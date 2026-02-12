Khi nào miền Bắc đón đợt không khí lạnh mới gây mưa rào, rét đậm?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến ngày 16/2 (29 Tết), miền Bắc chịu tác động của đợt không khí lạnh tăng cường yếu lệch đông gây mưa nhỏ, mưa phùn. Trời lạnh về đêm và sáng.

Dự báo, từ ngày 21-22/2 (từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 6 Tết), Bắc Bộ sẽ đón một đợt không khí lạnh mới gây mưa rào rải rác, trời chuyển rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Miền Bắc đang chịu tác động của đợt không khí lạnh mạnh lệch đông gây mưa nhỏ, mưa phùn về đêm và sáng sớm (Ảnh: Báo Nhân dân).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 11 và ngày 12/2

Thời tiết Hà Nội đêm và sáng có mưa phùn và sương mù rải rác, sau có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 17-22 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 16-24 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa phùn và sương mù rải rác, sau có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 15-24 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 17-28 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 20-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 15-31 độ.

Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 22-34 độ.