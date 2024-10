Khi nào miền Bắc đón đợt mưa mới?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong nhiều ngày tới, miền Bắc tiếp diễn hình thái thời tiết se lạnh về đêm và sáng, ngày nắng hanh do ảnh hưởng của không khí lạnh.

Đến ngày 14-17/10, khu vực đồng bằng, ven biển Bắc Bộ khả năng có mưa, mưa rào rải rác, độ ẩm được cải thiện.

Miền Bắc ngày nắng, thời tiết khô hanh trong 1 tuần nữa, trước khi đón một đợt mưa mới.

Ngược lại, khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đang đón đợt mưa lớn cục bộ. Cơ quan khí tượng cảnh báo cần đề phòng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại các khu vực trên.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 8 và ngày 9/10

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 21-33 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ từ 18-33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng, vùng núi đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ từ 20-33 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; phía Nam nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 22-32 độ.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20-30 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-33 độ.