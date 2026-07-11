T-80 là một chiếc xe tăng huyền thoại của Liên Xô, nó đã tham gia khá nhiều trận chiến trong thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21.

Xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) T-80 thuộc các phiên bản B và BV lần đầu tiên được sử dụng trong thực chiến là vào năm 1994 tại khu vực Bắc Kavkaz. Tại đó, chúng đối đầu với các phương tiện chiến đấu cũ của Liên Xô.

Điểm nóng thứ hai nơi những chiếc xe tăng "thập niên 80" quay trở lại hoạt động là chiến trường Yemen. Năm 2010, quốc gia này đã nhận được 66 cỗ chiến xa được tân trang lại tại Nhà máy sửa chữa số 140 của Belarus.

Những chiếc T-80 nói trên được biên chế cho các đơn vị tinh nhuệ nhất đó là Lực lượng Vệ binh Tổng thống và Lữ đoàn Thiết giáp số 3, tại đó binh lính đánh giá rất cao chúng.

Sau đó, khi cuộc nội chiến bắt đầu, họ lại đứng về hai phe đối lập. Vào mùa Hè năm 2017, tin tức lan truyền về một cuộc đấu trực tiếp giữa xe tăng T-80BV của các chiến binh Ansar Allah (Houthi) và M60A3 Patton do Mỹ sản xuất thuộc về quân chính phủ.

Theo ghi nhận trong một cuộc đối đầu, xe tăng M60 đã bị phá hủy bởi một phát bắn chính xác, đây là lần đầu tiên T-80 tiêu diệt thành công một cỗ chiến xa do Mỹ chế tạo, nhưng sau đó chiếc T-80 này lại bị máy bay của liên minh Ả Rập tấn công.

Xe tăng T-80 vẫn hoạt động tốt tại môi trường sa mạc nhiệt độ cao và nhiều cát bụi.

Điều thú vị là, một số xe tăng T-80 chạy bằng động cơ turbine khí vẫn đang hoạt động tốt trong điều kiện khắc nghiệt tại Trung Đông, chúng vận hành tốt trong điều kiện sa mạc với nhiệt độ lớn và nồng độ bụi cao, điều mà theo lý thuyết sẽ gây hư hỏng nhanh chóng.

Hiện tại xe tăng T-80 vẫn đang phục vụ trong Quân đội Nga với phiên bản nâng cấp T-80BVM, được đánh giá vượt trội hoàn toàn so với biến thể đời đầu, khi tích hợp thêm những công nghệ mới của thế kỷ 21.