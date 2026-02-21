Khánh Thi - Phan Hiển: "Tối nào nhà chúng tôi cũng có một cuộc chiến"

Họ từng đi qua những ồn ào, những nghi ngại và cả những cái nhìn hoài nghi của dư luận để rồi ở hiện tại, Khánh Thi - Phan Hiển xuất hiện như một hình mẫu gia đình đặc biệt của làng thể thao - giải trí Việt Nam. Một người là "nữ tướng" đứng sau chiến lược, một người là vận động viên bền bỉ suốt 16 năm trên sàn đấu quốc tế. Nhưng phía sau những danh hiệu, huân chương và ánh đèn sân khấu, câu chuyện của họ không chỉ là thành tích, mà là sự lựa chọn ở lại – ở lại với nghề, với nhau và với trách nhiệm.

Trong cuộc trò chuyện này, Khánh Thi không né tránh những câu hỏi gai góc, chuyện ghen tuông khi chồng thi đấu cùng bạn nhảy nữ, hay áp lực của một người phụ nữ cùng lúc gánh trên vai gia đình và cả một tập thể hơn trăm con người. Phan Hiển cũng thẳng thắn nói về những lần muốn dừng lại, về áp lực tâm lý của vận động viên đỉnh cao và cách anh chọn cách nói "yes" để giữ bình yên trong nhà.

Họ không tô hồng hôn nhân, cũng không cố tạo ra hình ảnh hoàn hảo. Ở đó có những lần xào xáo, có dỗi hờn, có cả những khoảng lặng từng chạm đáy. Nhưng sau tất cả, thứ giữ họ ở lại không phải là hào quang, mà là sự hiểu nhau đủ sâu để biết khi nào nên tiến, khi nào nên lùi. Và có lẽ, đó mới là điều đáng nói nhất trong hành trình 16 năm song hành của cặp đôi này.

Khánh Thi - Phan Hiển chia sẻ nhân dịp đầu năm mới

Những năm đầu yêu nhau và thời điểm bây giờ, Tết của hai người đã khác nhau như thế nào?

Phan Hiển: Bà xã thấy sao?

Khánh Thi: Tết những năm đầu yêu nhau thì đơn giản lắm, mình chỉ cần sửa soạn để đi chơi với người yêu trước giờ giao thừa thôi. Còn bây giờ thì khác hẳn, phải lo cho chồng, cho con và cho cả gia đình hai bên. Với mình, mấy ngày Tết không còn là khoảng thời gian thư giãn nữa mà là chuỗi ngày rất bận rộn.

Phan Hiển: Những năm gần đây thì ấm áp hơn rất nhiều, vì Thi và Hiển đã là một gia đình đúng nghĩa rồi. Bạn ấy bây giờ chính thức là vợ mình nên chu đáo lắm. Mình cảm nhận rõ ràng là “ừ, có vợ đúng là khác”, được bạn ấy chăm chút kỹ lắm.

Khánh Thi: Anh này nịnh ghê lắm, ngày xưa mỗi dịp Tết anh hay nói “đây là mẹ của các con mình”, còn bây giờ thì chuyển thành “vợ mình”.

Phải chuẩn bị nhiều thứ cho gia đình trong ngày Tết có khiến Khánh Thi “khủng hoàng” không?

Khánh Thi: Thực ra mình không phải làm dâu theo kiểu truyền thống, nhưng mình rất thích sửa soạn, thích tự tay bày biện mọi thứ. Nói đúng hơn là mình thích được “bày vẽ”. Dù công việc có bận rộn đến đâu, chỉ cần nhìn thấy nhà cửa được trang hoàng theo ý mình, thấy mai, thấy đào, chỗ nào cũng có hoa và không khí Tết là tự nhiên thấy vui. Có khi chỉ đơn giản là bày mấy đòn bánh chưng, vài hộp bánh kẹo lên bàn thôi nhưng với mình, lúc đó mới thật sự là Tết. Những ngày ấy nghe nhạc xuân cũng thấy rộn ràng hẳn lên, còn bình thường nghe lại thấy bồn chồn.

Có cái Tết nào trong hành trình này mà cả hai từng trải qua với rất nhiều lo lắng?

Phan Hiển: Hiển nghĩ chắc là một trong những cái Tết đầu tiên, bởi vì lúc đó Thi chưa quen với văn hóa cũng như cách ăn Tết của gia đình Hiển. Nhưng sau một vài năm thì bạn ấy cũng đã làm quen và thích nghi rất là tốt rồi.

Trong năm qua, với Phan Hiển, việc nhận Huân chương Lao động mang ý nghĩa như thế nào khi anh đã đi qua rất nhiều giai đoạn khác nhau trong sự nghiệp?

