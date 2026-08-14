Khép lại vụ kiện tranh chấp tài sản của Đức Tiến

Sau phán quyết phúc thẩm, Bình Phương nói đã đặt được gánh nặng xuống và chọn bình yên. Mẹ diễn viên Đức Tiến chấp nhận kết quả, dự định bàn giao căn nhà cho con dâu sau khi nhận hơn 3 tỷ đồng và về Đồng Nai dưỡng già.

Sau hơn một năm theo đuổi vụ tranh chấp di sản, bà Nguyễn Bình Phương - vợ của Đức Tiến - cho biết cô nhẹ nhõm khi khép lại vụ kiện nhiều áp lực. Bà Ngọc Ánh - mẹ ruột Đức Tiến - tôn trọng phán quyết. Bà nói sẵn sàng bàn giao căn nhà tại phường Hiệp Bình, TPHCM sau khi nhận đủ hơn 3 tỷ đồng từ con dâu.

Tại phiên phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM, tòa tuyên án không công nhận bản di chúc được lập tại Mỹ nhưng giao hai bất động sản cho Bình Phương sở hữu, quản lý. Vợ nam diễn viên phải hoàn trả cho mẹ chồng hơn 3 tỷ đồng.

Mẹ Đức Tiến về Đồng Nai, Bình Phương hài lòng phán quyết tòa phúc thẩm

Chia sẻ sau phiên xử, Bình Phương nói cô nhẹ nhõm sau một ngày diễn ra phiên phúc thẩm. Quá trình kiện tụng kéo dài làm cô mệt mỏi, khi phải đồng thời chăm con, làm việc tại Mỹ và theo đuổi thủ tục pháp lý ở Việt Nam.

Bình Phương chia sẻ thêm cô chịu sức ép từ những nhận xét trái chiều. Những bàn luận về gia đình, bản di chúc và tài sản của chồng có lúc khiến cô khó giữ được sự bình tâm.

Vợ của Đức Tiến nói sau phán quyết, điều cô mong muốn nhất vẫn là dừng lại tranh chấp, Đức Tiến được yên nghỉ và người thân được ổn định cuộc sống. Cô không muốn mang theo sự nặng nề, dành thêm thời gian giải thích trước ý kiến bên ngoài.

Bà Ngọc Ánh tại phiên phúc thẩm tranh chấp tài sản của diễn viên Đức Tiến.

Bình Phương cảm ơn luật sư đồng hành từ những ngày đầu đến khi có phán quyết phúc thẩm. Cô nhắc đến gia đình, những người luôn động viên. Vợ Đức Tiến nói đã chuẩn bị tài chính và ủy quyền cho luật sư tại Việt Nam thực hiện nghĩa vụ liên quan. Cô mong thủ tục thanh toán, bàn giao và sang tên tài sản được tiến hành nhanh chóng để hai bên sớm ổn định.

Sau phiên tòa, bà Nguyễn Ngọc Ánh cũng thể hiện thiện chí. Thông qua luật sư, mẹ Đức Tiến nói sau khi nhận đủ hơn 3 tỷ đồng, bà sẽ thu xếp đồ đạc và bàn giao căn nhà tại phường Hiệp Bình, TPHCM cho con dâu.

Bà Ánh dự định cùng con gái về Biên Hòa, Đồng Nai sống. Với số tiền nhận được, bà muốn mua căn nhà nhỏ làm nơi dưỡng già.

Toàn cảnh vụ tranh chấp tài sản

Ngày 11/8, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM xét xử vụ tranh chấp di sản giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Bình Phương, hiện sống tại Mỹ, và bị đơn là bà Nguyễn Ngọc Ánh.

Hội đồng xét xử (HĐXX) chấp nhận một phần kháng cáo của cả hai, sửa một phần bản án sơ thẩm. Thay đổi quan trọng nhất là tòa không công nhận bản di chúc được cho là do Đức Tiến lập tại Mỹ ngày 9/8/2023. Văn bản này có nội dung để lại toàn bộ tài sản cho vợ.

Kết quả cho thấy chữ ký trên di chúc và chữ ký được sử dụng làm mẫu không phải do cùng một người ký. Vì vậy, HĐXX xác định văn bản này không có giá trị pháp lý.

Khi di chúc không được công nhận, phần tài sản thuộc sở hữu của Đức Tiến được phân chia theo pháp luật. Ba người thuộc hàng thừa kế thứ nhất gồm Bình Phương, con gái của diễn viên và bà Ngọc Ánh.

Khối tài sản tranh chấp gồm nhà đất tại phường Hiệp Bình, thửa đất ở huyện Đức Hòa, Tây Ninh. Tổng giá trị hai bất động sản được xác định hơn 8,7 tỷ đồng. Con gái Đức Tiến được hưởng khoảng 1,412 tỷ đồng. Do người con chưa thành niên, Bình Phương là người giám hộ hợp pháp, có trách nhiệm quản lý phần tài sản này theo quy định.

