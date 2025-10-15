Khi nào là thời điểm tốt nhất nếu Ukraine tấn công Crimea: Sĩ quan tình báo Mỹ vạch ra chiến thuật chi tiết

Ukraine đặt mục tiêu giành lại quyền kiểm soát Crimea. Rõ ràng, sẽ có những cuộc tấn công mới vào cầu Kerch. Khi cầu này sụp đổ, Ukraine có thể mở cuộc phản công trên bán đảo.

Quan điểm này được sĩ quan tình báo Mỹ - Đại tá Lục quân đã nghỉ hưu Jon Sweet đưa ra trên Kênh 24 (Ukraine). Tuy nhiên, theo ông Ukraine sẽ phải tích lũy lực lượng thiết giáp cùng pháo binh và binh lính, đây sẽ là một nhiệm vụ khó khăn.

Khi nào có thể tấn công Crimea?

Ông Jon Sweet cho rằng việc kiểm soát Crimea là vô cùng quan trọng, đặc biệt là vì nó mang lại cơ hội gây ảnh hưởng ở Biển Đen. Hiện tại, lực lượng phòng thủ của Ukraine đang tấn công Crimea, phá hủy các hệ thống phòng không của Nga.

"Chúng ta có thể sẽ lại chứng kiến những mối đe dọa đối với cầu Kerch. Khi nó sụp đổ, tôi cho rằng chúng ta sẽ chứng kiến một cuộc phản công nào đó [của Ukraine] để giành lại Crimea. Ukraine sẽ phải huy động lực lượng thiết giáp, pháo binh và binh lính. Điều này sẽ rất khó khăn vào thời điểm hiện tại, nếu tính đến công nghệ vệ tinh và máy bay không người lái", ông giải thích.

Theo ông này hiện chưa rõ liệu Ukraine sẽ tấn công trước ở Crimea rồi mới đến các vùng lãnh thổ khác hay không. Đây là một tình huống chiến thuật phụ thuộc vào những gì đang diễn ra trên thực địa, diễn biến của cuộc chiến hiện tại và trong 3-6 tháng tới.

Chuyện gì đang xảy ra ở Crimea hiện nay?

Tối ngày 12/10, máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công Crimea . Chúng tấn công một kho dầu ở Feodosia. Một đám cháy lớn đã bùng phát tại đó.

Sáng ngày 13/10, tiếng nổ lại vang lên ở Crimea. Tiếng nổ cũng được nghe thấy gần làng Gvardiyske, nơi có các nhà kho tên lửa Shaheed.

Tối ngày 13/10, một loạt tiếng nổ mạnh lại được nghe thấy ở khu vực Simferopol hoặc Hvardiyske thuộc Crime. Đây có thể là một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

(Theo Kênh 24)