Khánh Thi ngưỡng mộ Mỹ Tâm và Mai Tài Phến: "Thật dễ thương, mập mờ đáng yêu"

Mới đây, trên trang fanpage chính thức của Phan Hiển - Khánh Thi chia sẻ dòng trạng thái bày tỏ sự ngưỡng mộ với mối tình mập mờ của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến.

Cụ thể, Khánh Thi viết: "Vô tình lướt facebook thấy clip Mỹ Tâm và Mai Tài Phến, cảm nhận của Thi là họ đáng yêu nha. Thấy Tâm nói và cười là hiểu. Tự dưng muốn chúc cả hai hạnh phúc vì nó dễ thương và thật và mập mờ đáng yêu".

Dưới phần bình luận, nhiều người để lại comment vô cùng dí dỏm. "Vì giống Thi. Vui thôi, cứ hạnh phúc là mừng cho các em nhé!"; "Ai cũng chúc phúc mà, họ đáng yêu mà, cả Thi và Hiển cũng đáng yêu mà!"; "Cặp này đẹp đôi giống Khánh Thi – Phan Hiển luôn. Yêu cả 2 cặp này"; "Miễn họ sống hạnh phúc bên nhau là được chị nhỉ"… là bình luận của một số người dưới chia sẻ của Khánh Thi.

Khánh Thi bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cặp đôi Mỹ Tâm - Mai Tài Phến.

Nhiều người khen ngợi sự đáng yêu của cả 2 cặp đôi.

Về phần Mỹ Tâm, khi được hỏi về việc nghĩ gì khi ai cũng mong cô thành đôi với Mai Tài Phến, nữ ca sĩ cười hạnh phúc nói: " Để mọi người muốn nghĩ sao thì nghĩ chứ. Sự tò mò là quyền của khán giả, mình không thể và cũng không nên can thiệp vào điều đó" .

Đồng thời Mỹ Tâm cũng mượn câu hát trong bài hát nhạc phim "Tài" để khẳng định rằng, cô và Mai Tài Phến chỉ cần nhìn là hiểu nhau nghĩ gì, không cần nói.

" Phến là người khá nhạy bén và cũng rất nhạy cảm. Tôi cũng vậy. Vì thế nên đôi khi có thể tranh luận rất lớn, mỗi người bảo vệ quan điểm của mình. Nhưng cũng có lúc cả hai chẳng nói gì, chỉ cần nhìn nhau là hiểu vấn đề đang ở đâu.

Tôi nghĩ sự hiểu nhau đó không phải tự nhiên mà có, mà là sau một quá trình làm việc và đồng hành đủ lâu. Khi đã hiểu cách suy nghĩ, cách phản ứng của nhau, thì nhiều chuyện không cần phải giải thích quá dài dòng nữa" , "Họa mi tóc nâu" của showbiz Việt chia sẻ.