Phan Hiển: Tuy nhiên để đạt được những thành tựu như mọi người đã biết thì cần một quá trình tập luyện cũng như đi thi đấu tập huấn rất là nhiều ở nước ngoài. Gần như không có tháng nào mà Hiển ở trọn Việt Nam một tháng, cả tháng nào cũng phải đi nước này nước kia rất nhiều lần để trau dồi kiến thức thêm. Ngoài việc tập huấn ra thì Hiển còn phải thi đấu những cuộc thi để tiếp tục giữ ranking của mình trên thế giới nữa.

Phan Hiển: Một năm vừa qua là một năm rất bận rộn của 2 vợ chồng chứ không phải riêng mình. Hiển chỉ đảm nhận vai trò là một vận động viên, còn tất cả những kế hoạch thi đấu cũng như lịch tập huấn thì bạn này sẽ là người đề ra . Để có được kết quả như hôm nay, mình đã phải tập luyện và thi đấu liên tục, đặc biệt là ở nước ngoài. Gần như không có tháng nào mình ở Việt Nam trọn vẹn, tháng nào cũng phải bay liên tục để trau dồi chuyên môn, rồi tham gia các giải đấu quốc tế để giữ thứ hạng trên bảng xếp hạng thế giới. Vì vậy, Huân chương Lao động với Hiển là cột mốc cực ý nghĩa cho quá trình bền bỉ đó, Và đó cũng là động lực để mình tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa trong thời gian tới.

Khánh Thi: Mọi người biết không, đến thời điểm này thì Hiển đã có kế hoạch sẽ đi đâu, làm gì cho tận tháng 12. Năm 2026 này Hiển có thể tham gia 25 cuộc thi đấu hoặc nhiều hơn thế.

Phan Hiển có đối diện với áp lực nào không, đặc biệt là lúc nào cũng có hậu phương liên tục đôn thúc cho việc thi đấu của mình?

Phan Hiển: Điều mình nghĩ đến đầu tiên vẫn là sức khỏe. Với một lịch tập huấn và thi đấu dày như vậy, vận động viên bắt buộc phải có thể lực thật tốt mới theo kịp. Bên cạnh đó là câu chuyện thời gian. Ngoài vai trò vận động viên chuyên nghiệp, mình còn là bố của ba con. Dù bận thế nào thì mỗi ngày mình cũng cố gắng dành ít nhất một khoảng thời gian cho các con, đúng không vợ?

Khánh Thi: Mười phút.

Phan Hiển: Một tiếng đi chứ, sao tự nhiên bóc phốt liền vậy?

Khánh Thi: Haha. Nói thật thì vợ chồng Thi sẽ luôn dành thời gian cho các con nhiều nhất có thể. Nhưng khoảng thời gian để Hiển thực sự yên ổn với các bé chắc chỉ tầm… 10 phút. Sau đó là bắt đầu xào xáo từ bố đến con, và mẹ lại phải đứng ra giữ trật tự. Nhưng mình nghĩ đó là khung cảnh chung của các gia đình đông con thôi. Càng đông thì càng nhiều chuyện. Nhà mình nhộn nhịp nhất là giờ ăn chiều, còn phức tạp nhất là trước giờ đi ngủ. Tối nào cũng có màn oẳn tù tì xem ai được nằm sát mẹ.

Phan Hiển: Mình có chia ca hẳn hoi. Trong tuần sẽ sắp xếp 2 ngày Anna nằm sát mẹ, 2 ngày đến lượt Kubi, và ít nhất cũng phải cho ba 2 ngày. Nhưng hai bạn nhỏ không chịu, lúc nào cũng muốn giành mẹ của ba. Thế nên tối nào cũng là một “cuộc chiến” giành giật mẹ trong nhà.

Nếu như Phan Hiển đã đạt được những cột mốc đặc biệt, vậy thì trong năm qua, điều khiến Khánh Thi cảm thấy hạnh phúc và tự hào là gì?

Khánh Thi: Điều khiến Thi tự hào nhất trong năm qua chính là ông xã. Mình tự hào về sự nỗ lực vượt xa cả những gì mình từng kỳ vọng. Mình luôn tin vào khả năng của Hiển, nhưng để đạt được những cột mốc như hôm nay thì không phải ai cũng làm được. Đào tạo một vận động viên đỉnh cao không chỉ là chuyện chuyên môn. Nó là tổng hòa của thể lực, tinh thần, kinh tế và sự bền bỉ trong cả bốn yếu tố đó. Rất nhiều vận động viên từng tìm đến Thi để được đào tạo, nhiều đơn vị ở các tỉnh thành cũng gửi người về. Nhưng để có thể đồng hành lâu dài, đi cùng nhau đến cùng, thì phải là người chịu được sự cô đơn và áp lực lớn nhất. Để có được một người như Hiển hay Đặng Thu Hương, Thi chỉ có thể nói là rất hiếm.

Hiện tại mình không chỉ quản lý khiêu vũ mà còn cả breaking (môn nhảy đường phố). Các bạn trẻ rất vất vả, dễ chấn thương. Khi chấn thương mà vẫn phải giữ phong độ thi đấu đã là một rào cản lớn. Chưa kể đến vấn đề kinh tế, phải có nền tảng ổn định thì người ta mới toàn tâm toàn ý đi thi. Nếu thi mà không có giải, áp lực tinh thần lại càng nặng nề. Vì vậy, điều mình tự hào không chỉ là những danh hiệu các bạn đạt được hay sự ghi nhận từ bên ngoài, mà điều đáng giá nhất là các bạn đã vượt qua được chính mình và đi đến tận cùng con đường đã chọn.

Có ý kiến cho rằng trong sự nghiệp, Phan Hiển luôn là người phải chạy để bắt kịp cái bóng quá lớn của Khánh Thi. Bạn có từng cảm thấy chạnh lòng vì những nhận xét đó?

Phan Hiển: Với Hiển, những nhận xét như vậy không phải là áp lực mà là động lực. Ở đỉnh cao thể thao, yếu tố quan trọng nhất vẫn là tâm lý. Rào cản lớn nhất của vận động viên thường không đến từ thể chất mà đến từ tinh thần. Nếu để những yếu tố bên ngoài tác động, phong độ sẽ bị ảnh hưởng ngay lập tức.

Mình đã rèn luyện rất lâu để giữ sự ổn định đó, đặc biệt là ở giai đoạn sát giải đấu - thời điểm dễ lung lay nhất. Thể lực có thể tập từng ngày để cải thiện, nhưng nếu tinh thần bị tác động mạnh thì gần như mọi thứ mình xây dựng trước đó có thể sụp đổ. Vì vậy, mình chọn cách xem những lời tiêu cực là động lực để bản thân mạnh hơn.

Khánh Thi: Mà nếu có điều gì khiến Hiển dễ bị ảnh hưởng nhất thì chắc là tại Thi. Người ở bên cạnh vận động viên là yếu tố rất quan trọng. Có lúc Thi nóng tính, hoặc có những giải đấu mình đi cùng, nếu gặp đối thủ mạnh thì huấn luyện viên phải biết cách điều tiết tâm lý, phải khích lệ đúng lúc, đưa ra câu chuyện đúng thời điểm để vận động viên không bị cuốn quá sâu vào áp lực trước khi ra sàn. Lúc đó huấn luyện viên không chỉ nói chuyện chuyên môn mà còn phải xử lý cảm xúc cho học trò.

Có những lần mình vừa là huấn luyện viên, vừa là trọng tài. Khi ngồi ghế chấm thi, áp lực còn lớn hơn vì mình không được phép lại gần hay nhắc nhở Hiển nếu có lỗi. Nhiều chuyến đi, mình phải lo từ chuyện ăn uống, sinh hoạt để Hiển có trạng thái thoải mái nhất. Nó không đơn giản như mọi người nhìn vào và nghĩ rằng vì sao Hiển có thể thi đấu nhiều năm như vậy và giữ vị trí số một ở Việt Nam lâu đến thế.

Vấn đề lớn hơn là thế hệ kế cận. Để tìm được những vận động viên như Hiển hay Hương và có thể thay thế, khẳng định vị trí của Việt Nam trên đấu trường quốc tế là một bài toán rất khó. Chúng mình vẫn đang nuôi dưỡng đam mê thi đấu và tìm kiếm những tài năng thực sự. Đó là nỗi trăn trở của những người làm nghề một cách nghiêm túc và tâm huyết.

Nếu không phải là Khánh Thi, liệu Phan Hiển có trở thành phiên bản của ngày hôm nay không, hay mọi thứ đã rẽ sang một hướng khác?

Phan Hiển: Có chứ. Thật ra Hiển đã nhiều lần nghĩ đến chuyện dừng thi đấu. Không phải chỉ một lần mà là nhiều lần, mình từng đề nghị, từng xin phép và thậm chí viết đơn gửi huấn luyện viên, nhưng lần nào cũng không được chấp thuận. Đến bây giờ thì mình đã thi đấu tròn 16 năm. Nhìn lại quãng đường đó, mình cũng không nghĩ mình đi được dài như vậy.

