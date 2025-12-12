Khám xét phòng khám nha khoa, bắt "bác sĩ" Nguyễn Văn Đồng

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng mới đây cho biết trên báo Lao Động, thời gian qua đơn vị liên tục nhận được nhiều phản ánh của người dân về hoạt động bất thường tại một số phòng khám trên địa bàn. Các cơ sở này có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định về khám, chữa bệnh, thậm chí lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm người, trong đó phần lớn là người cao tuổi.

Cụ thể, Phòng khám Nha khoa 20 Đức Trọng (xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) không có giấy phép hoạt động, do Bùi Huy Thiện (51 tuổi, ngụ TPHCM) quản lý. Phòng khám do Nguyễn Văn Đồng (38 tuổi, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk) cùng các cá nhân Lê Thứ Hải, Bùi Diễm Trang, Bùi Xuân Dũng và Bùi Xuân Toàn là cổ đông góp vốn thành lập.

Bước đầu điều tra xác định, từ tháng 11/2024 đến tháng 10/2025, nhóm này thông qua Phòng khám Nha khoa 20 Đức Trọng đã thực hiện 873 lượt khám, điều trị, thu về hơn 7,9 tỷ đồng. Số tiền này được chia theo tỉ lệ góp vốn giữa các đối tượng.

Nguyễn Văn Đồng (áo vàng) là một trong những đối tượng chính thành lập hệ thống phòng khám nha khoa “chui” lừa đảo tại Lâm Đồng và Đắk Lắk. Ảnh: Báo Lao Động

Từ vụ việc này, Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục mở rộng điều tra và xác định nhóm đối tượng còn lập nhiều phòng khám “chui” hoặc hoạt động trá hình, luân phiên tại nhiều địa phương.

Cụ thể là Nha khoa Quốc tế Sài Gòn Smile Dental (TP Bảo Lộc, Lâm Đồng); Nha khoa Mỹ Anh (TX Buôn Hồ và xã Ea Drăng, Đắk Lắk); Nha khoa Nguyên Trinh Sài Gòn (xã Đức Lập, Lâm Đồng) và Nha khoa Thủy Nguyên (phường Đông Gia Nghĩa, Lâm Đồng).

Báo VnExpress đưa tin, căn cứ hồ sơ bệnh án thu thập được, từ đầu năm 2025 đến khi bị phát hiện, các phòng khám này đã trồng răng, nhổ răng cho hơn 1.000 người, chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Riêng nhóm Nguyễn Văn Đồng cùng các đồng phạm đã thu lợi bất chính hơn 2 tỷ đồng từ các dịch vụ nha khoa trái phép.

Để thu hút khách hàng, các đối tượng thông qua môi giới tiếp cận người đứng đầu các chi hội người cao tuổi, cựu chiến binh, nông dân tại xã, phường. Sau đó, họ gửi thư mời hội viên với những lời quảng cáo hấp dẫn như “đưa đón, ăn sáng miễn phí”, “khám sức khỏe tổng quát miễn phí”, qua đó lôi kéo người dân đến phòng khám.

Nhằm tạo dựng niềm tin, nhóm này còn bày ra hàng loạt dịch vụ miễn phí như “chăm sóc xương khớp bằng máy vật lý trị liệu của Bộ Quốc phòng”, “kiểm tra đường huyết, mỡ máu”, “tổng phân tích tế bào máu 18 thông số”, “đo huyết áp, nồng độ ôxy trong máu”. Riêng lĩnh vực nha khoa, các phòng khám quảng cáo rầm rộ các gói “cạo vôi răng, điều trị nha chu, trám, đánh bóng, nhổ răng sâu miễn phí” hoặc “giảm 50% chi phí trồng răng, bọc răng sứ”.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Đồng, Bùi Huy Thiện, Bùi Xuân Toàn và Bùi Xuân Dũng để làm rõ các hành vi “Đưa hối lộ” và “Lừa dối khách hàng”. Đồng thời, thi hành lệnh khám xét Phòng khám Nha khoa 20 Đức Trọng.

Đồng thời, cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ trách nhiệm liên quan của Lê Thứ Hải, Bùi Diễm Trang và Nguyễn Văn Thiện.