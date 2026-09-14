Khán giả vây kín Brad Pitt và bạn gái kém 29 tuổi

Brad Pitt và Ines de Ramon hẹn hò từ năm 2022. Bạn gái nam diễn viên làm việc trong lĩnh vực trang sức. Thời gian đầu, hai người hạn chế xuất hiện tại các sự kiện giải trí, ít chia sẻ về mối quan hệ. Đến Liên hoan phim Venice năm 2024, Brad Pitt đưa Ines dự buổi công chiếu Wolfs. Đây là lần đầu họ cùng đi thảm đỏ. Sau cột mốc, họ bên nhau thường xuyên hơn, từ các hoạt động điện ảnh đến những buổi đi xem thể thao.