Khánh Thi: Mỗi lần Hiển muốn dừng lại, Thi đều động viên rất nhiều. Bởi thực tế là Việt Nam mình vẫn chưa có thế hệ kế cận đủ vững để tiếp nối những gì Hiển đang làm. Không chỉ mình, mà nhiều người trong nghề cũng từng nói với Hiển rằng bạn ấy sinh ra là để nhảy múa, nếu có tài năng mà không tiếp tục phát huy thì sẽ rất phí. Mong muốn của Thi không chỉ là giữ Hiển ở lại với sàn đấu, mà là để tài năng của vận động viên Việt Nam có thể vươn xa hơn, để bạn bè quốc tế nhìn nhận rõ hơn về khiêu vũ thể thao của Việt Nam. Chính những điều đó trở thành động lực để Hiển tiếp tục thi đấu đến ngày hôm nay.

Vậy tính ra Khánh Thi cũng gia trưởng đấy chứ?

Khánh Thi: Nếu gọi là gia trưởng thì có lẽ trong vai trò huấn luyện viên mình phải như vậy. Một người làm nghề đào tạo bắt buộc phải có sự kiên định, thậm chí có lúc phải bảo thủ. Nếu huấn luyện viên không giữ được ý chí và định hướng rõ ràng thì sẽ không thể xây dựng một kế hoạch đủ chuẩn để giúp vận động viên bứt phá lên những cấp độ cao hơn.

Điều mình mong muốn không chỉ là thành tích cho Hiển, mà là một hình tượng đủ mạnh để các vận động viên trẻ nhìn vào và có động lực. Hiển không phải là người có sẵn tố chất nổi trội về hình thể, nhưng ý chí của bạn ấy lại tạo nên một cá tính đặc biệt. Thi muốn câu chuyện đó trở thành ví dụ cho các bạn trẻ, nếu đã có tố chất, có đam mê, có khả năng trời phú mà còn có thêm ý chí, thì chắc chắn sẽ đi rất xa. Và khi tìm được những tài năng thực sự đủ vững để kế thừa, vợ chồng mình hoàn toàn sẵn sàng nghĩ đến chuyện dừng lại sớm. Bởi mục tiêu cuối cùng không phải là giữ vị trí cho riêng mình, mà là xây dựng được một thế hệ tiếp nối.

Với vai trò huấn luyện viên, có thể thấy Khánh Thi rất quyết đoán và mạnh mẽ. Còn trong cuộc sống gia đình thì sao Phản Hiển nhỉ?

Khánh Thi: Mọi người đừng nghe ông ấy nói trên hình rồi hiểu lầm nha. Anh ấy hay đùa rằng mình “năm xu cũng lấy hết của chồng”, nhưng thực ra không phải vậy. Trong cuộc sống, chồng thường giao phần kinh tế và kế hoạch cho Thi quản lý, nên nhìn bên ngoài có vẻ như mình quyết định nhiều hơn. Nhưng nếu một người vợ quyết hết mọi thứ thì gia đình chắc chắn không thể hạnh phúc. Trong nhà này, mọi quyết định đều phải có sự đồng thuận của đồng chí này, nếu anh ấy nói “không” thì coi như cả mẹ lẫn con không có cơ hội làm bất cứ một thứ gì hết. Hiển là người khá chiều vợ, chiều con và rất dễ chịu với mọi người. Anh ấy hay nói “anh chả có gì”, nhưng nhìn lại đi, anh có đầy đủ hết rồi.

Phan Hiển: Ý của em là “có em thì anh đã có tất cả” đúng không. Haha! Hiển thấy mình may mắn khi có một người vợ rất chu toàn. Vì thế mình yên tâm giao toàn bộ việc kinh tế, tài chính cho bạn ấy. Nhiệm vụ của mình là hoàn thành tốt vai trò vận động viên và là một người bố luôn đồng hành với con cái. Hai vợ chồng tôn trọng ý kiến của nhau. Khi một người đưa ra quyết định, người còn lại sẽ lắng nghe. Nếu có điều gì chưa hợp lý thì sẽ ngồi lại để tìm giải pháp tốt nhất. Điều mình thích ở Thi là bạn ấy rất khéo. Nói thật, nghe bạn ấy nói là mọi người cũng hiểu vì sao nhiều khi mình không thể nói “no” được, gần như lúc nào cũng “yes” với đồng chí này.

Phan Hiển có từng kháng cự hay phản đối một quyết định nào đó của vợ?

Phan Hiển: Nói là không có bất đồng quan điểm thì không đúng. Thi và Hiển bất đồng khá nhiều là đằng khác. Nhưng sống chung một nhà, lại còn có con cái, nếu hai vợ chồng để mâu thuẫn kéo dài thì năng lượng tiêu cực đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các con, mà điều đó thì không ai muốn. Vì vậy cuối cùng hai vợ chồng vẫn chọn cách ngồi lại với nhau để tìm giải pháp, làm sao giải quyết mọi chuyện nhẹ nhàng và văn minh nhất có thể. Mình cũng hiểu áp lực của Thi không chỉ xoay quanh mỗi Hiển. Bạn ấy phải lên kế hoạch cho cả đội tuyển hơn ba mươi người, rồi còn lo công việc, thu nhập cho rất nhiều người khác. Áp lực đó chắc chắn lớn hơn rất nhiều so với mình. Và mình sẽ luôn luôn muốn nàng ấy thoải mái nhất, cho nên mình là luôn say “yes”.

Có giai đoạn nào Khánh Thi cảm thấy mình đang cố gắng quá nhiều cho tất cả mọi người, nhưng lại quên mất cảm xúc của bản thân?

Khánh Thi: Thường xuyên luôn. Gần đây nhất là khi Thi đứng ra tổ chức một đêm tiệc kỷ niệm 16 năm, quy tụ các cặp vận động viên khiêu vũ nổi tiếng của Việt Nam. Mình tạo ra một sân chơi cho cả thế hệ kế cận của Hiển và các cặp đương kim. Mọi người đều có một đêm vui vẻ, được ăn, được nhảy, được tận hưởng. Còn mình thì quên chuẩn bị quần áo cho bản thân, quên làm đẹp, quên luôn cả việc chăm chút cho mình. Có những lúc mải lo cho người khác quá thì mình tự động đặt mình xuống sau cùng.

Khánh Thi từng chia sẻ về việc rơi vào trầm cảm. Khi nhìn lại quãng thời gian đó, điều gì là khó khăn nhất mà chị đã phải tự mình vượt qua?

Khánh Thi: Khi làm quá nhiều việc cùng lúc mà lại muốn mọi thứ phải hoàn hảo, rất dễ rơi vào trạng thái dễ bị buông xuôi. Hồi đó mình ôm đồm quá nhiều, muốn giải quyết tất cả cùng lúc và phải thành công, nhưng lại không chịu ngồi lại, tĩnh tâm để xử lý từng vấn đề. Chính quãng thời gian đó khiến Thi rơi vào trạng thái trầm cảm và trở nên tiêu cực.

Sau này mình học được cách khác, vẫn làm nhiều việc, nhưng mỗi ngày phải dành ra một khoảng thời gian, dù chỉ nửa tiếng, để ngồi lại, suy nghĩ xem việc nào ưu tiên, việc nào cần hỗ trợ, và chia nhỏ mọi thứ ra. Khi biết cách phân bổ, áp lực giảm đi rất nhiều. May mắn là có anh xã bên cạnh, chỉ cần tĩnh lại một chút là mình “refresh” được ngay.

Có một chi tiết mà tôi xem được một video khi nói rằng mỗi lần Khánh Thi thay avatar Facebook thì sẽ có chuyện gì đó. Mỗi lần như vậy Phan Hiển có chột dạ không?

Phan Hiển: Lúc đó mình phải “đi nhẹ nói khẽ”, thậm chí lấy xe chạy ra ngoài một chút cho không khí dịu xuống.

Khánh Thi: Đó là lúc trước thôi, còn vài ba năm trở lại đây Thi thích đặt avatar bằng ảnh gia đình, vì sau tất cả, với mình, gia đình vẫn là cốt lõi.

Phan Hiển: Thật ra mình cũng quen với tính cách của Thi rồi. Bạn ấy rất nhạy cảm, giàu cảm xúc, dễ khóc, dễ hờn, dễ giận nhưng cũng rất nhanh vui. Có khi mình chỉ lỡ nói nặng một câu thôi là bạn ấy có thể giận cả ngày. Như sáng nay chẳng hạn, mình đi mua đồ ăn sáng về trễ nửa tiếng, nàng bảo thôi không muốn ăn nữa, khỏi mua. Nhưng mình hiểu tính Thi mà, chỉ cần về nói chuyện nhẹ nhàng một chút, dỗ một chút là mọi thứ lại bình thường. Với những người chưa hiểu có thể sẽ thấy phản ứng đó hơi “quá”, nhưng với mình đó chỉ là cảm xúc rất tự nhiên. Quan trọng là mình hiểu và biết cách để mọi chuyện trở lại cân bằng.

Phan Hiển có vai trò thế nào để chia sẻ cùng Khánh Thi khi thấy vợ có rất nhiều áp lực từ công việc đến cuộc sống?