Bình Phương được hưởng 3,58 tỷ đồng, đồng thời được giao quyền sở hữu, sử dụng căn nhà tại phường Hiệp Bình và thửa đất tại Tây Ninh. Bà phải thanh toán cho mẹ chồng hơn 3,014 tỷ đồng, tương ứng phần giá trị bà Ánh được hưởng.

Đối với căn nhà tại phường Hiệp Bình, năm 2009, nam diễn viên xin giấy phép xây dựng, kèm giấy xác nhận tình trạng độc thân. Đức Tiến và Bình Phương đăng ký kết hôn ngày 15/4/2011. Mười ngày sau, nam diễn viên thực hiện thủ tục xin cấp đổi giấy chứng nhận liên quan đến căn nhà. Bình Phương cung cấp chứng cứ về việc chuyển tiền sửa chữa nhà. Tuy nhiên, HĐXX nhận định các giao dịch không thể hiện rõ nội dung chuyển khoản, đồng thời chưa đủ cơ sở chứng minh trong số tiền này có phần đóng góp của Đức Tiến.

Bình Phương khởi kiện mẹ chồng sau khi Đức Tiến qua đời.

Tòa vì vậy không chấp nhận đề nghị xác định căn nhà là tài sản chung của vợ chồng. Toàn bộ nhà đất tại phường Hiệp Bình được xác định là tài sản riêng của Đức Tiến. Bà Ngọc Ánh cũng cho rằng mình từng góp tiền xây dựng căn nhà nhưng không cung cấp được tài liệu chứng minh. Tòa không chấp nhận yêu cầu của bà về việc được sở hữu bất động sản.

Dù vậy, HĐXX ghi nhận từ năm 2009, trong thời gian Đức Tiến định cư tại Mỹ, bà Ánh quản lý và đóng thuế nhà đất. Mẹ cố diễn viên được hưởng thêm 10% giá trị căn nhà, tính theo công sức quản lý di sản.

Đối với thửa đất tại Tây Ninh, tòa căn cứ hợp đồng góp vốn năm 2010 và hợp đồng thanh lý năm 2015 để xác định cơ cấu sở hữu. Trong đó, 40% giá trị quyền sử dụng đất là tài sản riêng của Đức Tiến, còn 60% là tài sản chung của vợ chồng.

Sau khi tính toán, phần sở hữu của Đức Tiến tại bất động sản này được xác định là 70%, Bình Phương sở hữu 30%. Do đó, yêu cầu của Bình Phương về việc được hưởng 50% giá trị thửa đất không được chấp nhận.

Tòa cũng xem xét chi phí chữa bệnh và mai táng Đức Tiến tại Mỹ. Bình Phương cung cấp hóa đơn, chứng từ đã được hợp pháp hóa lãnh sự. HĐXX chấp nhận cấn trừ hơn 900 triệu đồng chi phí hợp lý trước khi phân chia di sản.

Đức Tiến sinh năm 1980, từng hoạt động với vai trò người mẫu, diễn viên và người dẫn chương trình. Tháng 5/2024, nam diễn viên qua đời ở tuổi 44 tại Mỹ. Sau khi chồng mất, Bình Phương trình bản di chúc thể hiện Đức Tiến để lại toàn bộ tài sản cho vợ và con gái. Mẹ ruột nam diễn viên không đồng ý, cho rằng bản di chúc không hợp pháp.

Hai bên không tìm được tiếng nói chung về việc quản lý và phân chia tài sản tại Việt Nam. Tháng 3/2025, Bình Phương khởi kiện tại TAND TPHCM. Đến tháng 10/2025, cấp sơ thẩm công nhận bản di chúc được lập tại Mỹ là hợp pháp.

Theo bản án sơ thẩm, bà Ánh được nhận hơn 2 tỷ đồng, con gái Đức Tiến nhận khoảng 1,4 tỷ đồng và Bình Phương nhận hơn 3 tỷ đồng. Vợ nam diễn viên được giao nhận bất động sản, hoàn trả phần giá trị tương ứng cho mẹ chồng.

Không đồng ý với một số nội dung của phán quyết, cả Bình Phương và bà Ngọc Ánh đều kháng cáo. Tại cấp phúc thẩm, kết luận giám định chữ ký trở thành tình tiết làm thay đổi căn cứ phân chia di sản. Bản di chúc từng được cấp sơ thẩm công nhận sau đó bị tuyên không có giá trị pháp lý.

Dù vậy, kết quả cuối cùng vẫn giao các bất động sản cho Bình Phương. Sự thay đổi chủ yếu nằm ở căn cứ phân chia và số tiền người vợ phải hoàn trả cho mẹ chồng. So với bản án sơ thẩm, phần bà Ánh được nhận tăng từ hơn 2 tỷ đồng lên hơn 3 tỷ đồng.