụ thể, tài xế cần thực hiện tối thiểu 260 cuốc xe/kỳ để được đảm bảo thu nhập 20 triệu đồng, và 400 cuốc xe/kỳ để đạt mức cam kết 25 triệu đồng. Tuy nhiên, chỉ những cuốc xe hợp lệ theo quy định về khu vực, thời gian, quy trình và không sử dụng tính năng "Điểm đến yêu thích" mới được tính vào thành tích. Các trường hợp vi phạm chính sách, bị khóa tài khoản hoặc thay đổi phương tiện trong kỳ sẽ không được thanh toán khoản thu nhập đảm bảo.

Grab cho biết đây là nỗ lực nhằm thu hút thêm tài xế mới, giữ chân tài xế hiện tại và hỗ trợ BYD tăng doanh số tại Việt Nam. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng nhấn mạnh quyền thay đổi hoặc kết thúc chương trình tùy theo tình hình thực tế.

Xanh SM đang dẫn đầu thị phần các hãng xe công nghệ

Tính riêng thị trường gọi xe tại Việt Nam với quy mô 880 triệu USD năm 2024 theo ước tính của Mordor Intelligence, trong quý I/2025, Xanh SM hiện dẫn đầu với 39,9% thị phần. Grab theo sát với 35,6%. BE hiện chiếm thị phần khiêm tốn 5,6%.

Xanh SM hiện vẫn duy trì các chính sách hỗ trợ tài xế sở hữu xe điện VinFast khi hoạt động trên nền tảng Xanh SM Platform, bao gồm ưu đãi hoa hồng, hỗ trợ chi phí thuê hoặc mua pin, cùng chính sách miễn phí sạc điện.

Ngoài ra, hãng cũng vừa triển khai chương trình khuyến khích tài xế xe máy chuyển sang lái ôtô. Người tham gia được hỗ trợ học phí bổ túc tay lái trị giá 4,2 triệu đồng (trả góp trong 6 tháng) và có cơ hội nhận thưởng nóng đến 6 triệu đồng nếu hoàn thành tối thiểu 200 cuốc xe mỗi tháng, áp dụng tại Hà Nội và TP.HCM.