Phan Hiển: Nhiều người nghĩ cưới vợ về là vợ phải lo việc nhà, nấu ăn, làm dâu. Nhưng ngay từ đầu Hiển đã xác định Thi là người rất giỏi và có tầm nhìn. Mình hay gọi vui bạn ấy là một “nữ tướng”. Vì vậy khi về chung một nhà, mình không đặt ra yêu cầu Thi phải làm việc nhà hay đảm đương những việc truyền thống. Điều mình mong muốn là Thi được toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp.

Phần còn lại, trong khả năng của mình, Hiển sẽ lo. Tất nhiên cả hai đều bận nên cũng cần người hỗ trợ trong việc nhà. Nhưng quan điểm của mình rất rõ, không để những việc đó trở thành gánh nặng khiến Thi bị phân tâm.

Vợ chồng Hiển cũng thấy rất may mắn khi có ba mẹ thấu hiểu. Khi Hiển nói với mẹ rằng không muốn Thi phải làm việc nhà hay vào bếp quá nhiều, mẹ liền nói “ok, không sao cả, để mẹ lo”. Gia đình luôn tạo điều kiện để hai vợ chồng tập trung cho sự nghiệp, cống hiến cho bộ môn và mang lại giá trị cho cộng đồng. Đó là điều Hiển nghĩ mình và Thi thật sự may mắn khi có được.

Mối quan hệ giữa nàng dâu và mẹ chồng có thuận thảo hay không phụ thuộc rất lớn vào sự cân bằng của người chồng - người con. Với Khánh Thi, Phan Hiển đạt bao nhiêu điểm trong việc này?

Khánh Thi: Thật ra đó cũng là một trong những lý do khiến mình yêu Hiển. Anh ấy biết cách cân bằng, hạn chế tối đa những xung đột hay suy nghĩ tiêu cực giữa bên ba mẹ và bên vợ. Thỉnh thoảng vẫn có những câu chuyện nhỏ, nhưng ông xã đều đứng ra giải quyết ổn thỏa, và vợ chồng mình cũng trao đổi thẳng thắn với ông bà để mọi việc nhẹ nhàng nhất có thể.

Ba mẹ chồng đối với Thi là quá tuyệt vời. Ông bà không bao giờ đặt áp lực con dâu phải nấu cơm, dọn dẹp hay làm tròn vai “truyền thống”. Với mình đó lại là áp lực lớn, vì mình không có đủ thời gian để làm thật tốt những việc đó. Thi nấu ăn được nhưng không quá ngon, dọn nhà được nhưng không sạch, đó là những điều mình nói rất thực tế. Ngược lại, mình giỏi trong việc sắp xếp công việc, tổ chức mọi thứ, lo chuyện học hành của con cái. Ông bà nhìn thấy điều đó nên yên tâm và thương con dâu theo cách riêng của mình. Mình được chiều lắm, từ bà cố cho đến ba mẹ Hiển. Có hôm Thi la làng lên là mọi người sẽ bay vào cấu xé anh xã, haha.

Nhiều người cho rằng ở bên nhau quá lâu, hôn nhân rất dễ rơi vào cảm giác quen và chán. Khánh Thi và Phan Hiển làm gì để giữ cho mối quan hệ này luôn trong trang thái mới mẽ?

Phan Hiển: Sao bà xã…

Khánh Thi: Vợ chồng mình không có khái niệm mới hay cũ theo kiểu sách vở. Với mình, hôn nhân đơn giản là mỗi ngày trôi qua như thế nào và nhà Thi ngày nào cũng có chuyện để xào xáo, cười nói. Lâu lâu ông đi đâu là mình thấy nhớ, thấy ghen, thậm chí cố tình giận dỗi nhẹ một chút để ông ấy quay lại nịnh, được nịnh vui mà. Ngược lại, có lúc ông ấy gầm lên một tiếng là mình né rồi trốn luôn. Mình không thích để hai vợ chồng căng thẳng trước mặt con, vì năng lượng đó ảnh hưởng đến các bé ngay lập tức. Với mình, khi có xung đột thì nên xử lý trong phạm vi của hai người, đừng để con cái hay nhân viên nhìn thấy. May mắn là vợ chồng mình quên nhanh lắm.

Nhiều người nói trong hôn nhân, còn ghen là còn yêu. Với hai anh chị, quan điểm này đúng đến mức nào?

Khánh Thi: Yêu mà…

Phan Hiển: Nhưng còn ghen không?

Khánh Thi: Ghen bâng quơ thì được, còn ghen vì có người thứ ba thì lại là câu chuyện khác. Những kiểu ghen đó rất ghê gớm và không nên xảy ra trong gia đình. Kiểu ghen đó không biết xuất phát từ ai nhưng điểm cuối cùng là hình thành sự ghét bỏ lẫn nhau bởi một lý do nào đó. Còn những kiểu ghen vui vui thì lại khác.

