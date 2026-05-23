Khánh Ly về nước thăm mộ Phạm Duy: "Con ở xa lắm, không biết còn lần sau thăm bố không"

Mới đây, tại chương trình Chân dung Khánh Ly - Hát cùng nguồn cội, danh ca Khánh Ly đã về nước, tới thăm mộ cố nhạc sĩ Phạm Duy và thắp hương cho ông.

Bà mặc áo dài chỉnh tề, trang trọng và búi tóc cao, mang theo một bó hoa hồng đỏ rực, cho thấy sự tôn trọng, ngưỡng mộ tuyệt đối mà Khánh Ly dành cho nhạc sĩ Phạm Duy. Đứng trước mộ nhạc sĩ Phạm Duy, Khánh Ly kính cẩn dâng hương lên và gọi ông là "bố" một cách đầy ấm áp.

Bà xúc động nói: "Sau cùng thì bố Phạm Duy cũng đã trở về quê hương. Chắc chắn, từ bây giờ bố sẽ sống rất bình an. Con ở xa lắm nhưng hôm nay vẫn về được để thăm bố được lần này, không biết còn có những lần sau nữa không.

Con gửi bố những bông hoa đẹp nhất mà con thích. Con tin chắc một điều, bây giờ bố Phạm Duy là người hạnh phúc nhất khi được trở về và nằm xuống trên quê hương của mình. Vì hơn ai hết, bố đã viết Tình ca "tôi yêu tiếng nước tôi" và bây giờ bố đã trở về".

Nữ danh ca tâm sự thêm: "Sở dĩ tôi gọi nhạc sĩ Phạm Duy một tiếng "bố" vì tôi biết ông, bố tôi và mẹ tôi là bạn với nhau, cùng một thời. Ông nhỏ tuổi hơn bố tôi nhưng bằng tuổi mẹ tôi. Vì vậy, khi gặp ông lần đầu tiên, tôi nhớ tới bố tôi và tôi gọi ông là bố ngay từ ngày đó".

Nhạc sĩ Phạm Duy là một trong những đại thụ lớn nhất của nền tân nhạc Việt Nam với một sự nghiệp đồ sộ cả về số lượng lẫn chất lượng. Với khả năng kết hợp nhuần nhuyễn giữa âm hưởng dân gian truyền thống và kỹ thuật âm nhạc Tây phương, ông đã tạo ra những giai điệu đi cùng năm tháng. Cho đến nay, âm nhạc của ông vẫn luôn được các thế hệ ca sĩ và khán giả yêu mến, trân trọng bởi giá trị nghệ thuật vượt thời gian.