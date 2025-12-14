Khán giả đội mưa "quẩy" cùng Long Oliver và Bom

Lần đầu tiên được tổ chức, SYNC FEST do cặp đôi nghệ sĩ sáng tạo Long Oliver và Bom – những gương mặt đứng sau kênh TikTok "Thủng Long Family" – khởi xướng, hướng tới mô hình lễ hội âm nhạc nơi khán giả không chỉ thưởng thức mà trực tiếp tham gia vào toàn bộ trải nghiệm trình diễn.



Khán giả đội mưa đến xem.

Không dừng lại ở một lễ hội EDM thông thường, SYNC FEST được xây dựng trên sự kết hợp chặt chẽ giữa âm nhạc, ánh sáng và chuyển động. Các yếu tố này được lập trình đồng bộ, tạo nên sự tương tác liên tục giữa sân khấu và khán giả. Người tham dự không còn đứng ngoài quan sát mà trở thành một phần của màn trình diễn, cùng hòa nhịp theo sự dẫn dắt của nghệ sĩ và vũ công trên sân khấu.

Dù thời tiết không thuận lợi, không khí tại sự kiện vẫn nhanh chóng "nóng lên" với sự góp mặt của đông đảo khán giả trẻ Hà Nội, trong đó có nhiều TikToker, nghệ sĩ, diễn viên. Các bản nhạc điện tử sôi động kết hợp cùng những màn hướng dẫn chuyển động đồng đều đã tạo nên bầu không khí lễ hội hiếm thấy tại một sự kiện ngoài trời.

Bom và...

... Long Oliver cháy hết mình trên sân khấu.

Trên sân khấu, Long Oliver và Bom không chỉ biểu diễn mà còn đóng vai trò dẫn dắt, trực tiếp hướng dẫn khán giả từng nhịp chuyển động. Sự kết hợp giữa rap, MC, vũ đạo và vận động thể chất tạo nên một hình thức trình diễn mới, nơi ranh giới giữa nghệ sĩ và khán giả gần như được xóa bỏ.



Đáng chú ý, chương trình dành gần một phần ba thời lượng để khán giả trực tiếp tham gia thể hiện cá tính. Dưới sân khấu, khán giả tự chia thành nhiều nhóm, mạnh dạn thể hiện các điệu nhảy mang dấu ấn cá nhân, tạo nên không gian lễ hội sôi động và giàu năng lượng. Nhiều người cho biết đây là lần hiếm hoi họ tham dự một lễ hội âm nhạc mà không cảm thấy bối rối hay lạc lõng, bởi luôn có sự hướng dẫn và kết nối xuyên suốt chương trình.

SYNC FEST cũng ghi nhận những khoảnh khắc thú vị, trong đó có hình ảnh một đôi bạn trẻ vừa hoàn tất lễ hằng thuận vẫn mặc áo dài tham gia sự kiện. Cặp đôi chia sẻ không muốn bỏ lỡ lễ hội âm nhạc mới mẻ này và coi đây là cách kỷ niệm đặc biệt cho ngày trọng đại của mình.

SYNC FEST 2025 được tổ chức với quy mô thử nghiệm, giới hạn dưới 1.000 khán giả, mở đầu cho chuỗi lễ hội dự kiến diễn ra thường niên trong tương lai.

Cặp đôi nghệ sĩ sáng tạo Long Oliver và Bom cho biết, dự án là kết quả của quá trình tích lũy hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực vũ đạo, thể hình và 5 năm sáng tạo nội dung. Thành công của mùa đầu tiên được kỳ vọng sẽ mở ra những mùa SYNC FEST tiếp theo với quy mô mở rộng, góp phần làm phong phú thêm không gian giải trí và lễ hội dành cho giới trẻ tại Hà Nội và khu vực lân cận.