HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Khi nào miền Bắc có mưa lớn dài ngày, kết thúc nắng nóng?

Duy Anh |

Từ ngày 11/8, khu vực vùng núi phía Bắc bắt đầu có rào và dông sau đó sẽ lan rộng sang các khu vực khác trên toàn miền Bắc.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay (8/8), ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 36 độ C.

Dự báo, từ 11-13/8, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nắng nóng dịu dần. Từ ngày 14/8, mưa lớn khả năng mở rộng ra toàn miền Bắc.

Nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có khả năng kéo dài đến hết ngày 11/8.

Khi nào miền - Ảnh 1.

Đợt nắng nóng ở miền Bắc dự báo sẽ kéo dài thêm 2 ngày nữa (Ảnh: Tiền phong).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 8 và ngày 9/8

Thời tiết Hà Nội đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 26-37 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng nóng, riêng Lai Châu và Điện Biên ngày nắng. Nhiệt độ từ 23-37 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 25-37 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 25-38 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 26-37 độ.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 21-32 độ.

Nam Bộ chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 25-35 độ.

Bộ Công an vừa ra thông báo mới, người dân hãy cập nhật ngay
Tags

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

dự báo thời tiết

thời tiết hôm nay

thời tiết ngày mai

thời tiết Hà Nội

mưa rào

Mưa đá

thời tiết tuần tới

Thời tiết cuối tuần

thời tiết Hà nội hôm nay

thời tiết hà nội cuối tuần

thời tiết Hà Nội ngày mai

thời tiết hà nội tuần tới

thời tiết ngày 9/8

thời tiết hà nội ngày 9/8

Hay độc lạ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại