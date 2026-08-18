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Khi cần xử lý chi tiêu gấp, người dùng nên cân nhắc điều gì?

Ánh Dương
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Không ai có thể lường trước hết mọi tình huống phát sinh trong cuộc sống. Một khoản viện phí đột xuất, chi phí sửa chữa nhà ở sau mưa bão, hay đơn giản là cần thanh khoản gấp để lo học phí cho con vào đầu năm học mới - tất cả đều có thể khiến kế hoạch tài chính bị xáo trộn trong tích tắc.

Vấn đề không nằm ở việc có nên tìm giải pháp tài chính tạm thời hay không, mà là cân nhắc thế nào cho đúng.

Chi tiêu gấp - tình huống ai cũng có thể gặp phải

Chi tiêu gấp thường đến từ những nhu cầu thiết yếu: viện phí, học phí, mua sắm đồ dùng gia đình, sửa chữa nhà ở, phương tiện đi lại hoặc chi phí du lịch phát sinh ngoài kế hoạch. Trong những thời điểm này, nhiều người tìm đến các sản phẩm vay tín chấp (cho vay không có tài sản bảo đảm) trực tuyến như một giải pháp nhanh, thay vì phải xoay sở vay mượn người quen hoặc chờ đợi thủ tục phức tạp tại phòng giao dịch.

Tuy nhiên, việc lựa chọn vay tín chấp không nên dừng lại ở tiêu chí "nhanh". Người vay cần nhìn nhận đây là một quyết định tài chính, kéo theo trách nhiệm trả nợ trong tương lai.

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Chi tiêu phát sinh đột ngột là tình huống nhiều người có thể gặp phải trong cuộc sống hàng ngày.

Những câu hỏi cần tự đặt ra trước khi vay 

Khoản vay có phục vụ đúng mục đích thiết yếu không?

Trước khi quyết định vay, nên xác định rõ khoản tiền sẽ dùng cho việc gì. Nếu là học phí, viện phí, sửa chữa nhà ở hay chi phí đi lại cấp bách, đây là những mục đích chính đáng và phù hợp với bản chất của sản phẩm tín dụng tiêu dùng.

Bạn đã có kế hoạch trả nợ phù hợp với thu nhập thực tế chưa?

Đây là câu hỏi quan trọng nhất nhưng lại thường bị bỏ qua. Nguyên tắc tài chính cá nhân được nhiều chuyên gia khuyến nghị là tổng khoản trả nợ hàng tháng không vượt quá 30% thu nhập. Việc tự đánh giá khả năng chi trả trước khi vay sẽ giúp người dùng tránh rơi vào vòng xoáy nợ chồng nợ.

Vay trực tuyến - lựa chọn nhiều người cân nhắc hiện nay

Khi cần thanh khoản gấp, hình thức vay tiền nhanh qua ứng dụng đang được nhiều người lựa chọn nhờ quy trình đơn giản, không yêu cầu tài sản bảo đảm. Các bước xác thực điện tử (eKYC) được quy định trong khung pháp lý hiện hành, yêu cầu các tổ chức tín dụng triển khai khi cung cấp sản phẩm vay qua hình thức trực tuyến, giúp đơn giản hóa quy trình đăng ký so với cách làm thủ công truyền thống.

Vay Nhanh trên MoMo là một trong những sản phẩm tín dụng tiêu dùng đang được nhiều người dùng tại Việt Nam tham khảo. Với người dùng mới đã xác thực CCCD, độ tuổi từ 18 đến 50, sản phẩm này áp dụng mức 0% lãi suất trong tháng đầu tiên, gói vay lên đến 3 triệu đồng. Ứng dụng MoMo đóng vai trò là nền tảng công nghệ và dịch vụ trung gian thanh toán, kết nối người dùng với các tổ chức tín dụng cung cấp khoản vay.

Về tốc độ xử lý, tiền được giải ngân thẳng vào ví MoMo sau khi tổ chức tín dụng phê duyệt chỉ khoảng 1 phút - đây là điểm giúp người dùng tiết kiệm thời gian khi cần xử lý chi tiêu gấp.

Khi cần xử lý chi tiêu gấp, người dùng nên cân nhắc điều gì? - Ảnh 2.

Vay tín chấp trực tuyến qua ứng dụng giúp người dùng chủ động xử lý nhu cầu thanh khoản gấp mà không cần đến phòng giao dịch.

Một số lưu ý khi đăng ký vay trực tuyến

Nếu quá trình duyệt vay mất nhiều thời gian hơn dự kiến, nguyên nhân thường đến từ lỗi hệ thống tạm thời chứ không phải do người dùng thiếu sót thông tin. Trong trường hợp này, người dùng nên liên hệ kênh hỗ trợ chính thức để được xử lý.

Trong quá trình đăng ký, nếu hồ sơ không được duyệt, người dùng nên kiểm tra kỹ thông tin lịch sử tín dụng của bản thân. Việc kiểm tra và duy trì lịch sử tín dụng tốt là yếu tố quan trọng để cải thiện khả năng được xét duyệt ở những lần vay tiếp theo.

Hành động thực tế quan trọng hơn lựa chọn nhất thời

Chi tiêu gấp là điều khó tránh khỏi, nhưng cách người dùng chuẩn bị và ra quyết định mới là yếu tố quyết định họ có vượt qua giai đoạn khó khăn một cách an toàn hay không. Trước khi vay, hãy xác định rõ mục đích sử dụng, đánh giá khả năng trả nợ dựa trên thu nhập thực tế, và tìm hiểu kỹ điều khoản của sản phẩm mà mình lựa chọn. Đây là những bước đơn giản nhưng có thể giúp người dùng chủ động hơn trong việc quản lý tài chính cá nhân, thay vì chỉ giải quyết vấn đề trước mắt.

Vay Nhanh là sản phẩm được cung cấp bởi: Công ty Tài Chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVF) kết hợp với công ty cung cấp dịch vụ Amber Fintech, Công ty Tài chính tín dụng tiêu dùng TNHH MB Shinsei (MCredit), Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Tín Việt (VietCredit) và Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV). Ứng dụng MoMo cung cấp nền tảng công nghệ và trung gian thanh toán cho các tổ chức cung cấp sản phẩm Vay Nhanh.

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