Khi “giữ chuỗi” trở thành công thức nối dài cuộc vui của giới trẻ miền Trung

VHO - Từ những dấu chấm “cứu streak” lúc nửa đêm đến các màn tung hứng rôm rả trên bàn tiệc, gen Z đang biến “giữ chuỗi” thành một kiểu kết nối mới: Càng hợp cạ càng khó tàn cuộc. Và mùa hè này, tinh thần ấy đang được khuấy động mạnh mẽ cùng Huda Ice Twist.

“Giữ chuỗi” - hoạt động quen nhưng vẫn cực cuốn với giới trẻ

“Giữ chuỗi” ban đầu chỉ là tính năng đếm ngày tương tác liên tiếp trên TikTok, Snapchat hay Duolingo. Nhưng qua tay gen Z, nó nhanh chóng trở thành một “bộ môn giữ lửa” với hàng loạt content sáng tạo để cuộc trò chuyện và kết nối không bao giờ bị đứt đoạn.

Muôn kiểu “giữ chuỗi” của giới trẻ hiện nay

Một dấu chấm lúc 11h59 đêm. Một chiếc meme gửi vội để “cứu streak”. Một story chẳng có nội dung gì ngoài mục đích duy nhất: giữ chuỗi. Những hành động tưởng nhỏ xíu ấy lại đang trở thành “ngôn ngữ kết nối” mới của người trẻ.

Chẳng cần drama giật gân, trend “giữ chuỗi” vẫn luôn là một kiểu giao tiếp thu hút người trẻ (Nguồn ảnh: @minhee.koreanfood)

Không cần drama, trend “giữ chuỗi” vẫn được giới trẻ ưa chuộng và đu theo vì cảm giác vui vẻ, có tương tác và luôn tồn tại một ai đó để mình tiếp chuyện mỗi ngày. Và khi “hệ tư tưởng giữ chuỗi” bước ra đời thật, những cuộc vui cũng được kéo mood theo cách tương tự.

Giữa làn sóng “giữ chuỗi phiên bản đời thật”, Huda Ice Twist đang trở thành cái tên phủ sóng dày đặc trên feed giới trẻ miền Trung với loạt hoạt động cực bắt trend. Từ Nghệ An, Huế đến Đà Nẵng, các LED OOH nối tên liên tục xuất hiện trên các cung đường, kéo theo làn sóng check-in, tag hội bạn và rủ nhau “giữ chuỗi” rôm rả. Threads, TikTok hay Facebook cũng nhanh chóng ngập tràn các màn gọi tên nối chuỗi, flex combo tên độc lạ và những màn comment càng đọc càng cuốn.

Cùng Huda Ice Twist bật mood tới bến, nối dài cuộc vui (Hình ảnh có ứng dụng AI).

Loạt influencers cùng các nhà sáng tạo nội dung cũng lập tức nhập cuộc với các video chuyền tay lon bia, comment chuỗi tên check-in, hay gọi hội bạn “giữ chuỗi cùng Huda Ice Twist”. Từ mạng xã hội đến các bữa tiệc mùa hè, đâu đâu cũng thấy những màn gọi tên tiếp vần hay tung hứng không ngắt nhịp khiến cuộc vui được “nối dài” càng lúc càng cuốn.

Từ comment nối vần đến cụng li nối cuộc vui, Huda Ice Twist đang khiến cả cõi mạng lẫn các KOL cùng nhập cuộc check-in giữ chuỗi (Hình ảnh có ứng dụng AI)

Tên gọi vốn là cách gần gũi nhất để kéo mọi người nhập hội nhanh hơn, đồng thời cũng là tín hiệu để chuyền kèo từ người này sang người khác. Cứ mỗi lần một cái tên được xướng lên là thêm một màn tung hứng bắt đầu, để cuộc vui tự nhiên nối dài không dứt.

Trên bàn nhậu, chỉ cần một người bắt chuyện là cả bàn lập tức vào nhịp. Người gọi tên mời cụng li, người nói chuyện pha trò, người khác nhanh chóng “quăng miếng” bẻ lái câu chuyện càng lầy càng vui.

“Giữ chuỗi” từ mạng xã hội đến bàn nhậu mùa hè: càng hợp cạ càng khó tàn cuộc

Với gen Z, một cuộc vui đáng nhớ không nằm ở việc đi đâu hay ăn gì, mà ở cảm giác cả hội bắt đúng tần số với nhau. Càng hợp cạ, càng tung hứng ăn ý, cuộc vui càng dễ kéo dài đúng tinh thần: có thể hết chuyện, nhưng nhất định không để “mất streak”.

Huda Ice Twist: Chất xúc tác mát lạnh cho cuộc vui nối dài

Để cuộc vui luôn giữ được nhiệt, hội bạn nào cũng cần một “chất xúc tác” đủ sảng khoái để ai cũng muốn nhập cuộc. Và với giới trẻ miền Trung, Huda Ice Twist chính là cái tên luôn có mặt trong mọi kèo vui quen thuộc.

Từ quán hải sản ven biển, rooftop ngoài trời đến những buổi tụ tập ngẫu hứng sau giờ làm, lon Huda Ice Twist cứ thế được chuyền tay giữa những màn gọi tên, pha trò và câu chuyện không hồi kết. Mỗi lần cụng li là thêm một tiếng cười, thêm một khoảnh khắc kết nối để cuộc vui tự nhiên nối dài theo đúng tinh thần: tiếp chuỗi cho cuộc vui nối dài.

Bắt nhịp cùng trend “giữ chuỗi cuộc vui”, Huda Ice Twist trở thành cái tên không thể thiếu trong các cuộc tụ tập

Huda Ice Twist chinh phục giới trẻ với vị bia đắng nhẹ hòa cùng hương chanh miền Trung đặc trưng, vị bia nhẹ dễ uống mang đến cảm giác sảng khoái cho những ngày hè oi nóng.

Đặc biệt, khi kết hợp cùng các món ăn đậm chất miền Trung, Huda Ice Twist càng làm cuộc vui thêm bắt vị và tròn không khí.

Một cuộc vui đáng nhớ không cần quá cầu kì, chỉ cần cả nhóm bắt đúng nhịp với nhau. Vài màn tung hứng rôm rả, vài lon Huda Ice Twist mát lạnh chuyền tay cũng đủ để tiếng cười nối dài không dứt. Mùa hè này, đã đến lúc cùng hội bạn cập nhật “meta giữ chuỗi” phiên bản ngoài đời thật.

Khuyến cáo: Người dưới 18 tuổi không được uống rượu, bia. Đã uống rượu bia thì không lái xe.

Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường:

Huda thương hiệu trực thuộc Công ty Carlsberg Việt Nam

Địa chỉ: Lô B8, Khu Công nghiệp Phú Bài, phường Phú Bài, TP. Huế, Việt Nam.