Khi cà phê không còn đủ “đô”: Gen Z Hà Nội mang laptop vào quán bar, biến tiếng techno thành “năng lượng chạy deadline”

Khi deadline tìm đến quán bar

Theo Vnexpress, 21h, khi phần lớn sinh viên bắt đầu tìm chỗ ngồi yên tĩnh ở thư viện hoặc các quán cà phê quen thuộc, Minh Ngọc (21 tuổi, Cầu Giấy) lại mở laptop giữa ánh đèn led nhiều màu và tiếng nhạc điện tử dồn dập của một quán bar tại Đống Đa. Trên bàn là ly nước mát lạnh, trên màn hình là những dòng chữ của chương cuối khóa luận, còn xung quanh, những giai điệu house và techno vang lên không ngừng.

Một bạn trẻ đang chạy deadline ở quán bar. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Vài tháng nay, thay vì chọn những không gian vốn được xem là “chuẩn mực” cho việc học tập và làm việc, Ngọc chọn quán bar làm điểm dừng chân mỗi tối. Với cô, thư viện quá yên tĩnh, cà phê thì ngột ngạt. Tiếng nhạc điện tử nhịp cao trong bar được cô coi như một dạng “tiếng ồn trắng” đặc biệt, đủ để não bộ duy trì trạng thái hưng phấn mà không bị phân tán bởi những suy nghĩ vẩn vơ.

“Mỗi khi ở đây, tôi làm việc nhanh và tập trung hơn. Có hôm tôi hoàn thành lượng việc gấp đôi bình thường”, Ngọc nói. Mỗi buổi tối làm việc tại bar tiêu tốn của cô từ vài trăm nghìn đến gần một triệu đồng, nhưng đổi lại là cảm giác tỉnh táo và tràn năng lượng, điều mà những chiếc bàn gỗ yên ắng trong thư viện không còn mang lại cho cô vào mùa cao điểm cuối năm.

Ngọc không phải trường hợp cá biệt. Khánh Ngân (21 tuổi, Nam Từ Liêm), một freelancer trong lĩnh vực sáng tạo nội dung, cũng coi quán bar là “văn phòng thứ hai”. Với Ngân, mỗi quán bar mang một “tính cách” riêng, phù hợp với từng giai đoạn công việc. Những quán đông đúc, nhạc mạnh giúp cô tìm cảm hứng mới, còn các hidden pub yên hơn lại phù hợp để ngồi hàng giờ chỉnh sửa bài viết và kịch bản. Ngân thường đi cùng bạn bè, vừa làm vừa trò chuyện, biến những buổi chạy deadline căng thẳng thành trải nghiệm vừa lao động vừa tận hưởng.

Khi mỏi mắt, cô quan sát dòng người ra vào quán hoặc trò chuyện cùng bartender vài phút, rồi quay lại màn hình với tâm trạng nhẹ nhõm hơn. Trong không gian giải trí vốn được sinh ra để “xả stress”, những chiếc laptop lặng lẽ sáng lên, phản chiếu một xu hướng mới của giới trẻ thành thị: mang công việc ra khỏi văn phòng truyền thống và đưa nó vào những nơi tưởng chừng chỉ dành cho vui chơi.

Quán bar đổi nhịp, khoa học lý giải sức hút của tiếng techno

Những thay đổi nhỏ trong thói quen của người trẻ nhanh chóng được các tụ điểm giải trí nhận ra. Tại nhiều quán bar ở Hà Nội, lượng khách mang laptop tới quán trong vài tháng gần đây tăng rõ rệt, tập trung vào khung giờ từ 21h đến 1h sáng. DJ Nguyễn Việt Hoàng, đang làm việc tại một quán bar ở Đống Đa, cho biết số khách “vừa chill vừa chạy deadline” có thời điểm tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba so với trước.

Quán bar trở thành "văn phòng dã chiến". Ảnh: Nga Thanh

Để đáp ứng nhóm khách mới, nhiều quán bắt đầu điều chỉnh không gian và nhịp nhạc. Khi thấy khách ngồi làm việc, DJ sẽ giảm bớt độ căng của nhạc, giữ tiết tấu đều để vừa không phá vỡ không khí chung, vừa đủ “êm” cho những người cần tập trung. Một số quán còn phát hành các bản phối house kéo dài một tiếng dành riêng cho việc học tập và làm việc, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên mạng xã hội.

Không chỉ là cảm nhận chủ quan, sức hút của tiếng techno và house còn được lý giải dưới góc độ khoa học. Chia sẻ với Vnexpress, thạc sĩ – bác sĩ Nguyễn Viết Chung, giảng viên Đại học Y Dược – ĐHQG Hà Nội, cho biết nhạc điện tử với nhịp điệu đều đặn có thể kích thích hệ thần kinh giao cảm, giúp giảm tình trạng “lang thang tâm trí” và tăng khả năng tập trung vào nhiệm vụ đang làm. Sự hưng phấn của không gian năng động khiến não bộ tiết dopamine, từ đó biến những công việc lặp lại, khô khan trở nên dễ chịu và bớt nhàm chán hơn.

Tuy nhiên, hiệu quả này chỉ tồn tại trong một ngưỡng nhất định. Khi âm lượng quá lớn hoặc ánh sáng nhấp nháy liên tục, hiệu suất sẽ giảm, mắt nhanh mỏi và thị lực có thể bị ảnh hưởng. Các chuyên gia khuyến cáo người trẻ nên chọn vị trí thoáng, ít khói thuốc và chủ động cho mắt nghỉ ngơi để tránh “trả giá” cho những đêm chạy deadline kéo dài.

Dưới góc nhìn tâm lý, việc Gen Z mang công việc vào quán bar phản ánh nhu cầu làm việc linh hoạt sau đại dịch và mong muốn xóa nhòa ranh giới giữa lao động và giải trí. Trong không gian công cộng nơi nhiều người cùng miệt mài bên màn hình, cảm giác cô độc khi làm việc ban đêm được xoa dịu, thay vào đó là động lực và sự đồng hành vô hình.

0h đêm, Minh Ngọc gập máy tính sau khi hoàn thành chương cuối khóa luận. Tiếng nhạc vẫn vang lên, ánh đèn vẫn quét qua những chiếc bàn, nhưng với cô, quán bar lúc này không chỉ là nơi vui chơi mà đã trở thành “văn phòng dã chiến” giúp cô vượt qua mùa bận rộn nhất trong năm. Khi rời khỏi quán, Ngọc để lại sau lưng không chỉ là tiếng techno, mà còn là những áp lực vừa kịp được gói gọn lại trong một đêm làm việc rất khác thường của thế hệ trẻ thành thị.