Răng khấp khểnh, mặt ngơ ngơ, lại còn biệt danh Trung Ruồi!

Có lẽ trong showbiz Việt, chắc chỉ có riêng nghệ sĩ Nguyễn Hà Trung mới dám hào hứng gắn tên mình với chữ "Ruồi".

Mà “Ruồi” của Trung là Ruồi đúng nghĩa đen, cái loại động vật vo ve, sống nơi không sạch sẽ. Nhưng khi nói đến biệt danh này, Trung cứ gọi là phấn khởi hết cả phần thiên hạ.

Trung cười hề hề: "Đây nhá, anh xem nhá. Ruồi của em là ruồi xịn, nó bay đậu lung tung, sống ở mấy chỗ không sạch sẽ nhá. Mà tính em hồi trẻ trâu ấy, cứ thích sống "trên phân" người khác. Đấy, em cũng rất là chơi chữ, không đùa được đâu. Gọi là Trung Ruồi hợp lý quá mà lị”.

Trung Ruồi là nghệ sỹ hài duyên dáng, được nhiều người yêu mến.

Nhìn Trung khua tay, múa chân tự nhận danh hiệu, mới thấy nó cao quý biết nhường nào. Vừa buồn cười, vừa thấy cái duyên phát ra từ trong máu của nam nghệ sỹ hài.

Dáng vẻ của Trung, rõ ràng không phải soái ca: Răng khấp khểnh, mặt ngu ngu, đen đen, mắt lác lác, nhưng đó lại toàn cái duyên trời cho không lẫn đi đâu được. Vẻ ngoài bình dân, ngờ nghệch trở thành vũ khí "ăn tiền", "ăn người" khó cưỡng.

Quả thực, Trung vào vai ông chồng sợ vợ rất hợp, làm bạn thân số khổ cũng ổn, mà đóng kẻ khôn lỏi lươn lẹo lại càng duyên. Nhiều lúc Trung chẳng cần nói gì, chỉ nhướng mày, liếc mắt, quần kéo qua quá rốn, nhấn nhả vu vơ là khán giả đã cười bò lăn.

"Ruồi" gây cười, không gây khó chịu. "Ruồi" nhỏ bé nhưng lại vo ve, bay lượn khắp tâm trí khán giả. Trung Ruồi, hẳn nhiên là 1 cách chơi chữ rất đặc biệt!