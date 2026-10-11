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Khi nào cư dân tại 12 dự án liên quan ông Lê Thanh Thản được tự làm sổ đỏ?

Anh Văn
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UBND TP Hà Nội đề xuất cho phép người mua nhà tại 12 dự án vi phạm liên quan ông Lê Thanh Thản tự nộp hồ sơ xin cấp sổ đỏ nếu chủ đầu tư không thực hiện trách nhiệm.

Nội dung này được nêu trong dự thảo Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội về cơ chế, chính sách đặc thù, biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với tái thiết, chỉnh trang đô thị tại 12 dự án thuộc các doanh nghiệp do ông Lê Thanh Thản làm đại diện theo pháp luật, chủ sở hữu, người quản lý điều hành hoặc tham gia góp vốn thành lập, hợp tác đầu tư.

12 dự án gồm: CT6 Kiến Hưng, Đại Thanh, CT5 Tân Triều, Khu nhà ở Xa La, CT11 và CT12 tại khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ, các tòa VP3, VP5, VP6 và tổ hợp chung cư HH1, HH2, HH3, HH4 tại khu vực Linh Đàm.

- Ảnh 1.

Khu chung cư HH Linh Đàm. (Ảnh: Đại Đoàn Kết)

Đáng chú ý, dự thảo Nghị quyết đề xuất cơ chế giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) cho người mua nhà tại các dự án này.

Theo đó, sau khi chủ đầu tư hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nộp lại số lợi bất hợp pháp về xây dựng và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai), chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn tất hồ sơ, gửi cơ quan chức năng để thực hiện cấp sổ đỏ cho các tổ chức, cá nhân mua nhà tại các công trình, dự án.

Trường hợp chủ đầu tư đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính nêu trên nhưng không hoàn tất hồ sơ gửi cơ quan chức năng, người mua nhà được trực tiếp nộp hồ sơ đề nghị cấp sổ đỏ. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo quy định.

Như vậy, theo đề xuất của UBND TP Hà Nội, người mua nhà có thể chủ động thực hiện thủ tục đề nghị cấp sổ đỏ mà không phải phụ thuộc vào việc chủ đầu tư nộp hồ sơ, với điều kiện chủ đầu tư đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ tài chính theo Nghị quyết.

Người dân phải di dời sẽ có 3 lựa chọn

Bên cạnh cơ chế cấp sổ đỏ, dự thảo Nghị quyết cũng đề xuất chính sách đối với người mua căn hộ thuộc diện phải di dời tại các dự án vi phạm.

Cụ thể, người mua nhà được chủ động lựa chọn, thỏa thuận với chủ đầu tư một trong ba phương án giải quyết quyền lợi.

Thứ nhất, nhận tiền đền bù, bồi thường và hỗ trợ từ chủ đầu tư.

Thứ hai, chuyển sang căn hộ hoặc nhà ở tương đương tại dự án nhà ở thương mại đủ điều kiện kinh doanh do chủ đầu tư thực hiện.

Thứ ba, người mua nhà đáp ứng điều kiện theo Luật Nhà ở được ưu tiên mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án do chủ đầu tư thực hiện mà không phải qua bốc thăm.

Dự thảo Nghị quyết cũng nhấn mạnh, việc khắc phục hậu quả vi phạm tại 12 dự án phải bảo đảm thượng tôn pháp luật, khách quan, công bằng, đồng thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân, bảo đảm an sinh xã hội và gắn với tái thiết, chỉnh trang đô thị.

Chủ đầu tư phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đai, xây dựng và nộp lại các khoản lợi bất hợp pháp từ phần công trình vi phạm được phép tồn tại.

Đồng thời, chủ đầu tư phải chịu toàn bộ chi phí khắc phục hậu quả, di dời, bồi thường, hỗ trợ tạm cư, tháo dỡ, hoàn trả và bổ sung hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Kinh phí được bảo đảm bằng tiền ký quỹ và tài sản của chủ đầu tư, không sử dụng ngân sách Nhà nước để chi trả chi phí do vi phạm gây ra.

Dự thảo khẳng định việc áp dụng cơ chế đặc thù không làm thay đổi bản chất hành vi vi phạm pháp luật, không làm mất hiệu lực các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án và quyết định xử lý đã có hiệu lực pháp luật. Việc cho phép công trình, phần công trình vi phạm tiếp tục tồn tại theo hiện trạng là biện pháp khắc phục hậu quả, không phải hợp thức hóa hành vi vi phạm.

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