Nam danh hài U70 một mình sang Mỹ dịp Tết, động thái của bạn gái là mẹ đơn thân

Danh hài Quang Minh.

Trước thềm Tết Nguyên đán ít ngày, danh hài Quang Minh thu hút sự quan tâm khi chia sẻ về việc đón năm mới xa nhà, sang Mỹ lưu diễn. Trên trang cá nhân, nam diễn viên đăng tải dòng trạng thái: "Các bạn ở lại ăn Tết zui zẻ nha… Em đi ăn Tết với khán giả đây". Việc tất bật đi diễn đúng thời điểm sum họp gia đình khiến nhiều khán giả chú ý bởi tại Việt Nam anh còn bạn gái Tăng Khánh Chi và con chung của hai người.

Tuy nhiên, dù ở xa Quang Minh vẫn thể hiện sự quan tâm tới bạn gái. Đúng dịp Valentine, anh đăng tải hình ảnh chụp cùng người yêu kém gần 40 tuổi kèm lời nhắn: "Happy Valentines Bae". Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng bàn luận là dưới những chia sẻ gần đây của nam nghệ sĩ, Tăng Khánh Chi hầu như không để lại bình luận công khai.

Bạn gái Quang Minh đăng ảnh ngày mùng 1 Tết.

Đến ngày mùng 1 Tết, Tăng Khánh Chi bất ngờ có động thái gây chú ý. Cô viết: "Năm nay ba Cutin bận đi làm nên không có được hình Tết năm nay có ba. Up tấm ảnh cũ cho có không khí nhen. Happy New Year cả nhà". Cách gọi thân mật "ba Cutin" cùng giọng điệu nhẹ nhàng cho thấy mối quan hệ gắn bó của cặp đôi, đồng thời phần nào xóa tan những đồn đoán trước đó. Nhiều người vào chúc mừng hạnh phúc của cặp đôi.

Quang Minh sinh năm 1959 là nghệ sĩ hài, diễn viên quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả. Ông từng hoạt động sôi nổi tại các sân khấu kịch trong nước trước khi sang Mỹ định cư và tiếp tục làm nghề trong cộng đồng người Việt hải ngoại.

Tên tuổi Quang Minh gắn liền với nhiều tiểu phẩm hài ăn khách, đặc biệt trong giai đoạn kết hợp cùng nghệ sĩ Hồng Đào, tạo thành cặp đôi được yêu thích suốt nhiều năm trên sân khấu và băng đĩa hài. Bên cạnh hài kịch, ông còn tham gia phim truyền hình, điện ảnh và các chương trình giải trí, giữ được phong cách diễn xuất duyên dáng, giàu kinh nghiệm.

Sau khi chia tay Hồng Đào, Quang Minh công khai mối quan hệ với Tăng Khánh Chi – một mẹ đơn thân có con riêng. Dù chênh lệch tuổi tác lớn, cả hai thường xuyên đồng hành trong nhiều sự kiện và chia sẻ hình ảnh đời thường trên mạng xã hội. Hiện cặp đôi đã có 1 con chung nhưng chưa tổ chức đám cưới.