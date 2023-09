Khi nào miền Bắc đón mưa dông, chấm dứt nắng nóng như mùa hè?

Mặc dù đã gần Trung thu, nhưng vài ngày qua, nền nhiệt ở Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc tăng cao, nắng nóng oi gắt như mùa hè.

Hôm nay 23/9, các khu vực như Hà Nội, Hòa Bình, Hưng Yên… nhiệt độ lên tới 33-35 độ C. Khu vực Bắc Trung bộ hôm nay cũng có nắng nóng 33-35 độ C. Dự báo tình trạng này có thể kéo dài đến tuần sau.

Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong nhiều ngày tới tiếp tục mưa dông vào chiều tối, riêng 24-25/9, khu vực này có mưa rào và rải rác có dông vào chiều và tối, cục bộ có mưa to đến rất to.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước từ đêm 24/9 đến ngày 2/10

- Bắc Bộ: khoảng ngày 28-29/9 có mưa rào và dông rải rác; riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ khoảng đêm 25-26/9 có mưa rào và dông rải rác.

- Bắc Trung Bộ: từ khoảng đêm 25-26/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; từ ngày 29/9 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to.

- Trung và Nam Trung Bộ: chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

- Tây Nguyên và Nam Bộ: chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to; riêng từ 25-27/9 có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.