Khí chất đại tiểu thư của con gái “búp bê sống” và chủ chuỗi khách sạn TP.HCM

Thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ, ái nữ nhà Huyền Baby gây sốt với visual cực phẩm, chiều cao nổi bật.

Huyền Baby (Đặng Ngọc Huyền, SN 1989) Huyền Baby từ lâu vẫn là một trong những mỹ nhân khiến dân tình ngưỡng mộ bởi cuộc sống viên mãn bên chồng doanh nhân, 2 con và diện mạo trẻ đẹp bất chấp thời gian. Ở tuổi U40, cô vẫn giữ phong độ nhan sắc khiến nhiều người trầm trồ. Trong khi đó, hai con của Huyền Baby cũng ngày càng lớn phổng phao, đặc biệt là ái nữ Củ Cải.

Mới đây, Huyền Baby thu hút sự chú ý khi đăng tải khoảnh khắc bên cạnh 2 con. Nếu visual của mẹ vẫn khiến dân tình xuýt xoa vì trẻ đẹp, thì cô con gái Củ Cải lại chiếm spotlight theo một cách riêng. Dù chỉ mới 13 tuổi nhưng Củ Cải đã “trổ mã”, ra dáng thiếu nữ và sở hữu thần thái đúng chuẩn “đại tiểu thư”.

Huyền Baby đăng tải hình ảnh mới cùng 2 nhóc tỳ, viusal 3 mẹ con khiến netizen rần rần khen ngợi (Ảnh: FBNV)

Củ Cải tên thật là Diễm My, con gái đầu lòng của Huyền Baby và doanh nhân Quang Huy. Ở tuổi 13, cô bé sở hữu chiều cao nổi bật, vóc dáng thanh mảnh và nhiều đường nét được nhận xét là thừa hưởng từ mẹ.

Cũng vì hiếm khi xuất hiện nên netizen liên tục thả tim và để lại bình luận khen ngợi nhan sắc con gái của Huyền Baby:

- “Củ Cải xinh quá, visual cực phẩm, tương lai chắc chắn cũng thành mỹ nhân”.

- “Vibe đại tiểu thư quá rồi, xinh lắm luôn”.

- “Càng lớn càng giống mẹ. Nhưng có vẻ Củ Cải cao hơn mẹ Huyền rồi”.

- “Cưng quá, nhìn chân dài miên man mê quá chừng. Lớn hơn nữa thi Hoa hậu là đẹp luôn”.

- “Nét của Củ Cải siêu đẹp, thừa hưởng nhiều từ mẹ. Đã vậy còn có chiều cao, +1 mỹ nhân tương lai được rồi”.

Trước đó, trong một lần đăng ảnh cùng con gái, Huyền Baby còn hài hước viết: "Hai chị em. Em cá tính, chị bánh bèo". Cũng bởi vẻ ngoài như “búp bê sống” của Huyền Baby mà nhiều người nhận xét hai mẹ con ngày càng giống chị em hơn là mẹ - con.

Hiếm hoi Huyền Baby cho con gái "lên sóng" nhưng lần nào cũng khiến cả cõi mạng bùng nổ

Không chỉ Củ Cải, quý tử Khôi Vĩ (tên thân mật là Sữa) cũng được chú ý không kém trong những lần hiếm hoi xuất hiện cùng mẹ. Cậu bé là con thứ 2 của Huyền Baby và doanh nhân Quang Huy. Ở tuổi lên 8, Sữa đã cao lớn hơn trước rõ rệt, gương mặt ngày càng điển trai, bảnh bao. Trong một lần xuất hiện nhân dịp sinh nhật, cậu bé diện sơ mi trắng cùng quần âu, đúng hình ảnh một "thiếu gia nhí".

Cả Củ Cải và Sữa đều không thường xuyên được mẹ công khai hình ảnh. Huyền Baby chủ yếu chia sẻ khoảnh khắc của các con trong những dịp đặc biệt như sinh nhật, đi du lịch hay nghỉ dưỡng. Chính vì vậy, mỗi lần hai nhóc tỳ xuất hiện, diện mạo thay đổi theo thời gian lại trở thành chủ đề được nhiều người quan tâm.

Trên trang cá nhân của mình, Huyền Baby cũng cho hay các con càng lớn càng ngại chụp hình. Tuy nhiên vì chiều theo ý mẹ nên cả 2 nhóc tỳ thi thoảng sẽ xuất hiện và đồng ý cho mẹ đăng tải lên mạng xã hội. “Giờ muốn chụp với mấy đứa này phải nịnh cơ. Lowkey nhưng lại có mẹ thích chụp hình”, Huyền Baby hóm hỉnh viết.

Hai nhóc tỳ nhà Huyền Baby càng lớn càng trổ mã, thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ

Bên cạnh visual của cả nhà, cuộc sống hôn nhân của Huyền Baby vốn luôn là hình mẫu mà nhiều ngưỡng ngưỡng mộ. Sau khi kết hôn vào năm 2013, Huyền Baby từng gác lại mọi hoạt động showbiz để chăm sóc gia đình đồng thời tập trung vào công việc kinh doanh. Cô hiện sở hữu cơ sở làm đẹp và thương hiệu thời trang riêng.

Mỹ nhân gốc Hà Nội cũng được biết đến với cuộc sống sang chảnh trong căn biệt phủ 3 mặt tiền, trị giá khoảng 100 tỷ đồng tại TP.HCM. Huyền Baby cũng từng hé lộ việc đầu tư một khu vui chơi riêng dưới tầng hầm cho hai con.

Hai nhóc tỳ được bố mẹ cho trải nghiệm nhiều hoạt động, từ các bộ môn nghệ thuật đến golf. Củ Cải và Sữa cũng thường xuyên cùng gia đình đi du lịch, nghỉ dưỡng tại nhiều địa điểm trong và ngoài nước. Bên cạnh việc đầu tư cho cuộc sống, Huyền Baby từng chia sẻ quan điểm nuôi dạy con theo hướng để các bé phát triển tự nhiên, khuyến khích tính tự lập và chủ động từ sớm.

Huyền Baby có cuộc sống giàu có, viên mãn bên chồng và các con

Ảnh: FBNV