Khi nào miền Bắc có mưa lớn dài ngày, kết thúc nắng nóng?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay (8/8), ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 36 độ C.

Dự báo, từ 11-13/8, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nắng nóng dịu dần. Từ ngày 14/8, mưa lớn khả năng mở rộng ra toàn miền Bắc.

Nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có khả năng kéo dài đến hết ngày 11/8.

Đợt nắng nóng ở miền Bắc dự báo sẽ kéo dài thêm 2 ngày nữa (Ảnh: Tiền phong).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 8 và ngày 9/8

Thời tiết Hà Nội đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 26-37 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng nóng, riêng Lai Châu và Điện Biên ngày nắng. Nhiệt độ từ 23-37 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 25-37 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 25-38 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 26-37 độ.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 21-32 độ.

Nam Bộ chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 25-35 độ.