Ví dụ ông xã dậy lúc 6 giờ 30 đi ăn sáng một mình, đến 8 giờ rưỡi vẫn chưa về thì mình sẽ đặt dấu hỏi. Vì ông ấy bảo ăn ở quận 1 trong khi nhà ở Bình Thạnh, tính ra cả đi lẫn ăn chắc khoảng tiếng rưỡi, mà ông đi tới 2 tiếng. Khi ông ấy nói sẽ mua đồ ăn sáng về thì mình giả vờ giận, bảo thôi khỏi ăn nữa. Nhưng thật ra mình biết chắc ông sẽ mua đồ về cho mình, nói chung là tạo kịch bản một xíu vì mình chỉ muốn ông về hôn một cái thôi. Đó chỉ là câu chuyện vui thôi, chứ để mà nói ở từng tuổi này mà còn ghen thì đối với mình đó là việc ngớ ngẩn, dại dột.

Phan Hiển: Tóm lại là phải có chút xíu gia vị tình yêu thì cuộc sống mới vui được. Mà lâu lắm rồi Hiển không có cảm giác phải ghen với bạn này…

Khánh Thi: Vì vợ rất ngoan đúng không?

Phan Hiển: Đúng!, vợ rất chỉn chu, nghiêm túc.

Trong quá trình thi đấu và làm nghề, Phan Hiển thường xuyên kết hợp với bạn nhảy nữ. Với Khánh Thi, những lúc như vậy có bao giờ xuất hiện cảm giác ghen tuông không?

Khánh Thi: Nói đâu xa, mới đây Thi có đăng tải đoạn clip ngắn nhảy trở lại cùng ông xã và Đặng Thu Hương thì liền có người vào bình luận “thế này mà không ghen, không lo giữ chồng”. Thi nghĩ nhân tiện đây mình cũng sẽ trả lời một cách chính xác về vấn đề này.

Nếu không làm nghề, chắc chắn Thi sẽ ghen. Bởi khi chỉ nhìn những khoảnh khắc thăng hoa của ông xã và bạn nhảy trên sân khấu mà không hiểu quá trình phía sau, rất dễ nảy sinh cảm giác ghen tuông. Nhưng mình là huấn luyện viên. Hàng ngày Thi chứng kiến họ tập luyện vất vả ra sao để thực hiện từng động tác, việc làm đúng hay sai là do mình đồng ý hay không nên mình bị mất cảm giác ghen đó rồi.

Khi Thi là người hợp tác cùng Hiển và Hương, đưa ra những tuyến động tác, tổ hợp và ý tưởng là do mình hình thành nên, mình thiết kế cái đó thì làm sao mình có thể đi ghen được. Một bài nhảy đẹp là do Thi mong muốn như thế, thậm chí cảm xúc mà cả hai thể hiện đôi khi còn chưa đạt đối với mình.

Mọi người hay nói Thi “giao trứng cho ác”, nhưng họ không hiểu tính chất nghề nghiệp. Từ trước đến nay, Thi thay đổi nhiều bạn nhảy cho Hiển chỉ vì muốn anh có một người bạn nhảy hoàn hảo, ăn ý. Và dù đổi với bạn nào cũng vậy, vì đây là môn nhảy đôi, trong thể thao gọi là đồng đội. Mọi người hay nhầm lẫn giữa nghệ sĩ dễ nảy sinh tình cảm. Không phải, chúng tôi là những vận động viên thể thao đi thi đấu lấy thành tích, nó không có yếu tố tạo ra cảm xúc để yêu đương. Làm động tác không chính xác có thể bị ngã, chệch khớp hay sai kỹ thuật là bị trừ điểm rồi, nó khác nhiều với việc thăng hoa cảm xúc lắm.

Phan Hiển: Hiển nghĩ mọi người cần hiểu rằng với mỗi một vận động viên đỉnh cao và chuyên nghiệp thì mỗi động tác, mỗi lần chạm vào bạn nhảy đều được tính toán rất cẩn thận. Ngày nào mình cũng lặp đi lặp lại một động tác hàng trăm lần để đảm bảo độ chính xác, tính thẩm mỹ và tạo ra chuyển động có cảm xúc nhất cho người xem. Để có một bài nhảy đẹp thì các vận động viên đã tập luyện rất lâu, và khi một động tác được lặp lại quá nhiều thì gần như người thực hiện không còn cảm xúc với điều đó, họ chỉ quan tâm nó đã đúng kỹ thuật và đạt hiệu quả nhất chưa. Và khi nhảy đôi, bạn còn phải tính toán để không va vào những cặp vận động viên khác. Mọi người cứ hình dung rằng ai cũng phải tập trung cho quá nhiều thứ thì lấy đâu chỗ trống để nhét cảm xúc vào nữa.

