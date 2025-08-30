Bước chân ra khỏi Triển lãm “95 năm Cờ Đảng soi đường" thuộc khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước - “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” diễn ra từ ngày 28/8/2025 - 5/9/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), hẳn nhiều khách tham quan không khỏi bồi hồi. Bởi đây không phải là một triển lãm lịch sử thông thường, mà là một chuyến hành trình đa giác quan, nơi những trang sử được thổi bừng sức sống bằng công nghệ.

Triển lãm mang đến một cái nhìn hoàn toàn mới, không chỉ có không gian thực hoành tráng tại Đông Anh (Hà Nội), mà còn có một không gian số 3D song song, giúp người dân mọi miền Tổ quốc và kiều bào ở nước ngoài đều có thể tham quan như đang đứng ngay tại triển lãm thực tế. Lần đầu tiên tại Việt Nam, một triển lãm về Đảng được số hóa toàn diện đến vậy.

Triển lãm “95 năm Cờ Đảng soi đường” thu hút đông đảo người dân tham quan

“Sống cùng lịch sử” qua những cú chạm và lướt tay

Trong không gian triển lãm thực tế tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, ban tổ chức đã biến những hiện vật tưởng chừng tĩnh lặng trở nên đầy tính tương tác. Khách tham quan không chỉ nghe, nhìn, mà còn có thể chạm và “sống cùng lịch sử”.

“Triệu cánh tay - Một niềm tin” - một không gian tương tác cộng đồng

Một trong những trải nghiệm thu hút đông đảo người dân thử nghiệm là Tường tương tác “Triệu cánh tay – Một niềm tin”. Chạm tay vào bức tường, nhìn thấy dấu ấn kỹ thuật số của mình lan tỏa, chính là cách để mỗi người cảm nhận được sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết.

Trải nghiệm thực tế ảo tăng cường tại triển lãm như mang đến một chiều không gian mới

Với trải nghiệm Sách tương tác “Biên niên sử Đảng”, khách tham quan có thể “chạm tay vào lịch sử”. Chỉ cần chạm nhẹ các biểu tượng, lập tức, các thông tin, hình ảnh, bài viết sẽ được “lật giở”. Công nghệ mapping, cảm ứng và mã QR này khiến những con số, sự kiện trở nên trực quan, đặc biệt thu hút giới trẻ.

Sách 3D mapping - loại hình sách lần đầu xuất hiện tại Việt Nam (Nguồn- Nguyễn Ngọc Huy)

Sách 3D mapping - loại hình sách lần đầu xuất hiện tại Việt Nam (Nguồn: Nguyễn Ngọc Huy)

Ấn tượng nhất, có lẽ là trải nghiệm thực tế ảo tăng cường (AR). Chỉ với một chiếc điện thoại, truy cập dangcongsan.nhandan.vn, khách tham quan có thể đắm chìm vào ba hoạt động thú vị. Hình ảnh lá cờ Đảng và cờ Tổ quốc bật tung bay trong không gian với trống đồng Đông Sơn tỏa sáng rực rỡ. Rồi bất ngờ, lại “bước vào” thời khắc lịch sử hào hùng của “Chiến dịch Điện Biên Phủ trên không”. Tuy đang đứng ở triển lãm, nhưng lại có thể chứng kiến chiến công oanh liệt của quân và dân ta - chính là một trải nghiệm như thể bước lên cỗ máy thời gian. Đồng thời, người xem cũng có thể dùng công nghệ AR để được chỉ dẫn, tự mình khám phá toàn bộ triển lãm.

Du hành lịch sử ngay qua màn hình

Hoành tráng với công nghệ tại địa điểm thực tế, triển lãm còn được triển khai trên không gian số dưới hình thức trực tuyến. Một không gian 3D 360° vô cùng chi tiết, tái hiện toàn bộ không gian triển lãm thực tế đã được thiết lập tại https://dangcongsan.nhandan.vn/trienlamso.htm. Người dân trong và ngoài nước, bà con vùng sâu, vùng xa chỉ cần một thiết bị kết nối internet, nhập vai vào nhân vật dẫn ảo là có thể bắt đầu hành trình khám phá.

Lần đầu tiên tại Việt Nam, một triển lãm chuyên đề về Đảng được số hóa toàn diện

Mọi thông tin, tư liệu trên các “bức tường” ảo hay các hiện vật cũng được tích hợp đa phương tiện, dễ truy cập như nhìn tận mắt. Điều này càng thu hút giới trẻ tiếp nhận, tìm hiểu lịch sử, thậm chí trở thành “hướng dẫn viên” cho ông bà, cha mẹ cùng khám phá, trải nghiệm.

Công nghệ và khát vọng "truyền lửa" lịch sử

Phía sau một triển lãm “kép” đầy cảm xúc như vậy là một hành trình nỗ lực phi thường. Hơn 100 chuyên gia, kỹ sư công nghệ từ VCCorp và các đối tác hàng đầu như Viettel High Tech, VinMotion, VTT, Plus Studio đã làm việc gần như “xuyên ngày đêm”. Theo chia sẻ của ông Nguyễn Quốc Khánh - Giám đốc sản phẩm VCCorp/AdMicro, khó khăn không chỉ là tiến độ gấp gáp và kỹ thuật đặc thù, mà còn là yêu cầu phải tái hiện lịch sử một cách chính xác nhất. Đội ngũ kỹ sư đã phải làm việc song song với các nhà sử học, chuyên gia mỹ thuật để chỉnh sửa và thử nghiệm rất nhiều. Các giải pháp hạ tầng số, server… cũng được ứng dụng để đảm bảo an toàn thông tin, tính ổn định cao, khả năng chống tấn công mạng (DDos) hiệu quả, phục vụ tốt công tác tuyên truyền và tiếp cận đại chúng.

Nhờ những nỗ lực phi thường của đội ngũ công nghệ, triển lãm “95 năm Cờ Đảng soi đường” đã trở thành một triển lãm vừa truyền thống, vừa hiện đại, vừa uy nghiêm, vừa gần gũi. Lịch sử Đảng giờ đây không chỉ là những trang sách hay hiện vật, mà là những trải nghiệm sống động, một hành trình đa giác quan đầy cảm xúc.

Sự kiện đã minh chứng: công nghệ không chỉ là công cụ giải trí hay làm việc, mà còn là phương tiện hiệu quả để gìn giữ và lan tỏa các giá trị truyền thống. Lịch sử đã được kể lại bằng ngôn ngữ của thời đại, để thế hệ trẻ hôm nay và mai sau thêm yêu, thêm hiểu, trân trọng và tự hào về dân tộc mình.