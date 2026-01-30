Ngày 30-1, nhiều người dân tập thể dục trên tuyến đường Vi Ba (khu vực Núi Lớn, phường Vũng Tàu, TPHCM) phản ánh tình trạng khỉ hoang thường xuyên tràn xuống đường, rượt đuổi và có hành vi tấn công người đi bộ, gây tâm lý hoang mang, lo lắng.

Theo người dân sinh sống dọc tuyến đường Vi Ba, thời gian gần đây không chỉ người đi tập thể dục mà cả một số hộ dân trong khu vực cũng bị khỉ tiếp cận, đe dọa an toàn. Một số con còn vào khu vực nhà dân để tìm kiếm thức ăn, khiến nhiều người hoảng sợ. Chị V. một người dân trong khi đi thể dục đã bị khỉ tấn công gây chảy máu và phải đi tiêm phòng.

Nhiều con khỉ được cho ăn thường xuyên nên rất dạn người và tràn xuống đường tìm người

Đường Vi Ba là khu vực có nhiều khỉ sinh sống từ nhiều năm qua, tập trung đông tại khu vực chùa Tam Bảo. Trước đây, người dân và du khách thường xuyên cho khỉ ăn khiến đàn khỉ ngày càng đông, dạn người và hình thành thói quen xuống khu vực có người qua lại để kiếm ăn.

Ghi nhận của phóng viên cho thấy vào các khung giờ sáng sớm và chiều muộn, thời điểm đông người tập thể dục, từng đàn khỉ từ sườn Núi Lớn kéo xuống ven đường Vi Ba. Khi không được cho ăn, một số con tỏ ra hung hăng, lao tới giật đồ, rượt đuổi người đi bộ, thậm chí có biểu hiện tấn công. Đã có trường hợp người tập thể dục bị trầy xước do né tránh không kịp.

Một số hình ảnh khỉ tấn công người, gây chảy máu

Người dân cho hay đàn khỉ tại khu vực này có hơn 100 con và thường xuyên tràn xuống đường kiếm ăn. Thời gian gần đây, việc cho khỉ ăn giảm mạnh có thể khiến đàn khỉ thiếu thức ăn, từ đó trở nên hung dữ hơn và thường xuyên kéo xuống khu vực đông người.

Trước tình trạng trên, chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo tại các điểm có khỉ xuất hiện, đồng thời khuyến cáo người dân không cho khỉ ăn nhằm tránh làm thay đổi tập quán sinh sống tự nhiên của loài này, hạn chế nguy cơ khỉ tấn công người để tìm kiếm thức ăn.