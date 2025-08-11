Khi truyền ngôi, Khang Hy để lại 8 triệu lượng bạc, Ung Chính tiết kiệm 60 triệu lượng bạc, riêng vua Càn Long chỉ giao 1 người cho Gia Khánh

Nhà Thanh là triều đại thịnh trị hiếm có trong lịch sử cổ đại Trung Hoa, đồng thời cũng là triều đại phong kiến thống nhất cuối cùng trong lịch sử Trung Quốc. Nhà Thanh đã trải qua 11 đời Hoàng đế và trị vì suốt 276 năm.

Phải nói rằng những đóng góp của vua Khang Hy, Ung Chính và Càn Long đã làm cho nhà Thanh trở nên hùng mạnh và rộng lớn. Trước khi qua đời, Khang Hy để lại 8 triệu lượng bạc trong ngân khố cho Ung Chính, Ung Chính để dành 60 triệu lượng bạc cho Càn Long. Vậy Càn Long đã để lại gì cho Gia Khánh mà khiến sự thịnh vượng dần thoái trào?.

Hoàng đế Khang Hy lên ngôi năm 8 tuổi và nắm quyền năm 14 tuổi. Ông là người có đóng góp lớn nhất cho đất nước trong thời nhà Thanh. Ông đã đặt nền móng vững chắc cho sự thịnh vượng của đất nước. Khang Hy trị vì tổng cộng 62 năm và cũng là vị hoàng đế lâu nhất trong lịch sử Trung Quốc.

Quốc khố nhà Thanh khi thịnh vượng

Về sau, vua Khang Hy không còn chú ý đến triều đình và quyết định truyền ngôi cho Ung Chính, khi đó chỉ còn lại 8 triệu lạng bạc trong ngân khố của nhà Thanh, và sức mạnh quốc gia vốn đã sa sút hơn trước rất nhiều.

Sau khi Ung Chính lên ngôi, ông rất siêng năng trong các công việc chính trị và bắt đầu thực hiện các cải cách. Ông đã ban hành nhiều mệnh lệnh đặc biệt để giải quyết vấn đề còn sót lại. Ngoài ra, ông còn tiến hành bao vây và đàn áp các lực lượng phản Thanh trong nước, thực hiện cải cách kinh tế trong cả nước, bãi bỏ đặc quyền quan liêu, ban hành chia thu giảm thuế cho nhân dân.

Ung Chính trị vì tổng cộng 13 năm, ngắn nhất trong ba đời Khang Hi và Càn Long, nhưng ông đã cải thiện hiệu quả kinh tế tài chính của nhà Thanh, nền kinh tế và sức mạnh của quốc gia cuối cùng đã trở lại bình thường, và nhà Thanh một lần nữa đạt đến thời kỳ thịnh vượng, ngân khố đầy ắp, đời sống nhân dân tương đối sung túc.

Nếu Khang Hi truyền ngôi cho Ung Chính ngân khố chỉ còn lại 8 triệu lạng bạc, thì khi Ung Chính truyền ngôi cho Càn Long, ngân khố nhà Thanh có hơn 60 triệu lạng bạc. Điều này cho thấy sự hiệu quả trong quản lý của ông. Nó đã đặt nền móng cho sự tiếp nối của “Khang Càn thịnh vượng”.

Đến thời Càn Long - vị hoàng đế thứ 6 của nhà Thanh, niên hiệu của ông nghĩa là “Thiên đạo hưng thịnh”. Điều này dường như báo trước một triều đại thịnh vượng của ông.

Vua Càn Long tại vị 60 năm

Hoàng Để Càn Long đăng ngôi năm 25 tuổi, tại vị 60 năm, thực tế nắm quyền 63 năm. Trên thực tế, Hoàng đế Càn Long đã rất siêng năng trong những năm đầu của mình, ông đã dập tắt các cuộc nổi ᥒổi lᴏạᥒ; sáp nhập Tân Cương vào lãnh thổ của Trung Quốc; sản xuất nông nghiệp đã tăng vọt.

Tuy nhiên, những năm cuối đời, Hoàng đế Càn Long bắt đầu kiệt sức khiến quần thần lười nhác, nhũng nhiều người dân. Chưa kể, ông tiêu tốn rất nhiều tiền bạc để xây dựng cung điện mùa hè.

Thời kỳ này cũng là thời kỳ mà Trung Quốc đang dần tụt hậu so với các nước trên thế giới. Chính sách bế quan tỏa cảng đã làm cho đất nước từng bước đi đến suy vong và sự ngông cuồng của Hoàng đế Càn Long cũng khiến cho nhiều quan đại thần tham nhũng xuất hiện. Nổi bật trong đó phải nói đến Hòa Thân.

Khi vua Càn Long truyền ngôi cho Gia Khánh, ngân khố đã thực sự cạn kiệt. Nhưng Hoàng đế Gia Khánh khi mới nhậm chức đã thanh trừng thành công Hòa Thân, tịch thu toàn bộ tài sản trị giá cả tỷ lượng bạc - tương đương mấy đời ngân khố của các vị hoàng đế cộng lại vẫn không bằng. Đây cũng là một "điều bất ngờ" mà Càn Long để lại cho Gia Khánh.

Chính vì vậy mà từ xưa đến nay dân gian vẫn có câu rằng “Hòa Thân té ngã, Gia Khánh ăn no” là vì vậy”.