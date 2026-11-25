Khánh Như toả sáng trong đêm chung kết để có vị trí cao ở Miss International 2026.

Đêm chung kết Miss International 2026 diễn ra tại Nhật Bản ngày 25/11, trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng yêu sắc đẹp. Đại diện Việt Nam - Á hậu Lê Phương Khánh Như - nhận được sự cổ vũ lớn từ khán giả quê nhà sau hành trình gần hai tuần tham gia các hoạt động và tranh tài tại xứ sở hoa anh đào.

Trong đêm chung kết, Khánh Như được gọi tên vào Top 20 để thi trang phục dạ hội. Ở phần thi này Khánh Như lựa chọn thiết kế váy ôm sát tông trắng ánh, phủ kín những chi tiết đính kết lấp lánh. Điểm nhấn nằm ở phần thân váy được tạo hình cầu kỳ với những lớp vải xếp nếp, đính đá nổi bật ở hông, kết hợp đường cắt xẻ táo bạo hai bên eo giúp tôn đường cong. Thiết kế cúp ngực khoe bờ vai thanh mảnh, phần chân váy đuôi cá ôm dáng càng làm nổi bật vóc dáng của đại diện Việt Nam.

Với thần thái tự tin, Khánh Như liên tục tạo dáng mềm mại, uyển chuyển trên sân khấu. Từng bước catwalk chắc chắn, ánh mắt cuốn hút và nụ cười rạng rỡ giúp nàng hậu toát lên phong thái beauty queen, đầy kiêu hãnh trong đêm chung kết.

Khánh Như trình diễn dạ hội và sau đó lọt Top 10

Sau những màn thể hiện tại sân khấu quyết định, Khánh Như tiếp tục thể hiện khả năng thuyết trình ấn tượng. Với nền tảng là một MC có khả năng dẫn dắt bằng song ngữ, Khánh Như đã thể hiện phong thái tự tin khi đứng trên sân khấu. Sau cùng, cô đã chính thức ghi tên mình vào Top 5 chung cuộc Miss International 2026, khiến người hâm mộ sắc đẹp Việt Nam không khỏi tự hào và phấn khích.

Sau những giây phút hồi hộp, kết quả cuối cùng được công bố khiến nhiều fan sắc đẹp Việt tiếc nuối. Theo đó, trong Top 5 cuối cùng, Khánh Như được gọi tên đầu tiên, qua đó kết thúc hành trình tại Miss International 2026 với vị trí Á hậu 4 chung cuộc.

Khoảnh khắc Khánh Như được trao tiara Á hậu 4

Phần thi thuyết trình của Á hậu Khánh Như

Khoảnh khắc Khánh Như được gọi tên vào Top 5 chung cuộc

Lê Phương Khánh Như sinh năm 2004, quê Khánh Hòa, hiện là sinh viên Trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Cô được khán giả biết đến rộng rãi sau khi giành danh hiệu Á hậu 1 Miss World Vietnam 2025. Ngay từ cuộc thi trong nước, người đẹp đã gây ấn tượng nhờ gương mặt thanh tú, nụ cười ngọt ngào cùng khả năng ứng xử lưu loát.

Không chỉ sở hữu ngoại hình sáng sân khấu, Khánh Như còn có nền tảng học tập và kỹ năng giao tiếp đáng chú ý. Cô từng nhận học bổng hỗ trợ học tập xuất sắc, có kinh nghiệm làm MC song ngữ và tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa. Người đẹp cũng từng cộng tác với Tổng Lãnh sự quán Đức tại TP.HCM, tích lũy thêm kinh nghiệm trong môi trường giao tiếp quốc tế.

Sau khi được lựa chọn trở thành đại diện Việt Nam tại Miss International 2026, Khánh Như có khoảng 6 tháng chuẩn bị cho hành trình mới. Cô tập trung rèn luyện ngoại ngữ, kỹ năng trình diễn, ứng xử và hoàn thiện dự án cộng đồng. Đặc biệt, người đẹp dành nhiều tâm huyết cho câu chuyện văn hóa Việt Nam được gửi gắm qua trang phục dân tộc lấy cảm hứng từ tranh Đông Hồ.

Khánh Như là Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025