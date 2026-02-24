“Khánh quậy” và mấy chuyện kỳ lạ chỉ người thân mới biết

Nhìn đạo mạo vậy, nên ít ai biết rằng anh có biệt danh rất đặc biệt: "Khánh quậy". "Quậy" ở đây là gì? Thì đúng như nhiều người nghĩ, đó là nghịch ngợm, nhiều trò. Anh nổi tiếng ở Nhà hát kịch Việt Nam với nhiều cách trêu đùa, khiến anh chị em nhiều phen...hết hồn.

Tôi từng hỏi Quốc Khánh về biệt danh này. Anh tỏ ra rất nghiêm nghị, trầm giọng nhẹ nhàng: "Ừ, cũng hơi nghịch tý nên anh em đặt thế".

Hỏi anh nghịch gì, thì "Ngọc Hoàng" từ tốn, cười mỉm, nhìn xa xa đáp: "Ừ, thì nghịch tý thôi. Nghịch tý thôi" - theo đúng cái nét mặt và khẩu hình thường thấy ở Táo Quân rất buồn cười.

Hình ảnh mới nhất của NSND Quốc Khánh bên anh em, bạn bè

Là một người kín tiếng bậc nhất trong Táo Quân, Quốc Khánh thế mà lại thích nhất màu hồng. Đến nỗi, các vật dụng, đồ đạc trong phòng riêng của anh đều có màu hồng.

"Tôi thích màu hồng, vì nó khiến bản thân ấm áp trong mùa đông lạnh lẽo, ngược lại, vô cùng thoáng mát khi thời tiết vào hè", anh thổ lộ.

"Ngọc Hoàng" thích uống sữa tươi vào ban đêm. Một ngày, anh có thể uống hết 1 lít sữa và chưa bao giờ cảm thấy chán.

Riêng về trang phục, Quốc Khánh thường đóng cả bộ jeans, mặc luân phiên cho thuận tiện, ít phải giặt giũ. Đến nỗi, nhiều người không biết lại nghĩ anh... ở bẩn.

Quốc Khánh cũng ham chơi, chơi món nào là nghiện món đó, nhất là bi-a, câu cá đêm. Quốc Khánh tếu, có những buổi đi đánh bi-a, riêng quãng đường đi quanh bàn có khi bằng cả đi 1 vòng Hà Nội. Rồi tới câu cá đêm, có khoảng thời gian, anh đi hàng tháng trời không chán.

Quang Thắng luôn là người em thân thiết của Quốc Khánh.

"Ngọc Hoàng" hút nhiều thuốc, đến nỗi đợt cận Tết vừa rồi, xôn xao anh mắc ung thư phổi nặng. Nhưng sự thật không phải như vậy. Anh vẫn chạy sô đóng phim Tết. Trả lời về tin đồn này, Quốc Khánh cho rằng đó là lời nhảm nhí.

Quốc Khánh cả đời sống với nghệ thuật, không vợ con. Bố mẹ đều đã mất. Anh có một chị gái, nhưng đã lớn tuổi, không thể thường xuyên chăm sóc em trai. Nhưng may mắn, anh luôn có rất nhiều anh em, bạn bè, khán giả yêu mến. Được biết, anh hiện tại đang sống ở nhà 1 người em thân thiết, bên Gia Lâm. Anh tiết lộ, sống ở đây vui vẻ thoải mái, nhiều người quan tâm trò truyện với anh hơn.