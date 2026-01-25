Khi được ai đó khen ngợi, đừng chỉ đáp lại “cảm ơn”: Có 4 cách trả lời thể hiện EQ cao, dễ nhận được thiện cảm

Khen ngợi là một hình thức giao tiếp thiện chí phổ biến. Tuy nhiên, không ít người lại cảm thấy lúng túng khi đứng trước lời khen. Câu trả lời quen thuộc như “Cảm ơn, tôi làm chưa tốt đâu” hay “Chỉ là may mắn thôi” tưởng chừng thể hiện sự khiêm tốn, nhưng đôi khi lại khiến cuộc trò chuyện trở nên gượng gạo, thậm chí làm giảm thiện cảm của người đối diện.

Sự khiêm nhường quá mức nếu không đúng cách, có thể vô tình phủ nhận thiện ý của người khen và tạo ra khoảng cách trong giao tiếp. Trong khi đó, người có EQ cao thường biết cách tiếp nhận lời khen một cách tinh tế và chủ động hơn.

Vận dụng sự hài hước

Thay vì vội vàng phủ nhận lời khen hoặc khiêm tốn đến mức làm “nguội” cuộc trò chuyện, những người có EQ cao thường chọn sự hài hước như một cách tiếp nhận khéo léo, vừa giữ được thiện cảm vừa tránh cảm giác tự đề cao bản thân.

Khi được khen ngợi là “tài năng xuất chúng” trên một chương trình truyền hình, một nghệ sĩ Trung Quốc đã mỉm cười đáp lại: “Tài năng gì đâu, nếu không cố gắng thì chắc tôi đã phải về quê tiếp quản quán nướng của mẹ rồi”. Câu nói khiến cả khán phòng bật cười và giúp cô ghi điểm rõ rệt trong mắt khán giả.

Một câu chuyện khác được cư dân mạng chia sẻ: tại buổi họp tổng kết cuối năm, khi được cấp trên khen là “nhà vô địch mảng bán hàng”, nữ nhân viên chỉ cười và nói: “Sếp đừng tâng bốc tôi quá, tháng trước để chạy doanh số, đến cả trong giấc mơ tôi cũng đang nghe điện thoại của khách hàng”.

Cách đáp dí dỏm ấy không chỉ xóa tan sự ngại ngùng, mà còn khiến bầu không khí trở nên cởi mở hơn, tạo điều kiện để mọi người thoải mái chia sẻ những áp lực và trải nghiệm phía sau con số thành tích.

Hài hước đúng lúc không làm giảm giá trị của lời khen, mà giúp kéo mọi người vào cùng hưởng ứng để tạo sự đồng cảm và thân thiện.

Chia sẻ công lao, nâng giá trị tập thể



Trong môi trường công việc, việc nhận hết lời khen về mình có thể gây phản cảm. Những người có EQ cao thường khéo léo chuyển lời khen cá nhân thành sự ghi nhận cho tập thể.

Khi được phóng viên khen ngợi về vai trò của người lãnh đạo với thành công của cả doanh nghiệp, một giám đốc đã trả lời: “Thành tựu của chúng tôi là nhờ hàng chục nghìn nhân viên mỗi ngày đều siết chặt từng con ốc”. Cách phản hồi này vừa tránh sự tâng bốc cá nhân, vừa khiến tập thể cảm thấy được tôn trọng.

Khen ngợi tinh tế, khiến đối phương được tôn trọng



Một cách phản hồi EQ cao khác là chuyển lời khen trở lại người đối diện, nhưng theo hướng cụ thể và có chiều sâu. Khen ngược không phải để lấy lòng mà là sự ghi nhận cụ thể, giúp cuộc trò chuyện trở nên hai chiều và sâu sắc hơn.

Khi được khách hàng khen bài thuyết trình ấn tượng, nữ nhân viên họ Lý đã đáp lại: “Cảm ơn anh. Lần chia sẻ về trải nghiệm người dùng trước đây của anh đã giúp tôi rất nhiều”. Kết quả là hợp đồng được gia hạn thêm 3 năm.

Thể hiện ý nghĩa của lời khen

Mỗi lời khen đều mang theo một sự công nhận. Việc trân trọng và đón nhận đúng mực không chỉ thể hiện EQ cao, mà còn biến sự ghi nhận ấy thành động lực tích cực cho chính bản thân người được khen. Một câu đơn giản như: “Cảm ơn bạn đã ghi nhận, điều đó thực sự tiếp thêm động lực cho tôi” hay “Nghe bạn nói vậy tôi thật sự có thêm lý do để tiếp tục cố gắng”... vừa lịch sự, vừa cho thấy bạn coi trọng lời khen.

Về lâu dài, thái độ đón nhận tích cực còn góp phần xây dựng hình ảnh một người tự tin, cầu tiến và sẵn sàng phát triển. Khi lời khen được chuyển hóa thành động lực hành động, đó không chỉ dừng lại ở khoảnh khắc giao tiếp, mà còn trở thành nguồn năng lượng thúc đẩy cá nhân tiến xa hơn trong công việc và các mối quan hệ xã hội.