Khánh Thi: Có một ví dụ là người ta bảo khi hôn nhau cần cảm xúc, nhưng nếu bạn chỉ hôn được trong vòng 1% của bao nhiêu giây đó thì nó không gọi là cảm xúc nữa mà là một sự hợp tác. Khán giả chỉ nhìn thấy bề mặt chứ không thấy quá trình, nên việc nhận xét hay gõ bàn phím rất là dễ.

Phan Hiển: Nhưng thật ra thì cũng có thể gọi là một phần thành công của Thi, Hiển và Hương khi tạo ra được cảm xúc để cho người xem có thể cảm nhận được.

Nhìn về tương lai, mục tiêu chung lớn nhất mà hai người đang hướng đến cho gia đình mình là gì, không chỉ về sự nghiệp mà cả cuộc sống tinh thần?

Phan Hiển: Về tất cả việc thi đấu thì ngay từ đầu Hiển đã giao hết cho Thi rồi, Thi cứ đưa kế hoạch vào là mình làm thôi. Còn về khía cạnh gia đình thì hai vợ chồng luôn có những quyết định chung và ra sao chắc để Thi nói, vì mình cũng không biết mục tiêu tiếp theo của mình là gì đâu… haha.

Khánh Thi: Nói khéo vậy thôi chứ thật ra để có được một kế hoạch thì bao giờ cả hai vợ chồng cũng phải tính toán rất nhiều. Trước khi đặt ra mục tiêu, Thi đưa ra một cái đích trước để cho Hiển nhìn thấy, nếu Hiển và Hương đồng ý - tức là mình thuyết phục được họ - thì mình mới bắt đầu đưa ra kế hoạch chi tiết. Mình không bao giờ ép buộc vì mình chỉ là quản lý chứ không phải người ra sàn nhảy thay họ. Và kế hoạch năm nay của Thi dành cho Hiển và Hương là tiếp tục giữ vững ngôi vị đương kim vô địch Đông Nam Á, cố gắng tiếp tục vào top châu Á và duy trì ở top của thế giới. Ngoài ra, mình cũng sẽ tổ chức tại Việt Nam những cuộc thi mang tầm quốc tế để vận động viên quốc tế phải đến Việt Nam thi đấu. Qua đó họ thấy được người Việt Nam có khả năng tổ chức những giải đấu lớn và đất nước mình đẹp về cả văn hóa lẫn du lịch. Đó là áp lực cho cả mình, Hiển, Hương và nhiều vận động viên khác.

Hai vợ chồng mình dành nhiều tâm huyết cho sự nghiệp nên niềm vui trong cuộc sống đều nằm trong việc tập nhảy, thi đấu. Vợ chồng mình không có nhiều thời gian đi du lịch nên thường kết hợp những lần thi đấu để ở lại nửa ngày mua sắm hay chụp hình “sống ảo”. Người ta nhìn vào nghĩ mình đi nước ngoài nhiều để hưởng thụ nhưng không phải, mình không có nhiều tiền như thế. Mình bỏ tiền ra đi thi đấu quốc tế là để đầu tư vào công việc và đạt thành tích cho quốc gia chứ không phải du lịch hưởng thụ.

Khánh Thi và Phan Hiển có định hướng hay mong muốn các con sẽ nối nghiệp ba mẹ không?

Phan Hiển: Đối với ba bé, điều quan trọng nhất mà vợ chồng Hiển mong muốn không phải là đạt thành tích gì hay học trường gì, mà là nhận thức, cách ăn nói và tư duy của con. Làm sao để con không bị rơi vào tình trạng coi thường người khác, mình rất dị ứng với điều đó. Hiển và Thi luôn là những tấm gương gần nhất bằng hành động chứ không chỉ nói suông. Con cái thường xuyên nhìn thấy mình đối xử với nhân viên ra sao, ba mẹ nỗ lực làm việc như thế nào. Gần như các bé đều có thể nhìn thấy được sự vất vả của ba mẹ ngay trước mắt. Cách dạy con của mình đã phần nào thành công theo ý muốn và mình sẽ tiếp tục duy trì để sau này con cái có thể trở thành những người tạo ra thật nhiều giá trị cho xã hội.

Cảm ơn những chia sẻ của Khánh Thi - Phan Hiển, chúc anh chị sẽ có một năm mới rực rỡ hơn nữa!