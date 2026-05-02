Khánh Thi gây sốt với visual "trắng phát sáng", khoe dáng gợi cảm bên Phan Hiển và các con trong kỳ nghỉ lễ

Mới đây, trên trang cá nhân, cặp đôi Khánh Thi - Phan Hiển đã tung bộ ảnh gia đình hạnh phúc trong kỳ nghỉ lễ vừa qua.

Tâm điểm của bộ ảnh đổ dồn vào nhan sắc của Khánh Thi. Diện trang phục tông trắng thanh lịch với những đường cắt xẻ khéo léo, bà xã Phan Hiển tự tin khoe đôi chân thon dài và vóc dáng thon gọn dù mới sinh con thứ ba chưa lâu.

Bộ ảnh gia đình đẹp xuất sắc nhà Khánh Thi - Phan Hiển

Đặc biệt, làn da "trắng phát sáng" của nữ kiện tướng dưới ánh nắng khiến cô nổi bật trong mọi khung hình. Nhiều khán giả nhận xét rằng ở tuổi 42, Khánh Thi dường như đang ở độ chín muồi về nhan sắc, vừa mặn mà, quyến rũ lại vừa giữ được nét trẻ trung.

Không chỉ có nhan sắc của mẹ, những khoảnh khắc tinh nghịch của các nhóc tỳ cũng thu hút sự chú ý. Phan Hiển thể hiện hình ảnh người chồng, người cha mẫu mực khi hết mực cưng chiều vợ và các con. Anh thoải mái cởi trần, khoe hình thể săn chắc và bế bổng con gái út Lisa, trong khi hai con lớn là Kubi và Anna hào hứng tạo dáng cùng bố mẹ.

Gia đình Khánh Thi - Phan Hiển luôn được ngưỡng mộ bởi cách họ gắn kết. Dù bận rộn với công việc huấn luyện và thi đấu, cả hai luôn dành thời gian tối đa cho các con trong các dịp lễ. Dưới bài đăng, hàng trăm bình luận đã gửi lời khen ngợi đến tổ ấm nhỏ: “Gia đình đẹp như tranh”, “Khánh Thi càng đẻ càng đẹp”, “Nhìn làn da trắng phát sáng của chị mà ngưỡng mộ quá”...

Có thể thấy, bí quyết giữ gìn thanh xuân của Khánh Thi không chỉ nằm ở việc chăm sóc da hay tập luyện dẻo dai mà còn đến từ tinh thần thoải mái. Cuộc sống hôn nhân viên mãn, được ông xã Phan Hiển yêu chiều và sự trưởng thành, ngoan ngoãn của các con chính là "liều thuốc tinh thần" giúp nữ kiện tướng ngày càng nhuận sắc.