Khi con cái đòi hỏi hai thứ này, cha mẹ nhất định phải từ chối, vì cho đồng nghĩa với hại con, từ thân hóa thù

Tình yêu của cha mẹ dành cho con là vô điều kiện và cũng vì yêu nên họ luôn muốn tìm mọi cách đáp ứng nhu cầu của con. Nhưng không phải yêu cầu nào của con cái cũng hợp lý và cha mẹ cũng không có trách nhiệm phải đáp ứng hết thảy.

Giúp đỡ thực sự không phải là che chở con suốt đời mà là để con có đủ năng lực sống độc lập, đối mặt với rủi ro. Khi con cái đến xin cha mẹ 2 thứ này, nhất định phải nói "không" vì một khi đã cho rồi thì chỉ khiến cả hai bên tổn thương.

1. Tiền dưỡng già

Nửa đời người làm lụng vất vả, cha mẹ phải biết giữ lại một khoản tiền cho tuổi già của mình.

Người ta thường nói "Sinh con để sau này dưỡng già", nhưng đến lúc cha mẹ thực sự già đi, con cái lại có gia đình riêng, công việc riêng, khó lòng chăm sóc đầy đủ. Con cái gặp khó khăn, cha mẹ có thể hỗ trợ nhưng tiền dưỡng già thì tuyệt đối không được trao đi.

Trong phim Lục Tỷ Muội, nhân vật Lưu Mỹ Tâm vì thương cô con út mà dồn hết nhà cửa và tiền tích cóp cả đời cho con. Cứ tưởng con sẽ báo hiếu, nào ngờ cô ta vì muốn mua nhà mới mà thậm chí còn định phá căn nhà cũ, đối xử thờ ơ với mẹ. Cuối cùng, Lưu Mỹ Tâm trở thành người "có nhà mà không thể về", phải sống nhờ nhà bạn.

Thương con là bản năng, nhưng trước khi là cha mẹ, ta phải là một con người độc lập. Nếu ngay cả cuộc sống của bản thân còn không bảo đảm, làm sao làm chỗ dựa cho con?

Tiền dưỡng già là con đường lui cuối cùng. Một khi giao hết cho con, nghĩa là ta tự cắt đứt an toàn của chính mình.

Thương con không có nghĩa là con muốn gì là cho nấy

2. Sự yêu thương quá mức

Nuông chiều con quá hóa hại con; yêu thương mù quáng dễ tạo ra nghịch tử.

MXH từng lan truyền câu chuyện về một người phụ nữ lớn tuổi, một mình nuôi con trai khôn lớn. Vì thương con, bà gần như dành cả đời để che chở cho con. Từ nhỏ, cậu con trai chẳng phải làm việc nhà, không phải chịu kỷ luật hay trách nhiệm gì.

Đến lúc trưởng thành, người con vẫn không có khả năng tự lập. Ra trường, anh ta đi làm làm nhưng làm gì cũng chỉ được vài tháng là bỏ, vì hết lý do này đến lý do khác, nào là "môi trường không tốt", nào là "đồng nghiệp khó chịu" rồi "sếp áp lực". Sau đó anh ta ăn bám ở nhà. Tiền tiêu hết lại xin mẹ. Không xin được thì giận dỗi, gây áp lực tinh thần: "Mẹ không cho tiền thì con sống sao nổi. Mẹ muốn con chết à?".

Người mẹ thương con nên lại rút tiền đưa cho con. Nhưng tiền đưa bao nhiêu cũng không đủ. Sau này bà mới biết phần lớn tiền bà cho con bị con đem đi mời bạn bè ăn uống, tiêu pha cho "oai".

Bà giận lắm, nhưng cũng bất lực. Càng lớn tuổi, bà càng lo: "Nếu sau này mình mất đi, nó sẽ sống thế nào? Mình đã nuông chiều đến mức hại nó rồi".

Sự nuông chiều quá mức khiến đứa trẻ tin rằng xã hội cũng sẽ đối xử với nó như cha mẹ đã làm. Nhưng đâu ai trên đời phải chịu trách nhiệm cho sự yếu đuối của nó?

Không có kỹ năng sống, không chịu va chạm, không dám chịu trách nhiệm… thì trưởng thành chỉ là hình thức. Cha mẹ quá bao bọc sẽ tạo ra một đứa trẻ mãi mãi sống trong nhà kính, yếu đuối, nhạy cảm, không thể tự đứng trên đôi chân của mình. Cuối cùng, gánh nặng lại dồn lên vai cha mẹ: vừa bị tiêu hao, vừa bị kéo lùi.

Kết

Không ai nghi ngờ tình yêu cha mẹ dành cho con, nhưng tình yêu nếu không có giới hạn, cuối cùng sẽ làm tổn thương cả hai.

Yêu quá, cha mẹ sẵn sàng đưa cả tiền dưỡng già rồi tự cắt đường lui. Yêu quá, cha mẹ tạo ra những đứa trẻ sống như "người khổng lồ yếu đuối", dựa dẫm và tiêu hao cha mẹ cả đời.

Yêu thương thì vô điều kiện, nhưng hy sinh bản thân một cách vô điều kiện lại là điều không nên.

Cha mẹ phải giữ cho mình một cuộc sống độc lập, đủ vững vàng để con cái học được cách tự đứng. Không cần trở thành ngọn nến cháy hết vì con, mà hãy là cây tùng cây bách cùng con đứng vững giữa đời.