Trong cuộc sống, ai trong chúng ta cũng từng rơi vào hoàn cảnh bị người khác hỏi vay tiền. Nếu may mắn, bạn có thể đòi lại tiền của mình, còn đen đủi thì không chỉ tiền mất mà tình cũng tan.

Tami Claytor, giám đốc trung tâm tư vấn tài chính có trụ sở tại New York nhận định: "Điều đáng tiếc là việc vay tiền luôn gây ra cảm giác không thoải mái cho cả hai bên. Người đi vay thì cảm thấy xấu hổ bởi tiền bạc gắn liền với giá trị bản thân mỗi người".

Do đó trong trường hợp không muốn cho vay, bạn có thể áp dụng 3 cách sau vừa thể hiện EQ cao, lại tránh mất lòng, khiến đối phương hiểu và rút lại lời "mượn".

Nói với họ bạn cũng đang mắc nợ

Đây là cách nói khéo nhằm ám chỉ tình hình tài chính của bạn không hề dư dả. Không phải bạn không muốn giúp đỡ nhưng thật sự bạn đang không có khả năng. Khi đó, người mượn tiền ắt sẽ thông cảm với bạn và không kì kèo hỏi han gì thêm.

Theo Claytor, tiếp theo, hãy đưa ra lời xin lỗi và giải thích rằng bạn mong muốn giúp đối phương, tuy nhiên lúc này bạn không thể. Sau đó, bạn giải thích đơn giản lý do tại sao mình không giúp đỡ họ được, đừng kể lể dài dòng. Cuối cùng, bạn có thể tư vấn cho họ những giải pháp bạn cho là phù hợp, hoặc đơn giản là chúc họ may mắn.

Hỏi lại rõ ràng "thời gian trả chính xác là khi nào?"

Bạn hỏi câu này như một cách hoãn binh. Sau khi nghe được đáp án từ người đi vay hãy tỏ ra tiếc nuối vì không giúp được họ. Lí do là khoảng thời gian trả quá trễ, hoặc trùng lặp với thời gian bạn cần dùng món tiền. Đây là cách khéo léo để từ chối cho vay, không phải bạn không muốn giúp nhưng chỉ vì thời điểm "vô tình" không đúng thôi.

Gợi ý giúp bằng cách khác chứ không phải tiền

Nếu người mượn tiền đang khó khăn vì thất nghiệp, bạn hãy thử giúp họ tìm công việc mới, mời họ ở lại nhà đôi hôm, hoặc cho mượn xe, mượn điện thoại... và những thứ căn bản có thể trang trải trong cuộc sống này mà không nhất thiết là tiền. Điều này sẽ khiến người mượn được an ủi phần nào và tránh cảm giác thất vọng.

Lý do nên hạn chế cho người thân vay tiền

Kevin O’Leary từng là “cá mập” nổi tiếng trong chương trình Shark Tank Mỹ. Vị triệu phú này cho biết đã vô số lần được hỏi phải làm gì khi người thân vay tiền. Song ông luôn tìm cách từ chối

Theo Kevin, tiền bạc là vấn đề nhạy cảm dễ làm ‘sứt mẻ’ tình cảm. Chính vì thế, ông đã chỉ ra 4 lý do không cho người thân vay tiền:

Tiền làm mối quan hệ gia đình căng thẳng

Vấn đề tiền bạc và những căng thẳng về tài chính là một trong những lý do khiến nhiều mối quan hệ tan vỡ. Đồng tiền có sức mạnh vô cùng lớn. Gia đình bạn càng đông người, bạn càng nhiều tiền thì gặp càng nhiều vấn đề - đó là vấn đề mấu chốt.

Kevin khẳng định cho người thân vay tiền không phải là cách để gắn kết các thành viên trong gia đình với nhau.

Bạn không thể làm cho tất cả mọi người đều vui vẻ

Mối quan hệ của chúng ta sẽ càng mở rộng ra. Nếu ai bạn cũng muốn quan tâm bằng tất cả khả năng của mình thì điều đó là không thể. Vì thế, hãy ngừng cố gắng. Bạn không thể làm được điều đó. Đó không phải là cách cuộc sống vận hành.

Quyền lợi là một căn bệnh

Điều Kevin học được từ mẹ mình cách đây nhiều thập kỷ là quyền được nhận sự giúp đỡ. Nếu bạn luôn giúp đỡ một ai đó thì họ sẽ không bao giờ dám chấp nhận rủi ro. Đồng nghĩa, họ cũng chẳng cố gắng.

Khi biết có được sự giúp đỡ của bạn, những người này sẽ luôn sống trong vùng an toàn, ngại thử thách để có cơ hội tiến lên. “Họ sẽ chọn con đường ít kháng cự nhất để hướng đến một cuộc sống tầm thường. Tôi nghĩ đây thực sự là một kết cục khủng khiếp cho bất kỳ con người nào. Vì thế, tôi không muốn những người tôi yêu thương vay tiền”, Kevin chia sẻ.

Tự do tài chính chỉ đến khi đủ cố gắng

Kevin muốn mọi người biết rằng phải luôn làm việc và cố gắng hết mình để gia tăng thu nhập, hướng đến tự do tài chính. “Tôi rất may mắn khi hiểu được điều này từ sớm. Lý do tôi theo đuổi công việc kinh doanh không phải vì lòng tham tiền bạc, đó là sự theo đuổi tự do cá nhân. Trong những năm đầu đời, tôi đã cố gắng và hy sinh rất nhiều để có được sự nghiệp như ngày hôm nay. Do đó tôi muốn mọi người cần nhận thức điều này”, vị triệu phú chia sẻ.

Ông cho biết cũng dạy các con mình những điều cơ bản này. Hiện những người con của Kevin đang rất thành công trong sự nghiệp. Bởi chúng hiểu rằng không có bữa trưa nào miễn phí.