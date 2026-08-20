HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Khảo sát nơi nghi chôn cất khoảng 140 liệt sĩ tại khu vực núi đèo ở Huế

NGUYỄN VƯƠNG
|

Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế đang khảo sát, thu thập thêm thông tin về khu vực được cho là nơi chôn cất khoảng 140 liệt sĩ tại đèo Phước Tượng.

Ngày 19/8, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế khảo sát khu vực nghi có mộ liệt sĩ tại phía bắc đèo Phước Tượng (thuộc thôn Phước Tượng, xã Phú Lộc).

Theo thông tin do các nhân chứng cung cấp và nguồn tin mà Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) TP Huế thu thập được, trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, khoảng thời gian từ năm 1968 đến 1970, có 4 chuyến xe chở khoảng 140 thi thể cán bộ, chiến sĩ bộ đội ta về chôn tại khu vực phía bắc con đèo.

- Ảnh 1.

Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế khảo sát vị trí chôn cất liệt sĩ tại khu vực phía bắc đèo Phước Tượng. (Ảnh: Lê Sáu).

Để bảo đảm tính chính xác của thông tin, làm cơ sở tham mưu Ban Chỉ đạo 515 TP Huế tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế gặp gỡ thêm một số người từng chứng kiến sự việc và người cao tuổi tại địa phương.

Đại tá Hà Văn Ái - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế gửi lời cảm ơn các nhân chứng, mong muốn họ và người dân địa phương tiếp tục kết nối, cung cấp thêm thông tin. Ông cũng đề nghị lãnh đạo xã Phú Lộc và xã Chân Mây - Lăng Cô chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, nắm thông tin để phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế thực hiện nhiệm vụ.

Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế yêu cầu Ban Chỉ huy Quân sự các xã Phú Lộc, Chân Mây - Lăng Cô phối hợp với các cơ quan chức năng và người dân tiếp tục thu thập, xác minh thông tin về các địa điểm chôn cất liệt sĩ hy sinh, kịp thời báo cáo Bộ Chỉ huy để tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ khi có đủ căn cứ.

Trước đó, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế nhận được hai nguồn tin quan trọng, nguồn tin thứ nhất cho thấy trong giai đoạn 1968 - 1970, xe tải của quân đội phía đối phương từ Đà Nẵng chở thi thể các cán bộ, chiến sĩ cách mạng hy sinh về chôn lấp tại khu vực đèo Phước Tượng, đèo Hải Vân thuộc xã Chân Mây - Lăng Cô.

Nguồn tin thứ hai cho biết, vào tháng 9/1974 tại khu vực sông Truồi (xã Lộc An, TP Huế), trong quá trình chiến đấu của Đại đội 5, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 2, Sư đoàn 324, có khoảng 80 người bị thương và hy sinh được đưa vào hầm trú ẩn, sau đó bị hỏa lực của đối phương đánh sập hoàn toàn.

Tags

xã Chân Mây

Bộ Chỉ huy quân sự TP Huế

Chân Mây

TP Huế

Liệt sĩ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

01:10
Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

01:34
Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

00:56
Ferrari 12Cilindri đầu tiên về Việt Nam, dùng máy V12 hơn 800 mã lực, giá bán vẫn là ẩn số

Ferrari 12Cilindri đầu tiên về Việt Nam, dùng máy V12 hơn 800 mã lực, giá bán vẫn là ẩn số

01:55
4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

01:29
Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

01:01
Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

00:55
Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại