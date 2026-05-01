Khánh Ly yêu một người ở Huế: "Có người nói vì Đông Phong mà tôi li dị, không hề đúng"

Tùng Ninh
|

"Tự tôi làm thì tự tôi chịu, tự mình vui thì tự mình buồn", Khánh Ly nói.

Vừa qua, tại chương trình Chân dung Khánh Ly - Hát cùng nguồn cội, danh ca Khánh Ly đã tiết lộ về một tình tiết xảy ra khi bà tới Huế thăm nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cùng các em ông.

Bà nói: "Chính tại Huế, tôi đã gặp một người và đem lòng yêu người đó. Thật ra, tất cả mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời tôi đều do tự tôi làm, tự tôi gây ra. Chẳng ai dụ dỗ hay xúi giục tôi cả. Tự tôi làm thì tự tôi chịu, tự mình vui thì tự mình buồn.

Khánh Ly yêu một người ở Huế: "Có người nói vì Đông Phong mà tôi li dị, không hề đúng" - Ảnh 1.

Khánh Ly

Tôi gọi người ấy là Đông Phong, tức là ngọn gió đông lạnh buốt, nhưng lại làm lòng tôi ấm lại. Nếu bảo rằng đó là tình yêu thứ nhất của đời tôi thì cũng đúng vì chưa bao giờ tôi biết yêu ai như thế dù đã đổ vỡ hôn nhân hai lần. Cho tới khi gặp Đông Phong, tôi mới biết thế nào là tình yêu.

Chúng tôi đến với nhau bằng những quan niệm từ cả hai phía, đến với nhau muộn màng và ngắn ngủi. Suốt một năm tròn, số lần chúng tôi ngồi bên nhau chỉ đếm đủ 10 đầu ngón tay, chỉ nghe thấy, nhìn thấy nhau trên những lá thư hoen màu mực tím. Chúng tôi đúng là người ở hai đầu nỗi nhớ.

Khánh Ly yêu một người ở Huế: "Có người nói vì Đông Phong mà tôi li dị, không hề đúng" - Ảnh 2.

Khánh Ly (ngoài cùng bên phải) và đồng nghiệp

Tôi gặp Đông Phong ở Huế ngay sau khi tôi li dị. Có người nói rằng vì Đông Phong mà tôi li dị, điều đó hoàn toàn không hề đúng. Những người biết rõ chuyện này có Ngọc Minh, Lan Ngọc, Hồng Vân.

Chuyện tôi yêu Đông Phong chẳng liên quan gì tới chuyện tôi li dị cả. Rõ ràng tôi gặp Đông Phong ở Huế khi đi thăm ông Trịnh Công Sơn.

Từ Sài Gòn tôi bay ra Đà Nẵng rồi từ Đà Nẵng đi ra Huế, Quảng Trị. Có cả những ngày mưa bão, lụt lội, chẳng biết chỗ nào là đường chỗ nào là sông. Vậy mà tôi vẫn đến. Người ta gọi đó là tiếng gọi của tình yêu. Đông Phong là người cho tôi biết thế nào là sự chia sẻ, dịu dàng, an ủi mà một người đàn bà cần".

Được biết, sau khi li dị người chồng thứ hai, Khánh Ly thường bay ra Huế để gặp nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vì ông ở đây cùng mẹ và các em. Tại Huế, Khánh Ly tiếp tục đi hát cùng Trịnh Công Sơn và sinh hoạt ngay tại nhà ông, với các em gái ông, trong đó có Trịnh Vĩnh Trinh.

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

01:31
