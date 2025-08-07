Bộ Công an vừa ra thông báo mới, người dân hãy cập nhật ngay

Sáng ngày 7/8, Bộ Công an tổ chức Lễ ra mắt giao diện mới của Cổng thông tin điện tử (TTĐT) Bộ Công an; Trang truyền thống, thành tựu Công an nhân dân (CAND) Việt Nam nhằm hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025), 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025).

Phát biểu tại Lễ ra mắt, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an luôn đặc biệt quan tâm, xây dựng, phát triển Cổng TTĐT Bộ Công an là kênh thông tin, phát ngôn chủ lực, chính thống, có uy tín của Bộ Công an, hệ thống chính trị và báo chí Cách mạng nước Việt Nam.

Trong dòng chảy thông tin nhanh chóng, đa chiều như hiện nay, việc phát huy vai trò của các kênh thông tin chính thống là vô cùng quan trọng để đáp ứng yêu cầu thông tin kịp thời, minh bạch, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và các đại biểu ấn nút ra mắt giao diện mới Cổng TTĐT Bộ Công an (Ảnh: Bộ Công an).

Trang Truyền thống, thành tựu CAND Việt Nam mới được ra mắt là nơi hệ thống hóa các giá trị lịch sử, chính trị, văn hóa của lực lượng CAND trên nền tảng số; nhằm lưu giữ và lan tỏa các giá trị anh hùng qua các thời kỳ; hun đúc niềm tự hào trong toàn lực lượng và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, tạo điểm nhấn, dấu ấn hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Việc xây dựng và chính thức ra mắt Giao diện mới của Cổng TTĐT Bộ Công an và Trang truyền thống, thành tựu CAND Việt Nam đáp ứng yêu cầu thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phát ngôn, cung cấp thông tin tuyên truyền của Bộ Công an trên Internet; mang tới cho người dân và bạn đọc một giao diện hiện đại, phù hợp với xu thế phát triển của khoa học công nghệ; tạo ra cầu nối để tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng Công an với Nhân dân.

Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu trong thời gian tới, Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục đổi mới các mặt công tác, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng, các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước.

Cổng TTĐT Bộ Công an cần tiếp tục phát huy vai trò, thế mạnh, nâng cao chất lượng hiệu quả thông tin trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Bộ Công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.