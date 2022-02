Tiền quan trọng như thế nào đối với một người? Người ta nói "tiền là vật ngoài thân", nhưng bao nhiêu người có thể coi tiền như rác? Thực tế cho thấy, trong thời đại ham muốn vật chất quá mức như hiện nay, mọi thứ từ nhu cầu thiết yếu của cuộc sống đến việc thực hiện ước mơ đều cần phải có tiền. Có thể nói tiền không phải là tất cả, nhưng không có tiền thì không thể làm được gì. Vì vậy, những người chưa bao giờ thực sự nghèo khó không thể đánh giá được tầm quan trọng của đồng tiền đối với một người, bởi đối với hầu hết mọi người, tiền là một nhu cầu thiết yếu của cuộc sống.

Tuy nhiên, thực tế thì luôn phũ phàng, không ít người làm việc vô cùng chăm chỉ để có cuộc sống tốt hơn, thậm chí cố gắng hết sức để kiếm tiền, nhưng số những người thực sự trở nên dư dả lại chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Tại sao có những người lại khó trở nên giàu có, thậm chí còn ngày càng nghèo đi? Đa phần là do họ chỉ biết đánh đổi thời gian của bản thân lấy tiền bạc, mặc dù trong quá trình đó họ cũng có thể đạt được thứ gì đó nhưng quả thực rất khó để đạt được tự do về tài chính. Suy cho cùng, "tư duy nghèo" là lý do cơ bản khiến bạn không kiếm được tiền.

Vì vậy, nếu hiện tại bạn đang ở xuất phát điểm thấp, không có tiền và không có mối quan hệ, đừng vội tuyệt vọng hay từ bỏ bản thân, bài học về tư duy "bán chuối" của người Do Thái có thể sẽ mang lại cho bạn một số gợi ý và cảm hứng.

Trước khi bàn về tư duy "bán chuối" của người Do Thái, hãy nói xem bạn nghĩ gì về người Do Thái? Thực tế, khi nói về người Do Thái, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những từ như giàu có, khôn ngoan, thông minh… Không thể phủ nhận rằng người Do Thái giỏi kinh doanh, rất nhạy cảm với thời gian và con số, không keo kiệt tiền bạc, trong giáo dục, họ đặc biệt coi trọng việc đọc sách, chú trọng phát triển tư duy và trí tưởng tượng, tin rằng kiến ​​thức là món đầu tư tốt nhất, và cũng chính vì có những quan niệm này, nên việc làm giàu và trở thành doanh nhân thành đạt của người Do Thái trở nên dễ dàng hơn.

Người Do Thái có một câu chuyện như này. Nhân vật chính của truyện, Yamer, là một nhân viên bán hàng ở một cửa hàng hoa quả, vì rất nghiêm túc trong công việc và thông minh nhanh nhẹn, nên anh được ông chủ hết mực yêu quý, vừa vào làm không lâu đã được thăng chức lên làm quản lý. Nhờ những phương pháp tiếp thị tuyệt vời của Yamer, thường xuyên phát triển nhiều hoạt động ưu đãi khác nhau để thu hút khách hàng, nên dưới sự quản lý của anh, công việc kinh doanh của cửa hàng trái cây ngày càng phát đạt, không chỉ tiếng tăm của cửa hàng trái cây được lan rộng ra mà những người dân lân cận cũng trở thành khách hàng thường xuyên.

Nhưng không phải lúc nào cuộc đời cũng thuận buồm xuôi gió. Khi cửa hàng kinh doanh trái cây đang rất phát triển, nhân viên vì bất cẩn nên đã để xảy ra hỏa hoạn tại kho chứa trái cây, ngọn lửa thiêu rụi nhiều hàng hóa, sau khi cứu hỏa kịp thời, 15 thùng chuối trong hàng mới được giữ lại. Tuy nhiên, do bị hun bởi lửa nên vỏ chuối thành ra có nhiều đốm đen nhỏ trông rất xấu xí. Yamer không còn cách nào khác là bán chuối với giá thấp hơn so với ban đầu. Giá ban đầu 5$/0.5kg chuối đã giảm xuống còn 3$, nhưng khi nhìn thấy quả chuối, khách hàng không hề mua dù giá có giảm gần một nửa. Thấy vậy, Yamer chỉ có thể tiếp tục giảm giá, nhưng vẫn không có ai chịu mua.

