EQ cao thường thể hiện rõ nhất qua cách mỗi người trả lời, phản ứng với những câu hỏi hóc búa. Dịp cuối năm, khi câu chuyện thưởng Tết trở thành chủ đề được quan tâm, chỉ một câu hỏi tưởng như bâng quơ: “Được thưởng Tết đôi ba tháng lương không?” cũng đủ khiến không ít người lúng túng. Cách trả lời lúc này không chỉ phản ánh mức thu nhập, mà còn cho thấy trình độ giao tiếp và EQ của mỗi người.

Vì sao có người chọn đáp cộc lốc, dễ gây khó chịu, trong khi người khác vẫn giữ được sự lịch thiệp, an toàn và thậm chí ghi điểm?

Câu trả lời của người EQ thấp: “Không phải việc của bạn”

Phản xạ phổ biến của người EQ thấp là từ chối thẳng thửng như “Không phải việc của bạn”, “Hỏi làm gì chuyện riêng tư thế?”; “Công ty không cho nói”.

Cách trả lời này có thể giúp người nói tránh bị soi xét trong chốc lát, nhưng lại để lại nhiều hệ quả không mong muốn. Người hỏi dễ cảm thấy bị “gạt ra ngoài”, khiến cuộc trò chuyện trở nên phòng thủ và căng thẳng, đồng thời phá vỡ không khí tập thể vốn đã nhạy cảm vào dịp cuối năm. Thậm chí, việc né tránh quá gay gắt còn phản tác dụng: càng kín kẽ, người khác càng tò mò.

Về bản chất, đây là phản ứng cảm xúc tức thời, thiên về tự vệ hơn là một cách giao tiếp hiệu quả.

Ảnh minh hoạ.