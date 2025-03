Series mới của Netflix When Life Gives You Tangerines (Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quýt) phát hành những tập đầu tiên từ ngày 7/3 và đang là tựa bom tấn hot nhất Hàn Quốc, gây sốt tại nhiều quốc gia châu Á.

Và cái tên khá thú vị của bộ phim cũng là điều khiến nhiều người quan tâm.

Ban đầu, tên tiếng Hàn của bộ phim là "Pokssak Sogatsuda" - một câu đậm chất phương ngữ của Jeju, nơi được chọn là bối cảnh của bộ phim mang ý nghĩa “Bạn đã vất vả rồi”.

Đây là một tựa đề khá phù hợp với nội dung khi When Life Gives You Tangerines kể về cuộc đời của Ae Soon (IU) và Gwan Sik (Park Bo Gum), một cặp đôi đã cùng nhau trải qua bốn mùa trong cuộc đời tại làng chài trên đảo Jeju vào những năm 1960.

Họ đồng hành từ những năm tháng tuổi thơ đến khi trưởng thành rồi cùng nhau già đi. Cuộc sống khó khăn, bị đầy ải bởi cái nghèo nhưng họ vẫn giữ được sự lương thiện, cùng nhau vượt qua mọi đau thương, mất mát.

Tuy nhiên, khi dịch sang tiếng Anh, thay vì dịch sát với ý nghĩa ban đầu, Netflix thể hiện sự sáng tạo của mình bằng cách đặt tựa đề “When Life Gives You Tangerines - Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quýt” cho bộ phim.

Nhiều người cho rằng, tựa đề này xuất phát từ câu danh ngôn nổi tiếng trong tiếng Anh “When Life Gives You Lemons, Make Lemonade" - Khi cuộc đời cho bạn quả chanh, hãy pha nước chanh.

Câu nói mang ý nghĩa khuyến khích con người giữ thái độ lạc quan và chủ động trước những khó khăn trong cuộc sống. Hình ảnh "quả chanh" tượng trưng cho những thử thách, điều không mong muốn, trong khi "nước chanh" đại diện cho cách chúng ta biến nghịch cảnh thành cơ hội.

Thay gì giữ nguyên “quả chanh”, Netflix đã đổi thành “quả quýt” bởi đây chính là đặc sản của đảo Jeju - bối cảnh của bộ phim. Và cũng trong buổi họp báo, IU - nữ chính của bộ phim - cũng đưa ra lời giải thích: “Kể cả khi bị cuộc đời ném cho những quả quýt chua, hãy biến nó thành mứt hoặc pha một tách trà ấm.”

Có thể thấy, dù không truyền tải thông điệp trực tiếp như tựa đề gốc tiếng Hàn nhưng cái tên được Netflix đưa ra này vẫn phản ánh tất cả những gì bộ phim muốn gửi tới người xem - rằng dù cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ, nhưng thay vì than phiền hay bỏ cuộc, con người vẫn luôn mạnh mẽ để đối diện và vượt qua tất cả.

Không chỉ vậy, khi dịch tên phim sang những ngôn ngữ khác, Netflix cũng đã có những thay đổi và cách chơi chữ khá thú vị.

Ví dụ như trong tiếng Trung, bộ phim mang tên 苦尽柑来遇见你 - Khổ tận cam lai lại gặp người.

Tựa đề này lấy cảm hứng từ câu thành ngữ Trung Quốc nổi tiếng “Khổ tận cam lai” mang ý nghĩa khi trải qua hết những khổ đau sẽ nhận về kết quả ngọt ngào. Trong đó, thay vì chữ “cam” (甘 - gān) trong câu gốc mang ý nghĩa ngọt ngào thì trong tên phim lại chuyển thành 柑 - gān - nghĩa là “Trái quýt” một từ đồng âm khác nghĩa.

Điều này vừa giúp tên phim trở nên vừa phù hợp với văn hoá Trung Quốc, không thay đổi ý nghĩa ban đầu lại vẫn có thể liên kết với tên phim bản tiếng Anh và gợi nhắc về trái quýt tại đảo Jeju.

Được biết, When Life Gives You Tangerines được chắp bút bởi biên kịch tài năng Lim Sang Choon, người nổi tiếng với các tác phẩm như Khi Hoa Trà Nở, Thanh Xuân Vật Vã và được cầm trịch bởi Kim Won Seok, đạo diễn của My Mister, Signal, Misaeng thế nên dễ hiểu khi nó có chất lượng thật sự tuyệt vời. Chưa kể màn rót vốn mạnh tay của Netflix càng khiến người xem có thể tin tưởng tuyệt đối vào bộ phim này dù nó mới chỉ lên sóng nửa đầu.

Lấy bối cảnh ở Jeju những năm 1960, đoàn phim phải phục dựng cả một làng chài với những nếp nhà cũ, khu chợ, bến cảng sầm uất nên kinh phí làm phim lên tới 60 tỷ won, tương đương hơn 1000 tỷ đồng. Với con số bỏ ra này, Netflix đang thu nhận những thành quả xứng đáng khi phim gặt hái nhiều thành tích đáng nể, trở thành một trong những bộ phim được chú ý nhất cho đến thời điểm hiện tại năm 2025.