Vì vậy, để bán được chuối càng sớm càng tốt, Yamer đã nghĩ ra một phương pháp khác, anh nhận thấy chuối có mùi vị bình thường ngoại trừ phần vỏ xấu xí, nên anh quyết định cắt chuối thành từng miếng, cho vào các khay trái cây cùng nhiều loại trái cây khác và bán theo khay. Dần dần, một số khách hàng cũng để ý tới, một vài hộp chuối cũng đã được bán thành công, nhưng đáng tiếc là doanh số vẫn không đủ, Yamer cảm thấy tốc độ bán chuối có thể không theo kịp tốc độ chuối hư hỏng. Trong lúc cấp bách, Yamer nghĩ ra một kế hoạch khác, anh nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu nướng chuối, sau khi chuối được nướng, mọi người sẽ chỉ tập trung vào việc chuối nướng có ngon hay không, không còn quá để ý tới vỏ chuối xấu xí nữa. Yamer ngay lập tức bắt tay vào làm.

Bằng cách này, trong mùa đông lạnh giá và khắc nghiệt, chuối nướng của Yamer đã thu hút rất nhiều khách hàng, và ai cũng thấy nó rất ngon, giá chuối nướng cũng từ từ tăng lên 6$ so với giá ban đầu là 1$ một miếng. Sau cùng, Yamer đã kiếm được rất nhiều tiền nhờ món chuối nướng.

Câu chuyện "bán chuối" tuy đơn giản nhưng ẩn chứa hai cách kiếm tiền.

01. Dám đổi mới và phá bỏ tư duy cố hữu

Đại đa số mọi người đều là kiểu "ngựa quen đường cũ", chúng ta quen dùng tư duy vốn có của mình để nhìn nhận và giải quyết vấn đề, ngay cả khi gặp một vấn đề không giải quyết được, chúng ta vẫn không thể học cách linh hoạt, không thể phá vỡ những suy nghĩ vốn có. Người ta nói "Mọi con đường đều dẫn đến thành Rome", nếu con đường này không dễ đi, hãy chọn một con đường khác. Đừng giới hạn suy nghĩ của bạn. Thực tế, chìa khóa để trở nên giàu có không phải là chăm chỉ mà là sự linh hoạt của bộ não của bạn. Vì vậy, nếu bạn muốn trở nên giàu có, bạn phải dám đổi mới và cố gắng phá bỏ lối suy nghĩ cố hữu, học cách linh hoạt trong ý tưởng, chỉ có như vậy bạn mới có thể đặt ra được nền móng cho thành công.

02. Chuyển bị động thành chủ động

Trong quá trình theo đuổi sự giàu có, trong vô thức, nhiều người sẽ chọn cách trốn tránh khi gặp trở ngại, khó khăn, hoặc thụ động chờ đợi cơ hội xuất hiện, tuy nhiên, làm thế nào để chắc chắn rằng đó phải là cơ hội hay không? Có một câu nói rằng, cơ hội thường dành cho những người chuẩn bị sẵn sàng, nếu bạn muốn kiếm tiền, thay vì thụ động chờ đợi, tốt hơn nên chủ động. Chỉ bằng cách đá phăng sự thụ động, biến cơ hội kinh doanh và khách hàng thành thứ mà bạn có thể chủ động, bạn mới có thể kiếm tiền hiệu quả hơn. Vì vậy, học cách biến bị động thành chủ động, biến bất lợi thành lợi thế là một tư duy có lợi đáng để học hỏi.

Nói tóm lại, khi bạn không có tiền và không có quan hệ, và bạn đang tuyệt vọng thì cũng đừng vội từ bỏ. Hãy học hỏi người Do Thái: dám đổi mới, phá bỏ lối suy nghĩ cố hữu, biết cách chuyển bị động thành chủ động, tự tạo cơ hội làm giàu phù hợp với mình và cuối cùng bạn sẽ gặt hái được thành quả.

Hy hy vọng bài viết này có thể truyền cảm hứng và giúp ích cho bạn.

https://cafebiz.vn/khi-khong-co-tien-khong-co-chong-lung-hoc-ngay-tu-duy-ban-chuoi-cua-nguoi-do-thai-lat-than-khong-kho-chi-la-ban-dam-hay-khong-20220209171330558.chn