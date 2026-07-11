HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Khi T-80 phá hủy chiếc xe tăng Mỹ đầu tiên

Bạch Dương
|

T-80 là một chiếc xe tăng huyền thoại của Liên Xô, nó đã tham gia khá nhiều trận chiến trong thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21.

T - 80 phá hủy xe tăng Mỹ đầu tiên: Cuộc chiến công nghệ và sức mạnh quân sự - Ảnh 1.

Xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) T-80 thuộc các phiên bản B và BV lần đầu tiên được sử dụng trong thực chiến là vào năm 1994 tại khu vực Bắc Kavkaz. Tại đó, chúng đối đầu với các phương tiện chiến đấu cũ của Liên Xô.

Điểm nóng thứ hai nơi những chiếc xe tăng "thập niên 80" quay trở lại hoạt động là chiến trường Yemen. Năm 2010, quốc gia này đã nhận được 66 cỗ chiến xa được tân trang lại tại Nhà máy sửa chữa số 140 của Belarus.

Những chiếc T-80 nói trên được biên chế cho các đơn vị tinh nhuệ nhất đó là Lực lượng Vệ binh Tổng thống và Lữ đoàn Thiết giáp số 3, tại đó binh lính đánh giá rất cao chúng.

Sau đó, khi cuộc nội chiến bắt đầu, họ lại đứng về hai phe đối lập. Vào mùa Hè năm 2017, tin tức lan truyền về một cuộc đấu trực tiếp giữa xe tăng T-80BV của các chiến binh Ansar Allah (Houthi) và M60A3 Patton do Mỹ sản xuất thuộc về quân chính phủ.

Theo ghi nhận trong một cuộc đối đầu, xe tăng M60 đã bị phá hủy bởi một phát bắn chính xác, đây là lần đầu tiên T-80 tiêu diệt thành công một cỗ chiến xa do Mỹ chế tạo, nhưng sau đó chiếc T-80 này lại bị máy bay của liên minh Ả Rập tấn công.

T - 80 phá hủy xe tăng Mỹ đầu tiên: Cuộc chiến công nghệ và sức mạnh quân sự - Ảnh 2.

Xe tăng T-80 vẫn hoạt động tốt tại môi trường sa mạc nhiệt độ cao và nhiều cát bụi.

Điều thú vị là, một số xe tăng T-80 chạy bằng động cơ turbine khí vẫn đang hoạt động tốt trong điều kiện khắc nghiệt tại Trung Đông, chúng vận hành tốt trong điều kiện sa mạc với nhiệt độ lớn và nồng độ bụi cao, điều mà theo lý thuyết sẽ gây hư hỏng nhanh chóng.

Hiện tại xe tăng T-80 vẫn đang phục vụ trong Quân đội Nga với phiên bản nâng cấp T-80BVM, được đánh giá vượt trội hoàn toàn so với biến thể đời đầu, khi tích hợp thêm những công nghệ mới của thế kỷ 21.

Theo Rossiyskaya Gazeta
Nghịch lý khiến Nga mãi chưa tìm ra lời giải: Trữ lượng đất hiếm lớn thứ hai thế giới vẫn bị thiếu hụt?
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Trung Đông

Ansar Allah

Lữ đoàn Thiết giáp số 3

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

01:04
Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

01:20
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

01:13
Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

01:03
Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

01:38
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại