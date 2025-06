Khi Bắc Cực cũng “ấm”, thế giới sẽ chứng kiến nhiều kỷ lục nhiệt độ hơn

Trong 5 năm tới, thế giới dự kiến sẽ chứng kiến nhiều kỷ lục nhiệt độ hơn, trong khi Bắc Cực sẽ nóng lên nhanh hơn 3,5 lần so với mức trung bình toàn cầu, và đây chỉ là một vài trong những dự đoán đáng lo ngại cho giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2029.

Một báo cáo mới từ Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) công bố hôm 28/5 cho biết, có 80% khả năng ít nhất một trong 5 năm tới sẽ chứng kiến nhiệt độ nóng kỷ lục, với khả năng cao là nhiệt độ ấm lên trung bình sẽ vượt quá 1,5 độ C (2,7 độ F) so với thời kỳ tiền công nghiệp.

WMO cho biết, từ năm nay đến cuối năm 2029, nhiệt độ trung bình gần bề mặt toàn cầu dự kiến sẽ cao hơn từ 1,2 - 1,9 độ C so với mức trước thời kỳ công nghiệp của những năm 1850-1900, đồng thời nói thêm rằng điều này sẽ thúc đẩy thời tiết khắc nghiệt hơn.

"Mỗi phần nhỏ của một độ ấm lên sẽ gây ra nhiều đợt nắng nóng có hại hơn, các sự kiện mưa cực đoan, hạn hán nghiêm trọng, tan chảy các tảng băng, băng biển và sông băng, làm nóng đại dương và mực nước biển dâng cao", WMO cho biết trong một tuyên bố về báo cáo mới nhất của mình.

Nhiệt độ ở Bắc Cực được dự đoán sẽ ấm lên nhanh hơn 3,5 lần so với phần còn lại của thế giới trong 5 năm tới. Ảnh: Getty Images

Khi nói đến Bắc Cực, báo cáo cho biết, sự nóng lên ở khu vực này được dự đoán sẽ cao hơn 3,5 lần so với mức trung bình toàn cầu, ở mức 2,4 độ C so với nhiệt độ trung bình trong giai đoạn cơ sở 30 năm gần đây nhất trong 5 mùa đông tiếp theo.

Việc Bắc Cực ấm lên nhanh chóng đang có tác động sâu sắc đến các kiểu thời tiết và hệ sinh thái toàn cầu, góp phần đáng kể vào tình trạng mất băng biển.

Đặc biệt, băng biển ở các khu vực trọng điểm – bao gồm Biển Barents, Biển Bering và Biển Okhotsk – dự kiến sẽ tiếp tục co lại trong khoảng thời gian từ năm 2025 đến năm 2029, WMO cho biết.

Nhiệt độ toàn cầu nói chung sẽ duy trì ở mức kỷ lục hoặc gần mức kỷ lục cho đến cuối thập kỷ này, cơ quan thời tiết của Liên Hợp Quốc cảnh báo.

Lượng mưa trên mức trung bình được dự báo ở một số khu vực trên thế giới bao gồm Sahel, Bắc Âu, Alaska và Bắc Siberia, trong những tháng từ tháng 5 đến tháng 9 của các năm từ năm 2025 đến năm 2029, trong khi điều kiện khô hơn mức trung bình được dự đoán trong mùa này ở Amazon, theo WMO.

Năm ngoái, năm nóng nhất được ghi nhận, đã chứng kiến sự vi phạm đầu tiên đối với thỏa thuận khí hậu Paris năm 2015, trong đó các quốc gia cam kết tránh để nhiệt độ toàn cầu nóng lên quá 1,5 độ C.

"Chúng ta vừa trải qua 10 năm ấm nhất trong lịch sử", Phó Tổng thư ký WMO Ko Barrett cho biết trong một tuyên bố.

"Thật không may, báo cáo của WMO này không đưa ra dấu hiệu nào cho thấy tình hình sẽ được cải thiện trong những năm tới, và điều này có nghĩa là sẽ có tác động tiêu cực ngày càng tăng lên nền kinh tế, cuộc sống hàng ngày, hệ sinh thái và hành tinh của chúng ta", bà Barrett nói.

(Theo Reuters, Barents Observer)